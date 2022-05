Licencias originales de Windows 10 desde u$s7 y Office 2021 por u$s14.80 en KeysOff

Ya sea que sea un empleado corporativo o un trabajador independiente, es difícil imaginar cuán productivamente puede realizar su trabajo sin tener Microsoft Office instalado en su computadora. Aunque hay software ofimático alternativo gratuito en el mercado, su seguridad, estabilidad y compatibilidad no son satisfactorias, especialmente cuando los colegas necesitan colaborar para completar el trabajo, Microsoft Office es particularmente importante.

Microsoft Excel 2021 es la aplicación de hoja de cálculo más completa y fácil de usar del mercado actual. ¡Mejore sus habilidades de análisis de datos con todas estas nuevas funciones que se crearon solo para personas como usted! Excel 2021 amplía los límites de lo que antes se creía posible. ¡Ahora puede ir más allá de las ideas y crear hojas de cálculo complejas y profesionales con facilidad! Utilizá tus datos al máximo. Analizá la información de forma rápida y sencilla. ¡Las personas de cualquier ocupación o país del mundo pueden tener acceso a mejores habilidades para tomar decisiones basadas en los resultados de sus hojas de cálculo de Excel!

¿Dónde comprar Microsoft Office 2021 original? ¡Ahora Keysoff tiene una gran oferta de software de oficina! ¡Podés aprovechar esta promoción para completar la actualización de tu computadora! ¡El Windows 10 más popular cuesta solo u$s5,75 por PC, y el último Office 2021 también cuesta solo u$s14.80 por PC! Comparado con el precio oficial de Microsoft de u$s439.99, ¡te ayuda a ahorrar mucho dinero! Si querés comprar paquetes de Windows y Office, ¡podés obtener hasta un 60 % de descuento!

¡Los más vendidos! ¡La primera opción para ahorrar dinero! (sin código de descuento)

¡Windows 10 cuesta u$s5.75 por PC!

¡Microsoft Office 2021 comienza desde u$s14,80 por PC!

Keysoff es una plataforma de venta de software para el mercado global, Keysoff conoce claramente la "historia" de cada licencia y garantiza que cada licencia es 100% genuina y segura. Incluso si tenés alguna pregunta durante la instalación y el uso, no dudes en ponerse en contacto con el equipo de atención al cliente de Keysoff las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¡y Keysoff también promete un servicio posventa de por vida!

¡Área de descuento!

60% DE DESCUENTO EN OFICINA, ¡Todo para tus trabajos y estudio en línea! (Código de descuento: BP60)

.

Microsoft Office 2021 Hogar y Empresas para Mac - u$s55,76

Microsoft Office 2021 Hogar y Estudiantes para PC - u$s40,58

Microsoft Proyecto Profesional 2021 - u$s24,18

Microsoft Visio Profesional 2021- u$s27,05

Microsoft Access 2021 para PC - u$s6,96

50% DE DESCUENTO EN WINDOWS (Código de descuento: BP50)

Windows 10 Enterprise 2019 LTSC - u$s9,13

Windows 10 Enterprise 2021 LTSC - u$s12,80

Windows Server 2022 Estándar- u$s35,36

Windows Server 2022 dataserver - u$s37,51

VER Más Ventanas >>

Si necesitás más software de herramientas informáticas, ¡Keysoff también lo tiene cubierto! Como Ashampoo PDF Pro 3. Editá archivos PDF tan rápido y fácil como documentos de Word: Ashampoo PDF Pro 3 hace que editar archivos PDF sea tan fácil como editar documentos de texto con un gran procesador de textos, y también lo encontrarás en cualquier aplicación de oficina moderna.

Herramientas informáticas (sin código de descuento)

Iobit Advanced SystemCare 14 Pro - 1 PC 1 año - u$s10,24

Ashampoo Photo Commander 16 - u$s9,21

Suscripción de por vida a MacBooster 8 - u$s10,24

Ashampoo PDF Pro 3 - u$s25,61

CCleaner Professional para Mac - 1 Mac (1 año) - u$s33,81

Ver más >>

¿Cómo logró Keysoff obtener un precio tan bajo?

Debido a la pandemia y la guerra contra el covid-19, es importante ahorrar lo más posible durante estos tiempos difíciles. Sin embargo, necesitás actualizar tu computadora para asegurarte de poder seguir siendo productivo y asegurarte de que tus ingresos no se vean afectados. Por lo tanto, la búsqueda de Windows y Office genuinos y baratos es inminente. Keysoff conoce el "historial" de cada licencia que vende, por lo que los usuarios finales pueden utilizarlas sin ningún problema. En segundo lugar, debido a que Keysoff envía por correo electrónico la información de activación y una factura por su pedido, no hay CD ni costos de logística, ¡y podés obtener el sistema operativo Windows y Microsoft Office por una fracción del precio! Keysoff no solo proporciona buenos productos, sino que también cuenta con un servicio posventa. ¡Mientras compres productos en Keysoff, también podés disfrutar del servicio posventa de por vida! ¡Ahora es la oportunidad perfecta para ahorrar dinero mientras completás la actualización de tu PC con esta oferta especial!

Con sus productos de alta calidad y servicios profesionales, Keysoff ha recibido más de 900 reseñas de usuarios reales en TrustPilot, ¡con una puntuación de 4,9 y un índice de satisfacción del 98 %!

Te puede interesar Qué pasó el 25 de mayo de 1810 y qué se celebra: resumen

Soporte técnico 24/7 y servicio posventa de por vida. Ponete en contacto con Keysoff: [email protected]