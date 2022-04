Rating: a "Pampita" se le borró la sonrisa con este número de El hotel de los famosos

El nuevo programa de eltrece en el horario estelar, El hotel de los famosos, había empezado con números buenos, arriba de los 10 puntos de rating.

Pero este jueves, por primera vez en un día hábil, el certamen se mantuvo debajo de los dos dígitos de audiencia, pese al piso de casi 14 puntos que le dejó el exitoso programa de Guido Kaczka, Los 8 escalones del millón.

Este número del ciclo que coconduce la modelo Carolina "Pampita" Ardohain genera preocupación en las autoridades de eltrece, quienes temen que el programa siga el derrotero negativo de El gran juego de la oca.

Pampita coconduce El hotel de los famosos junto a Leandro "Chino" Leunis.

Rating: quién ganó en el horario estelar

El horario estelar comenzó con Telefe Noticias con 13 puntos de audiencia, mientras que Telenoche se ubicó segundo con 7,6 puntos. Fugitiva mantuvo el liderazgo en Telefe, con un pico de 13,3 puntos.

Los 8 escalones del millón se impuso en competencia directa a El primero de la semana, de Telefe, con un pico de 14,4 puntos. Una vez finalizado el programa de Kaczka, El primero de nosotros hizo honor a su nombre y tomó el liderazgo con 15 puntos de rating.

MasterChef Celebrity se impuso a El hotel de los famosos, con un pico de 13,4 puntos. El programa de Pampita logró un pico de 11,2 puntos al inicio, pero cayó luego debajo de los 10 puntos.

El primero de nosotros fue lo más visto de la noche.

El hotel de los famosos: ¿qué pasó con Silvina Luna?

Tras el desafío de la semana entre los miembros del staff de El hotel de los famosos, Silvina Luna comenzó a sentirse mal. "Después del juego, me fui a bañar y me empecé a sentir mal, con mucho dolor de cabeza, palpitaciones. Me tomaron la presión y la tenía muy alta; y yo suelo tenerla baja", contó la actriz a Majo Martino y Sabrina Carballo.

"Me asusté, me puse nerviosa. Lo más probable es que me haya deshidratado en el juego. Por eso tenía la boca seca", dijo Luna.

Luego, le contó a Melody Luz: "Después, no comí nada, hasta hoy en el desayuno. Me pusieron suero para hidratarme y me dieron una pastilla para bajar la presión, porque no me bajaba. Vinieron los médicos, me hicieron un electro. Hoy me levanté y me había bajado, pero me volvió a subir".

Al ir de nuevo a la enfermería para que le sacaran sangre descubriría que, además, tenía unas líneas de fiebre.

Al llegar los resultados, la médica le informó que muchos valores, incluido el de la creatinina, no estaban dentro de lo esperable. Al enterarse, la actriz rompió en llanto. "No me quiero ir", se la escuchó decir, mientras se recostaba en la camilla del consultorio.

"Me dieron los niveles elevados, así que me voy a internar ahora para que me nivelen", contó a sus compañeros entre lágrimas. "No quiero llorar... Ya estoy acostumbrada a esto; son episodios que tengo cada tanto. Pensé que acá lo iba a poder sostener", dijo.

En diálogo con Leandro "Chino" Leunis, agregó: "Empecé a sentir un desgaste muy, muy grande, además de las lastimaduras y las cortaduras. Y tenía los ojos muy rojos. Hablé con mi médico personal y me recomendó que me vaya de acá. Y sé que si me interno ahora, voy a poder recuperarme y si no voy, es un riesgo grande".

Mientras la mayoría de sus compañeros despedía a Luna, Kate Rodríguez decidió quedarse sola en la habitación. "Si estuviera en su lugar, no me gustarían los abrazos, los besos... Odio las despedidas, ese momento dramático. No me gusta y no me hace sentir bien", explicó. Estévez, Caniggia, Galván y Queijeiro tampoco estuvieron presentes.

Telefe renueva la grilla con cuatro programas en abril

Llegó abril y Telefe anunció cuatro nuevos programas que se suman a la grilla. Se trata de las nuevas temporadas de PH Podemos hablar y de La peña de Morfi. Andy Kusnetzoff está listo para la nueva temporada de PH Podemos hablar que llega a los sábados.

El conductor traerá cambios al nuevo ciclo, un clásico de los fines de semana, con nuevos segmentos que apuntan a lograr reacciones divertidas y emotivas de los invitados. Su arribo a la grilla sería el 9 de abril.

Tras el golpe que significó la muerte de Gerardo Rozín, el canal confirmó que sigue en pie La peña de Morfi. El clásico musical de los domingos no tiene conductor confirmado, aunque todas las fichas están puestas en Jey Mammon.

Así lo destacó Ángel de Brito que antes había anunciado que el conductor iba a tener su ciclo propio después de La peña, cuando aún no se conocía la gravedad del estado de salud Rozín.

En cuanto a la programación semanal, Georgina Barbarossa estará con A la Barbarossa. Su ciclo reemplazará a Flor de equipo, que mejoró sus números de rating tras la salida de Flor Peña.

A la noche arribará MasterChef Celebrity la revancha, con famosos de las tres ediciones que regresarán a cocinar. De acuerdo a lo que se conoció, se otorgará un premio especial al o ganador y los jurados darán una oportunidad para demostrar las habilidades culinarias.

De acuerdo a la periodista Laura Ubfal, estarán Joaquín Levinton, Vicky Xipolitakis, Georgina Barbarossa, Sofía Pachano, Analía Franchín y María O´Donnell.

En cada emisión, participarán cuatro famosos por gala y los programas se emitirán en abril y hasta el estreno de un nuevo certamen de La voz argentina, con la conducción de Alejandro "Marley" Wiebe. La final de la actual edición de MasterChef Celebrity se emitiría el 10 de abril.