Una argentina que vive en EE.UU. contó los 5 productos que más extraña de nuestro país

Melany es una argentina que actualmente vive en Texas, Estados Unidos y en su cuenta de Tiktok con más de 40 mil seguidores, muestra cómo es su vida en tierras norteamericanas y a los lugares que viaja.

A través de su usuario @melanymolina99, Melany explicó las 5 cosas que más extraña de Argentina.

"Los sanguchitos de miga. No se puede creer el hecho de que acá no hay", dijo la joven y explicó que hay una manera de conseguirlos ya que existen argentinos que los hacen pero que el queso y el jamón no tienen el mismo gusto.

En segundo lugar, habló de cómo extraña el mate. "Lo que me refiero con esto es ir a una casa y que te reciban con mate. En Argentina hay algo que no nos damos cuenta hasta que nos vamos y es que a cualquier lado que vas, te reciben con un mate".

El tercer punto son las facturas. "Obviamente hay panaderías argentinas acá, pero no es lo mismo", explicó. Como cuarto producto que más extraña Melany mencionó a los "sorrentinos".

Y en quinto y último lugar, aseguró que extraña mucho el queso de Argentina: "En Estados Unidos es muy feo, quizás no es que sea feo pero no sabe a nada, es como estar comiendo plástico con colorante", sentenció.

La publicación superó las 70 mil reproducciones y los 3 mil "me gusta". La gente no tardó en opinar y asegurar que "en Argentina se come fenomenal", "Yo no aguantaría vivir sin poder tomar mate, ni la juntada con unos mates, me duele de pensar", respondió otra usuaria.

Nacho, un influencer argentino que muestra cómo se vive en el exterior, se hizo viral tras compartir un video donde muestra las dificultades con las que se encontró al intentar comprar pesos argentinos en las casas de cambio de Miami, en Estados Unidos.

"¡Cada vez mas difícil!", publicó "Nacho de viaje" a través de su cuenta de TikTok. El joven recorrió varias casas de cambio para intentar encontrar pesos argentinos, y se llevó una gran sorpresa al no lograr hacerlo.

"Para los argentinos que se preguntan cómo nos ve el resto del mundo, acá tenés la respuesta: nuestra moneda está tan devaluada que ya la sacaron absolutamente de todas las casas de cambio. Si estás en EEUU y querés cambiar de dólares a pesos, directamente no nos tienen ni siquiera en el radar", señaló Nacho.

"Les preguntamos a un montón de personas que trabajan en casas de cambio y nos dicen que debido al cambio que todos los días tiene nuestra moneda es imposible cotizarla, es imposible ponerla, entonces directamente la sacan y ya no te cambian más de dólares a pesos", explicó el influencer.

El video se volvió viral en la plataforma y muchos seguidores señalaron al respecto: "Che, pero tenemos la copa del mundo", ironizó uno de los internautas.

"Yo estuve en Roma y no existe el peso argentino", "Nunca la vi en las casas de cambio de EEUU" y "Nunca la cambiaron allá. Máximo en Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay. Este Gobierno es nefasto, pero tampoco vendamos humo", fueron algunos de los comentarios de otros usuarios, sobre sus propias experiencias.