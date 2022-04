Con básicos de $250.000, este importante gremio se niega a hacer horas extra: ¿por qué?

En el medio de la discusión por la reapertura de las paritarias –ahora avaladas por el Gobierno en un acuerdo con la UIA y la CGT- la seccional Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) viene negociando con los directivos de Acindar por el impacto del impuesto a las Ganancias en los salarios del personal, que arrancan en los $250.000.

En el marco del convenio particular que el gremio tiene con la compañía, las horas extras se pagan al 100%, pero los descuentos que genera el tributo son tan importantes que, hoy por hoy, a los trabajadores no les conviene sumar más horas laborales.

Salarios: pérdidas por los impuestos y por la inflación

Fuentes gremiales explicaron a iProfesional que "en febrero se pagó un bono de $200.000 y más de la mitad fue a parar a Ganancias u a otros impuestos". Agregaron que "el Gobierno tendría que dar respuestas a situaciones particulares como estas, en donde el afectado es el trabajador, que además pierde ante la inflación".

Trabajadores de esta seccional de la UOM eligen no hacer horas extra por el impacto de Ganancias en sus salarios

En las negociaciones, la seccional Villa Constitución que conduce Pablo González propone el pago de un plus que permita compensar los descuentos de Ganancias. Los operarios mantienen la decisión de no tomar horas extra por el impacto del impuesto sobre los salarios, que empiezan a distorsionar los ingresos a partir de los $145.000.

Y que se verá más afectado por los próximos aumentos de la paritaria del 45% firmada por la conducción saliente, a cargo de Antonio Caló, que también es cuestionada por la delegación de la UOM.

Piden revisión de la paritaria nacional

De hecho, se espera para los próximos días una reunión de delegados a nivel nacional, donde la postura será reclamar una urgente reapertura de las paritarias a pesar del acuerdo pactado hasta octubre, con revisión en septiembre.

Acindar viene sosteniendo e incrementando su producción de acero gracias al impulso que registran la industria automotriz y la construcción, pero lejos está de tomar personal. En realidad, las plantillas están completas, pero faltan trabajadores producto del ausentismo por temas de salud.

El gremio quiere reclamar la urgente reapertura de paritarias

Si bien el diálogo entre las partes continúa y la empresa busca sostenerlo para no paralizar la producción –que le provocaría pérdidas millonarias-, no se descarta que la situación se tense cuando lleguen los reclamos salariales generales. Desde la seccional de Villa Constitución ponen sobre la mesa los 20 puntos que perdieron los ingresos durante el macrismo y que no se recuperaron.