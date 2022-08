Rating: Marcelo Tinelli suspira gracias a estos números

El rating de Canta conmigo ahora, con Marcelo Tinelli en eltrece, caía desde su debut el 25 de julio, y el miércoles había alcanzado un promedio de 9,2 puntos, la marca más baja del ciclo.

Sin embargo, este jueves, según los datos de la consultora Ibope, Canta conmigo ahora superó los 11 puntos de rating, un número suficiente para la emisora. En ningún momento el programa bajó los 10 puntos y se mantuvo cerca de La voz argentina, que volvió a ser lo más visto del día con un pico de 14,4 puntos.

Rating: Guido Kaczka alcanzó a Fugitiva

Los 8 escalones del millón, con Guido Kaczka en eltrece, rozó los 14 puntos de rating, y dejó muy atrás a la novela Fugitiva, en Telefe. El programa de entretenimientos de eltrece superó en toda la competencia a la serie.

En los minutos finales de la emisión, Kaczka se despidió con picos de 13,7 puntos, y fue una vez más el programa más visto de eltrece. De paso, le dio una mano a Tinelli, quien empezó su ciclo con un piso excelente.

Rating: Adrián Suar habló sobre el programa de Tinelli

El gerente de programación de eltrece, Adrián Suar, analizó el desempeño de Tinelli y habló del futuro de este programa. En declaraciones a MinutoUno, afirmó: "A Marcelo lo veo bien. Me gusta mucho el formato y él está buscando la forma de darle su toque, que de a poco lo va a encontrando. Recién va por la segunda semana y la gente lo acompaña".

Respecto al anterior ciclo de Tinelli, Showmatch, recordó: "Cuando el programa no rendía tomé las decisiones que tenía que tomar, como hacer que terminara a las 23.30. Es mi rol, no es personal. Pero este año le puse todo lo mejor para que tuviera el mejor programa. Más allá del cariño que le tengo, lo apoyo".

Según reconoció Tinelli, si no supera los dos dígitos en el rating, el programa estará al aire solo dos meses. Sin embargo, Suar se mostró positivo y cree que no habrá necesidad de tomar esa decisión.

"No creo que lleguemos a eso porque le está yendo bien. Pero si midiera 7 u 8 puntos, nos sentaremos hablar como lo hacemos siempre: con honestidad. A lo largo de mi carrera hasta he tenido que levantar ficciones de Polka...", dijo el gerente.

Un participante presentó un tema de Coti Sorokin: así reaccionó el músico

Tras un par de presentaciones que no lograron conmover a los jurados de Canta conmigo ahora, un joven se animó a entonar "Nada de esto fue un error" y obtuvo una inesperada respuesta de Coti Sorokin, quien ocupa uno de los 100 puestos del jurado.

Daniel Romano tiene 27 años y es oriundo de Don Torcuato, en el norte del Gran Buenos Aires. Aunque se dedica a la pintura y a la refacción, su pasión siempre fue la música. "Vengo a lucirme", expresó con una sonrisa minutos antes de pararse frente a las cámaras.

Solo hicieron falta un par de notas para que se identificara la canción. "Nada fue un error" de Coti es un tema muy popular y, por eso, fue cuestión de segundos que varios jueces se pararan a bailar. Uno de ellos fue el mismo Sorokin quien, junto a Candelaria "Lelé" Tinelli -su novia-, escucharon el resto de la presentación con una enorme sonrisa.

A pesar de no quedar en el concurso, Daniel se llevó a su casa el agradecimiento del autor original. "Espero que te haya gustado", dijo al mismo tiempo que lo señalaba.

"Me encantó. Me paré porque cantas mucho mejor que yo", respondió el músico, divertido. Y, en un tono más serio, agregó: "Cantas divino, muy agradecido con este pequeño homenaje. Me da vergüenza, me encantó".