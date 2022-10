"Dólar oveja": motivada por el dólar soja, la oposición exige a Massa la creación de un nuevo tipo de cambio

La economía argentina es cada vez más compleja y parece que no hay programa o plan de Gobierno que logre estabilizarla. Ahora, y como si no fuera suficiente con los diversos tipos de cambio que tiene el país, en el Congreso Nacional solicitaron la creación de un nuevo dólar que beneficie al sector ovino.

Este tipo de pedido no es nuevo en el Congreso, incluso, hace pocos meses varios legisladores nacionales pidieron por la creación del "dólar petróleo" -que por ahora no llegó a buen puerto-, pero el último pedido ingresó esta semana en el Parlamento y busca que se cree un dólar diferencial para el sector ovino.

"Dólar oveja": la oposición le pide a Massa otro tipo de cambio

Sucede que luego de la implementación del dólar soja que estableció un tipo de cambio de $200 por dólar para las exportaciones de la oleaginosa, son los productores agropecuarios de la Patagonia quienes ahora reclaman un "dólar lana" o "dólar oveja", ya que aseguran que la brecha entre lo que se cobra por la producción y el dólar real "es angustiante y desastrosa".

A través de diputados nacionales de la oposición, la solicitud se formalizó en el Congreso y se presentó un proyecto de resolución para establecer un tipo de cambio diferencial al igual como se hizo con la soja.

"Para que la inflación no detenga nuestras exportaciones de lana, presentamos este proyecto impulsando dólar diferencial para sector ovino. Teniendo en cuenta que 70% de lana argentina se produce en Patagonia, debemos activar mecanismos para defender y alentar la producción", escribió en sus redes sociales la diputada nacional Roxana Reyes (JxC) para anunciar la iniciativa.

El proyecto no solo lleva la firma de la diputada de Santa Cruz, Roxana Reyes, sino que la acompañan en su pedido los legisladores nacionales chubutenses Matías Taccetta y Ana Clara Romero, quienes aseguran que la implementación de este nuevo dólar va a permitir que las exportaciones crezcan "favoreciendo a la economía nacional con un fuerte impacto en nuestra región patagónica".

La diputada nacional Roxana Reyes pidió un dólar diferencial para los productores de lana.

Lo que argumenta la oposición en su proyecto es que la actividad ovina está atravesando momentos críticos y de pérdidas económicas, debido a que los productores están viendo su lana "a valores inferiores a los reales".

Dicho argumento va en consonancia con la preocupación expuesta en los últimos días por la la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS), quienes advirtieron que "la desastrosa brecha" entre el dólar oficial con el que se cobra la lana, y el dólar real que define el aumento de los costos, ha dejado como resultado que muchos hayan tenido que abandonar dicha actividad y "cerrar definitivamente". Al mismo tiempo, agregaron que actualmente tratan de "sobrevivir" y no de tener "algo de rentabilidad".

Otro de los argumentos de la oposición para que el Ejecutivo, a través del ministro de Economía, Sergio Massa, implemente el "dólar lana", es que la exportación que genera este sector se mantiene durante todo el año, "generando así un constante flujo de ingresos de divisas a nuestro país".

Por otro lado, explicaron que la industria lanera en Argentina no es comercializada como otros productos de consumo, por lo tanto, no influye en el sector local porque no es formadora de precio.

"El sector lanero argentino es netamente exportador, tal así que el 97% de la lana argentina circula por el mundo. Por tanto, las políticas cambiarias que se tomen a favor del sector, en ningún momento influirán en la inflación local. La lana no se come, ni se consume en argentina y de ninguna manera forma precio, de hecho podemos afirmar que lo toma del mercado internacional, por lo que el tipo de cambio resulta vital para enfrentar el constante aumento de todos los precios relativos que conforman los costos del sector lanero", argumentó la oposición en el proyecto presentado.

Sergio Massa se reunió con productores ovinos

La presentación del proyecto de la oposición exigiendo un nuevo dólar para la producción ovina, se dio justo en un momento clave: el ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió el último jueves con representantes del sector de la ganadería ovina de la provincia de Chubut. En esa reunión también estuvo presente el gobernador de esa localidad, Mariano Arcioni.

En esa reunión, los productores le explicaron a Massa la compleja situación que atraviesa la actividad en la actualidad, y al finalizar el encuentro lo calificaron de "bueno" y que el superministro los había escuchado "con mucha atención".

De todos modos, si bien el titular de la cartera de Economía se comprometió a dar "respuestas concretas" al sector, descartó totalmente la posibilidad de crear un nuevo tipo de cambio.

Fue el presidente de la Federación de Sociedades Rurales de la Provincia de Chubut, Leonardo Jones, quien reveló con una entrevista a Radio 3, que Sergio Massa les aclaró que no puede copiar el modelo del dólar soja para el sector ovino.

"El ministro Massa nos dio una reunión de poco más de una hora, extensa, en la que pudimos presentar en profundidad los problemas, nos hizo muchas preguntas, pero nos dijo concretamente que no había posibilidades de modificar el tipo de cambio, un régimen específico como el dólar soja, porque de la misma manera que llegamos nosotros, hay otros planteos similares de diferentes economías regionales", explicó Jones.

Y agregó: "Se comprometió (por Massa) a achicar a lo que evoluciona la inflación respecto del dólar oficial, pero le planteamos que la situación es de urgencia extrema, porque aun suponiendo que la brecha se achique en un año, nosotros tenemos la necesidad de vender la lana ahora y ver cómo vamos a hacer para vivir el resto del año. Lo entendió, pero nos dijo que no tiene más posibilidades de hacer algo en ese sentido".

De todos modos, Sergio Massa se habría comprometido con el sector en incluirlos en anuncios económicos que el Gobierno detallará en los próximos días, en el que, entre otras cuestiones, habrá un fondo o algún tipo de medida de sostenimiento para toda la Patagonia. "El pre anuncio que nos dijeron es que habrá un fondo o alguna cosa para el sostenimiento de la actividad", sentenció el presidente de la Federación de Sociedades Rurales de Chubut.

El senador Torres y la diputada Romero, se reunieron con el dirigente petrolero Jorge "Loma" Ávila por el "dólar petróleo".

Pedido similar: el del "dólar petróleo"

Cabe recordar que este tipo de pedidos no es el único que reposa en el Congreso desde la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía. El pasado mes de agosto ingresó un pedido del senador de Chubut, Ignacio Torres, en el que pidió que se establezca un tipo de cambio especial que favorezca a las provincias productoras de hidrocarburos.

El proyecto se conoce como el de "dólar petróleo" y propone un tipo de cambio especial que mejore la liquidación de las regalías del sector hidrocarburífero. La iniciativa contempla que este tipo de cambio cuente con una suma compensatoria correspondiente a la brecha entre el valor del dólar oficial y el dólar MEP para que no vendan sus recursos a valores inferiores a los reales.

Además, dicho proyecto no solo es impulsado en el Congreso Nacional por el senador Torres, sino que la idea cuenta con el aval de de casi todas las provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), como: Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, La Pampa, Formosa, Salta y Jujuy.