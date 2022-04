Hizo un video mostrando la impactante inflación que acumuló Argentina en casi 90 años y explotó en las redes

El último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) arrojó que en la Argentina hubo un 6,7% de inflación mensual en marzo, considerándose así el mes más inflacionario desde abril de 2002 y alcanzando un acumulado de más de 140% para los primeros 27 meses de este gobierno.

El rubro Alimentos y Bebidas No Alcohólicas fue el que más subió en lo que respecta a inflación, por lo que quien haya ido al supermercado y se haya stockeado de este tipo de productos de consumo masivo, realizó con sus pesos una "inversión más rendidora" que, si hubiera puesto la plata en un plazo fijo o comprado dólar blue, por citar solo algunos ejemplos.

Este rubro se encuentra por encima del promedio con un 7,2%, siendo el principal impulsor del nivel general de precios, ya que acumula un alza para este año de 20,89 por ciento.

Y, si tomamos las variaciones interanuales (es decir si se compara contra el mismo mes, pero del año anterior) de los distintos rubros que conforman este indicador se muestra nuevamente que Alimentos y Bebidas No Alcohólicas fue el que sufrió los mayores aumentos con un 59,7%, siguiéndolo muy cerca el rubro Salud con 54,5%, Educación con 54,3% y Recreación y Cultura con 43 por ciento.

En este contexto inflacionario, un usuario de TikTok reveló un dato alarmante: cuánto fue la inflación en Argentina en los últimos 87 años.

Qué cifra acumuló Argentina de inflación desde 1935 hasta hoy

Tomás Fenati, que es el nombre de este usuario de TikTok, quiso compartir una insólita cifra relacionada con la inflación en la Argentina, que es un problema que parece no tener fin.

"Sabías que la inflación en la Argentina es tan terrible que desde 1935 acumula 256 billones por ciento (256.000.000.000.000%)", comienza diciendo en la red social. Y agrega: "Aunque parezca un número irreal e ilógico, esa es la inflación que acumula Argentina desde ese año".

Posteriormente, señala el motivo que causa esta "inflación tan crónica" y por qué "no la puede eliminar". Según el usuario, "remontándonos al principio de siglo, la Argentina tenía una de las monedas más fuertes y poderosas no solo de la región sino de todo el mundo, pero en 1935 ocurrió un hecho que iba a modificar toda la historia de esta economía: la creación del Banco Central".

Este usuario de TikTok compartió una insólita cifra relacionada con la inflación en la Argentina

A continuación, aclara: "No es que el Banco Central fuera el problema sino cómo fue administrado. Desde su creación hasta la actualidad, no solo no ha tenido independencia, como sí ocurre en los Estados Unidos y en la Unión Europea, sino que además fue sistemáticamente utilizado para financiar los gastos del Estado, lo que empezó a generar inflación".

Y arremetió: "Con el tiempo y la inflación acumulada, empezó a generarse desconfianza hasta llegar a una hiperinflación en el año 1989. A pesar de que en el menemismo la inflación se detuvo, ahora la tenemos de vuelta".

"El problema sigue siendo el mismo: el Banco Central no tiene libertad para administrar su política", concluyó.

Ritmo inflacionario en abril

Según información de supermercados al 18 de abril, la inflación de alimentos se ubicó en el 8,2% respecto a 30 días atrás, así lo señalan los resgistros diarios del Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET).

Respecto del segmento Pan y cereales, se observa una leve desaceleración, al pasar del 18,2% mensual al 31 de marzo al 17,1% al 18 de abril. Por su parte, el rubro de aceites y grasas pasó del 5,9% al 4,7%, infusiones del 6,7% al 6,2% y bebidas alcohólicas del 6,8% al 4,9%).

El ritmo de la inflación de alimentos en los últimos 30 días parece no dar tregua

Además, hubo desaceleraciones más marcadas en verduras que pasó del 9,1% al 3,2% y pescados que bajó de 6,5% al 2,3%. Más allá de estas desaceleraciones, la aceleración en carnes (+1,1 p.p), lácteos (+0,9 p.p), frutas (+0,1 p.p), dulces (+0,7 p.p), otros alimentos (+1,1 p.p) y bebidas sin alcohol (+1,4 p.p) impidió una desaceleración global de los alimentos, que persiste por encima del 8% mensual promediando el mes de abril.

"Si bien se observa una estabilización del ritmo inflacionario en alimentos tras la brusca disparada iniciada en febrero, todavía los indicios de desaceleración son poco robustos", afirmó el director del IET, Mariano de Miguel.

Y agregó: "El ritmo de la inflación de alimentos en los últimos 30 días parece no dar tregua. Moderar el ritmo inflacionario se consolida como el principal desafío macroeconómico".

El director del Centro de la Concertación y el Desarrollo (CCD), Nicolás Trotta, manifestó: "Hay que dejar en claro que vamos a convivir un extenso tiempo con esta realidad inflacionaria. La política debe agotar los medios para diseñar y formular primero y luego ejecutar un plan integral contra la inflación que no puede tener compartimentos estancos. Debe partir de la base de entender que no pueden usarse anclas que impliquen un deterioro mayor de la realidad socioeconómica".

Y agregó: "Es evidente que el gobierno debe encontrar una solución gradual, de mediano plazo, que le otorgue tranquilidad a la sociedad. Debe proyectarse previsibilidad en tarifas, en el tipo de cambio, sin pretender ajustar sobre la base de los salarios en una situación social de enorme dificultad. El acuerdo necesario con el FMI, en en este contexto de inflación y de complejidad internacional, muestra que no es un acuerdo carente de costos, y uno de esos costos es que dificulta encontrar las herramientas para enfrentar a la inflación".