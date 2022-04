Subastarán la camiseta que usó Diego Maradona contra Inglaterra en el Mundial de 1986

La casaca pertenece desde hace 36 años al ex futbolista inglés Steve Hodge, quien la había cedido al Museo de Manchester. Ahora decidió venderla

La casa de subastas británica Sotheby’s anunció formalmente que se abrirá una puja para vender la camiseta que utilizó Diego Armando Maradona en el histórico partido contra Inglaterra correspondiente a los cuartos de final del Mundial de México 1986.

"Anunciado hoy, una subasta en línea dedicada a la histórica camiseta usada por Maradona en la Copa del Mundo de 1986″, publicó en sus stories la cuenta de Instagram oficial de la empresa en cuestión.

La disputa económica por esta joya de la historia del fútbol mundial comenzará el próximo 20 de abril y finalizará el 4 de mayo.

"No lo llames solo un partido, fue más que eso. Fue historia, hubo pocos momentos en los deportes que realmente pudieron cambiar la línea entre el atletismo y algo más grande", aseguró la casa de subastas en su sitio web al presentar la nueva adquisición.

La misma casa de subastas estimó el precio en una oscilación entre una cifra superior a los 5 millones de dólares y casi 8 millones de la moneda norteamericana, más allá de que la pugna se realizará en libras esterlinas.

"La camiseta está en buenas condiciones generales consistentes con el uso intensivo, la transpiración y la actividad atlética. Ligero deshilachado en el dobladillo en la parte inferior delantera de la camisa y manchas menores en todas partes", aclararon sobre esta reliquida que vendrá con una garantía de autenticidad.

La camiseta en cuestión está cargada de anécdotas tanto deportivas como culturales y políticas. En cuanto a lo primero, es con la que el astro del fútbol mundial le convirtió los dos goles más recordados de la historia en un mismo partido frente a Inglaterra en los cuartos de final de un Mundial en el que finalmente terminarían consagrándose campeones.

En aquel duelo del 22 de junio, Maradona protagonizó La mano de Dios y El gol del siglo. El primero continúa siendo muy recordado por su picardía al saltar contra el arquero inglés Peter Shilton y, en el aire, elevar su mano para imponerse a los 1.83 metros de altura del británico marcando el tanto que abriría el marcador. "Fue un poco con la cabeza de Maradona y un poco con la mano de Dios", declaraba el futbolista por aquel entonces.

Posteriormente llegaría el mejor gol en la historia de los mundiales. Cuando el joven de 25 años tomó el balón en mitad de cancha y comenzó a esquivar rivales hacia la portería en una corrida que será recordada por siempre. En 2002, tras una encuesta en la que participaron 340 mil fanáticos de 150 países, fue catalogado como "El mejor gol del siglo".

En lo político y cultural la victoria sobre los ingleses se produjo en un contexto enrarecido entre los países, ya que apenas unos años antes se había desarrollado un conflicto bélico en la Guerra de las Islas Malvinas, suceso que enmarcó el enfrentamiento deportivo y le dio un tinte más emocionante para el pueblo argentino.

Desde hace 35 años la camiseta le pertenece al ex mediocampista Steve Hodge, que fue el que se atrevió a pedírsela al término de ese encuentro: "Pensé, no volveré a estar aquí. Intentaré conseguir la camiseta", recordó en diálogo con FIFA.

Posteriormente, en una entrevista televisiva, agregó: "Bajé, detrás de la portería, a los vestuarios… Mientras bajaba, Maradona caminaba con dos de sus compañeros. Lo miré a los ojos, le tiré mi camisa como diciendo ‘¿hay alguna posibilidad de intercambio?’, y él se acercó, hizo un gesto de oración e intercambiamos camisetas. Y eso fue todo. Tan simple como eso".

En una entrevista con The Guardian, el jefe de ropa y objetos coleccionables modernos de Sotheby’s, Brahm Wachter, aseguró: "La Mano de Dios es verdaderamente un momento singular no solo en la historia de los deportes, sino en la historia del siglo XX". "El momento resonó mucho más allá del mundo del fútbol, poco después del conflicto de las Malvinas y, a su vez, inspiró libros, películas y documentales. Maradona ahora es recordado como uno de los más grandes jugadores de fútbol, y este juego en particular es una parte fundamental de su legado".

La puja de manera online por la camiseta de Diego Armando Maradona se podrá realizar de forma online a partir del 20 de abril y durará hasta el 4 de mayo a través de la página oficial de Sotheby’s.

Una de las camisetas más importantes de la historia permanece, aún hoy, en el National Football Museum de Manchester.

Hodge decidió cederla para que los especialistas la custodien, pero en las últimas horas decidió desprenderse de este símbolo. "Ha sido un honor y un privilegio cuidar esa camiseta de Diego Maradona durante más de 18 años. Interesados en ver quién la captura a continuación. En nuestra plantilla siempre hay hueco para otro fichaje cedido...", escribió en sus redes sociales el Museo a la espera de seguir teniéndola como una de sus reliquias más allá del nuevo comprador.