Argentinos revelan si se puede vivir bien y ahorrar plata haciendo trabajos de limpieza en Europa

En la actualidad, ahorrar plata en Argentina es una tarea titánica. La elevada inflación es un tema constante. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) registró, en septiembre de 2022, una suba de precios al consumidor del 6,2%. Ante esta escalada, los salarios de los argentinos quedaron desfasados.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre se proclama como el cuarto más alto de los últimos 12 meses, siendo tan solo superado por los meses de julio (7,4%), agosto (7,0%) y marzo (6,7%) de 2022. Mientras que, a noviembre de este año, el salario mínimo no llegará a los $58.000, por lo que seguirá sin cubrir la CBA, que mide la línea de indigencia.

Es por eso que muchos argentinos deciden irse a Europa a probar fortuna. Algunos tratan de instalarse en una ciudad europea mientras que otros prefieren ir de un lado al otro viajando y conociendo distintos escenarios. Entre estos últimos, se encuentra una pareja de influencers que relatan cuál fue su experiencia trabajando de "Esperancita" en Dinamarca.

Qué pasa si trabajás en el sector de limpieza en Dinamarca

"Emigramos a Dinamarca con la idea de trabajar y ahorrar dinero para seguir viajando", comenzó relantando la pareja de influencers en su cuenta de Instagram Sin Turbulencias. "En nuestro tercer día en Dinamarca, empezamos a trabajar en el equipo de limpieza de un hostel de renombre internacional", agrega.

En cuanto al hostel, "cuenta con 5 pisos y 35 habitaciones por piso. El trabajo sobra pero...". Y acontinuación, cuenta los aspectos positivos y negativos de la tarea que estaban haciendo para ahorrar.

"Trabajar en limpieza tiene la ventaja de que no te piden experiencia, no hay límite de edad y tampoco necesitás saber inglés", indlica.

"Pero tiene algunas contras: generalmente, te pagan el mínimo. En nuestro caso, nos pagaban 132 coronas por hora, antes de impuesto. Si trabajás muchas horas está bien pero siempre estás a contrareloj. Las habitaciones se vacían a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde ingresa el nuevo huésped por lo que es poco probable que hagas horas extras", sentencia.

Y advierte:"Nunca trabajamos más de 7 horas por día. En promedio, trabajamos 5 o 6 horas pagas por lo que era poco dinero y mucho esfuerzo físico".

"Lo bueno es que evitás pagar la cuota del gimnasio y tenés papel higiénico", concluye con todo de humor, tras lo cual comentó que ya habían renunciado.

Cuál es el país de Europa con uno de los sueldos mínimos más altos

"Visitamos uno de los países con el salario mínimo más alto de Europa. ¿Saben cuál es?", se preguntan los influencers Ailu y Lea, desde su cuenta de TikTok Sin Turbulencias. Y contestan: "Estamos hablando de Luxemburgo".

"En este pequeño país, el sueldo mínimo mensual promedio es de 2.200 euros. Es el segundo país más rico del mundo, detrás de Qatar", agregan.

Por otra parte, se refieren a algunas características que más les llamaron la atención: "El transporte público es gratuito, la salud también. La educación pública, también es gratis".

"Está en una ubicación inmejorable para conocer toda Europa y además es súper seguro", relatan.

El único dato negativo al que se refirió fue el de los alquileres: "Los alquileres son elevados, pero al ser un país tan pequeño, muchas personas viven en países limítrofes por lo que tienen salario elevado con un bajo costo de vida".

"Es una buena forma de ahorrar. ¿Se vendrían a trabajar a Luxemburgo?", concluyen.

Contó lo duro de vivir solo en España con un sueldo

"Una de las cosas más duras de vivir en España y que te desayunás cuanto llegás es lo difícil que es vivir solo", relata Manu Guija en su cuenta de Instagram.

Y argumenta el motivo: "Los alquileres son ridículamente caros. Un departamento acá en Madrid cuesta entre 800 y 1.000 euros al mes. Depende del barrio, si es grande, si es chico; hay muchos factores. Pero más o menos va por ahí".

Para entender lo que representa, hizo una comparación con el salario promedio en Madrid: "Un sueldo normal es de 1.200-1.500 euros por mes. Hay gente que gana 2.000-3.000 euros o más, por supuesto, pero no es lo más común. Cerremos en 1.500 euros promedio. Estamos diciendo que dejás la mitad de tu sueldo solo en alquiler. Y a eso hay que sumarle gastos: luz, agua, gas, etc., etc.".

De esta manera, sostiente que "entre el 60 y el 70% por ciento de tu sueldo" desaparece en el primer día del mes.

"Por eso es que muchos terminan cediendo y haciendo cosas que quizás no hubieran hecho en su país, como compartir piso. Algo que se romantiza un montón, como conocer gente de todo el mundo, conocer amigos nuevos, etc. Y a veces es así, pero a veces no. Puede ser una experiencia buenísima o puede ser una pesadilla si te toca gente no muy afín".

Y concluye: "En fin, no todo es mágico acá en Europa".