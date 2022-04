Experto hizo video dando un "secreto" para que el sueldo rinda más y se hizo viral

Los niveles tan altos de inflación en la Argentina, que rondan el 60% anual, están golpeando a los bolsillos de los trabajadores en forma permanente. Los ahorristas están buscando diversas alternativas de inversión que permitan, al menos, no perder poder de compra de los pesos.

Así, la adquisición de dólares, la colocación de un plazo fijo o la adquisición de acciones toman un lugar preponderante como opciones.

Sin embargo, estas no son las únicas alternativas, y menos aún cuando lo que queremos es hacer rendir nuestro sueldo, ese mismo que tenemos que utilizar para pagar todas nuestros gastos mensuales.

En este contexto es que un usuario de TikTok nos explica en qué invertir para hacer que nuestro salario rinda al máximo.

Cómo hacer rendir tu sueldo en la Argentina

El usuario @mercadostrading subió un video en la red social en la que aconseja a los trabajadores qué pueden hacer en los primeros días del mes, antes de comenzar a pagar todas sus gastos habituales, y se hizo viral.

En primer lugar, el usuario propuso armar una sencilla línea de tiempo con dos fechas hipotéticas: el 1° del mes, que es cuando se cobraría el sueldo, y el día 10, que es cuando se pagarían los servicios como la luz, el gas, el agua, etc. "Todo lo que tengas que pagar lo vamos a apuntar con la fecha 10. Y el 1 vamos a suponer que cobramos el salario", señaló.

"Lo que podés pensar es ´cobré el salario, espero hasta la fecha 10 y pago. Me quedo con un sobrante, lo ahorro, lo invierto, o no me quedó nada, y tendré que esperar hasta el 1 del otro mes´", agregó.

En este contexto es que un usuario de TikTok nos explica en qué invertir el sueldo

Frente a esto, para quienes tienen un resto, el usuario de la red social señala que "en muchos casos, lo que pasa es que después del 10 hacen un plazo fijo. Ahora, en este lapso del 1 al 10 vos podés hacer algo para que te rinda un poco más tu dinero".

Si bien aclara que lo que se obtenga no le va a cambiar la vida a nadie, advierte que "por el tiempo y los instrumentos de inversión que hoy existen lo podés aprovechar".

Se trata de una estrategia muy sencilla, según Mercadostrading: "Lo que podrías hacer es, apenas cobrás tu salario, hacer un FCI de Money Market. Este FCI MM, al estar invertido en un plazo fijo, caución, cuenta corriente, incluso en un FCI de MM de otros fondos, te permite hacer rendir tu dinero de manera diaria y por lo tanto podrías poner tu dinero el día 1 y rescatarlo el día 10".

Te puede interesar Cuánto cobra una niñera por hora en la Argentina 2022

"Recordá que estos fondos operan con una liquidación inmediata. Vos lo hacés click y al instante vas a ver el dinero en tu cuenta y, por lo tanto, podrías aprovechar estos diez días para hacer una pequeña renta o diferencia de tu salario y, tal vez, como insisto, si el pago de la luz te llevó 1.000 pesos, bien podrías amortizar 100 pesos con los intereses generados con el fondo común de inversión MM", concluyó.