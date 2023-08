Tras la "baja" del dólar Qatar, cómo conviene pagar los gastos y consumos si viajás al exterior

La devaluación llevada a cabo por el BCRA luego del triunfo de Javier Milei en las PASO se tradujo rápidamente en una mayor presión inflacionaria, frenando operaciones y sembrando de incertidumbre el escenario económico actual. Y, si bien los tipos de cambio alternativos se dispararon hacia nuevos récords, hubo un dólar que llamativamente "bajó": se trata del Qatar, la divisa que se utiliza para consumos en moneda extranjera mayores a u$s300.

Este retroceso del "dólar Qatar" se debió a que el lunes 14 de agosto la AFIP recortó la percepción de Bienes Personales que pesaba sobre este tipo de cambio, y la llevó del 25% al 5%. Así, pasó de cotizar $732 a $657. Actualmente, se ubica en $658, muy por debajo del blue (que el viernes cerró a $720).

Con esta medida, se acortó la brecha entre el Qatar con el dólar tarjeta ($641) y el MEP ($657), por ejemplo. Es por eso que, a la hora de viajar, es conveniente tomarse un tiempo para definir cuál puede ser la mejor manera de pagar los gastos en el exterior.

Aunque, tal como resaltan expertos consultados, la decisión final dependerá de cada persona y sus finanzas personales, sí hay una serie de aspectos a tener en cuenta antes, durante y después de la realización de un viaje internacional.

Dólar y turismo: qué tener en cuenta antes de viajar

Un consejo importante que brindan los especialistas en este contexto es "esperar". Dejar pasar algunos días hasta que la turbulencia financiera se calme, puede ser una buena alternativa para evitar pagar de más en la compra de pasajes y otros servicios turísticos.

"Diría que uno de los consejos es esperar a que se acomode todo. Porque la suba ya se dio: si querías aprovechar y ganarle a los aumentos del dólar, era antes de las PASO. Ahora ya está", explicó a iProfesional Matías Mute, fundador del sitio Promociones Aéreas.

"Lo que vemos en estos escenarios, es que por ejemplo un vuelo a Miami cuesta alrededor de u$s550. Pero cuando hay incertidumbre como ahora, de repente el mismo vuelo cuesta u$s750. Las tarifas base de los vuelos se sacan del mercado y se ponen tarifas más caras. Por eso, hay que prestarle atención al valor histórico en dólares para ver si están en precio. Porque ya vas a pagar un dólar más caro, pero al haber especulación, también suben los precios base", remarcó Mute, quien detalló: "Es clave esperar, porque además no hay tanta oferta. Muchas agencias están readecuando los valores a partir de la reducción del impuesto".

Más allá de esperar hasta que "se calmen las aguas", una vez que se comienza a organizar un viaje al exterior, en este escenario, hay una serie de tips que pueden ser clave. Así lo expresó a este medio Julián Gurfinkiel, Co-Founder & CMO Turismocity: "Recomendaría reservar todo, desde aéreos hasta hospedaje y alquiler de autos, en alguna empresa de turismo argentina. Porque así congelás el valor en pesos. Si compras en la web de una aerolínea internacional, cuando cierra el resumen de la tarjeta, el dólar puede estar más caro. Pero comparando con agencias locales te aseguras el precio en pesos. Es algo que en estos momentos de subas es muy importante".

"Algunos productos siguen siendo en pesos. Como la asistencia al viajero, es en pesos al dólar oficial y se ofrecen en seis cuotas sin interés. Lo mismo con el alquiler de auto: si lo reservás para pagar en la agencia cuando llegás, pagás al dólar de ese momento. Por eso, es mejor buscar en una agencia de turismo argentina, pagarla en pesos al precio de hoy", subrayó Gurfinkiel.

Comprar con anticipación es otro tip fundamental del fundador de Turismocity: es que, con tiempo, se puede ir comprando los distintos servicios mes a mes y es una manera de "cuotificar el viaje".

¿Dólar billete o tarjeta? cómo pagar los consumos en el exterior

Dada la volatilidad actual, definir cuál es la manera más conveniente de pagar los gastos en el exterior no es una tarea sencilla. Tal como aseguran los expertos, depende de las finanzas de cada persona.

"Hoy no me animo a dar un consejo económico. Si yo estuviera de viaje, pagaría con tarjeta. Porque, al menos por ahora, está más barato que el blue. Pero decir qué conviene es muy difícil", señaló a iProfesional Daniel Puddu, dueño de la agencia de turismo Nilo Viajes y conocido como "El agente de Viajes" en las redes sociales.

"No hay una certeza absoluta. Creo que como bajó el Qatar, es conveniente pagar con tarjeta de crédito. Sobre todo, si descargás Ganancias y Bienes Personales, que después te lo devuelven", detalló Puddu, quien remarcó que, en caso de tener planeado viajar dentro de seis meses, por ejemplo, "es conveniente comprar cuanto antes, porque si pensás viajar al exterior, la anticipación es todo".

Por su parte, Gurfinkiel señaló que, "para quien ya esté de viaje, en este caso conviene tarjeta de débito, para que sea el precio del día y no el cierre de la tarjeta". "Hoy es más barato eso que el dólar billete", remarcó.

"Cómo pagar es una decisión muy personal. Porque el 60% de la economía está en negro y quien está negro, va a ir a pagar en dólar billete. Aunque sea más caro. Eventualmente, pagando con dólar billete, ganás certidumbre", señaló Mute, quien remarcó que "el que compra con tarjeta, no sabe a cuánto va a pagar el dólar cuando cierre el resumen".

"Si podes pagar con débito, mejor. Si te la aceptan es una buena alternativa. Hay que averiguar si las tarjetas de débito están habilitadas antes de viajar", señaló Mute, aunque también sostuvo que hay que prestar atención en qué lugares se pasa la tarjeta de débito, por una cuestión de seguridad. De todas formas, el especialista en viajes resaltó que es un tema "que depende de cada uno, de su economía y cómo administra su patrimonio".

En ese marco, si la idea es pagar en destino con "dólar billete", actualmente la vía más conveniente de acceder a la divisa norteamericana es mediante el MEP, cuya cotización es similar a la del dólar Qatar y así se evitaría el factor "salto cambiario" en el cierre de la tarjeta.

Otra alternativa que puede resultar conveniente es, en caso de contar con dólar billete y límite en la tarjeta de crédito, pagar en destino con el plástico y luego vender la divisa en el mercado paralelo para afrontar el pago.

Disparada del dólar: cómo impactó en la demanda de viajes

La incertidumbre económica y la marcada volatilidad de los tipos de cambio impactó en la demanda de pasajes al exterior, aunque por otro lado impulsó la búsqueda de los destinos nacionales.

"La venta de viajes al exterior viene bajando mucho desde hace dos meses aproximadamente. Pero esta semana bajó más y solo se vende lo indispensable. También es cierto que si pensás viajar al exterior y tenés los dólares, hoy te rinden más que hace unos días", explicó Puddu.

Por su parte, según señaló Gurfinkiel, en cuanto a la búsqueda de viajes al exterior, "el lunes y martes fue complicado operar, porque no estaba bien claro qué iba a pasar y las agencias no vendían paquetes, sobre todo". "Pero, por el contrario, se vendió mucho los destinos nacionales. Lunes y martes fue récord del mes, porque la gente ve algo en pesos que no aumentó y sale a comprar en forma masiva", detalló.

De todas formas, el experto señaló que la devaluación del dólar oficial "no se trasladó al precio de los pasajes internacionales, porque se compensó de alguna manera con la baja del impuesto del dólar Qatar".

En ese sentido, según analizó Mute, más allá de la devaluación del dólar oficial, la baja en la percepción del impuesto del dólar Qatar hizo que la suba real para el turismo sea en torno al 10%. "Un viaje a Disney o a cualquier destino internacional, no va a cambiar por un 10% de aumento. No es un factor determinante, porque si cambiás la fecha o buscás un vuelo más barato, o un hotel algo más económico, compensás esa diferencia de lo que subió por la devaluación".