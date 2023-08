Rating: Guido Kaczka fue humillado por Lizy Tagliani con estos números impactantes

Hasta la semana pasada, Los 8 escalones del millón, con Guido Kaczka, era el único programa de eltrece que llegaba a un rating de doble dígito.

Sin embargo, desde el inicio de Got Talent Argentina, con Lizy Tagliani en Telefe, el concurso vive días humillantes, porque pierde por más del doble ante el nuevo ciclo.

Incluso, Kaczka fue superado durante una franja del jueves por Bendita, el programa de Beto Casella en El Nueve.

Pasadas las 21.45, Got Talent Argentina comenzaba con 13,9 puntos que había entregado Telefe Noticias.

Mientras tanto, Bendita anotaba 5,4 puntos, una décima arriba de Los 8 escalones del millón, seguido de cerca por LAM, con Ángel de Brito en América, donde anotaba 5 puntos. Tagliani subió luego a 17,3 puntos.

Got Talent Argentina trepó hasta 18,5 puntos, mientras que Los 8 escalones del millón solo pudo ascender hasta 8,1 puntos, menos de la mitad del ciclo que conduce Tagliani.

El llanto de "Pampita" en Noche al Dente

Fernardo Dente recibió el jueves en su programa, Noche al Dente, a la modelo Carolina "Pampita" Ardohain. La integrante del jurado de Bailando 2023 abrió su corazón y se prestó al juego de recordar su vida y su carrera.

Contó que el empresario Marcelo Tinelli está "chocho" con el regreso del programa, y que le contagia esa felicidad al resto del equipo. "Me encanta estar en el programa, porque me mato de risa. En cada previa, con mis compañeros, chusmeamos y nos llevamos muy bien. Igual, si tenemos que opinar distinto, pelearnos o lo que sea, sabemos que termina el programa y queda ahí, no nos vamos rebuscados a casa".

Además, contó que crearon un grupo de WhatsApp con los miembros del jurado (Ángel De Brito, Marcelo Polino y Moria Casán) y que ya planean la primera cena de los cuatro.

Para el final del programa, Dente cantó en vivo una de las cinco canciones que Pampita eligió como una banda sonora de su vida, una de las consignas del programa. Se trata de Fix you, de Coldplay.

"Me encanta ese tema. Chris Martin se lo escribió a Gwyneth Paltrow cuando estaban juntos. Ella había perdido a su padre y estaba destruída, con un dolor en el alma tremendo. Y habla de agarrar ese corazón roto y volverlo a unir, arreglarlo, con paciencia, con tiempo, con cariño. Cada vez que lo escucho me rompe el alma. Habla de volver a casa, a donde estás contenido, a donde sos vos. A ese hogar. Y yo vuelvo a casa todos los días... Me representa. Mi hogar son mis hijos, mi marido, mis seres queridos, mis amigos y mi familia. Y cuando Robert me propuso matrimonio, puso este tema", contó antes de que el anfitrión comenzara a cantar.

Cuando en la pantalla se sucedían imágenes de su casamiento con Roberto García Moritán, Pampita rompió en llanto. "Gracias por la sorpresa. Está bien sentir. Lo necesitamos. Agradezco mucho a Dios las cosas lindas. No me olvido nunca de agradecer", expresó emocionada.

El tenso cruce en vivo entre Marcela Tauro y Laura Ubfal

En el panel de Intrusos (América) se registró el jueves un tenso momento en medio de una discusión sobre las noticias de los famosos que deben dar los periodistas de espectáculos y cuáles deben guardarse hasta que las cuente el protagonista.

En ese contexto, luego de que Laura Ubfal expresara que ella hubiera evitado informar sobre el embarazo de una exintegrante de Gran Hermano, Marcela Tauro la cruzó con un hecho reciente y personal que sorprendió a todos: "Vos no decís un embarazo, pero dijiste la muerte de mi mamá".

En el ciclo informaron que Daniela Celis, la ex Gran Hermano, estaba enojada y pensando en llevar a juicio a la periodista Pilar Smith, porque había informado que ella, quien está en pareja con otro exparticipante del ciclo, Thiago Medina, está embarazada.

En Intrusos se crearon dos bandos: unos señalaron que no hubieran informado el embarazo si Daniela no quería, mientras que otros decían que sí, que hubiesen dado la noticia porque los famosos están sometidos a esas reglas de juego.

En la primera postura, la de respetar el silencio de la protagonista del embarazo, se encolumnó Ubfal, que expresó: "La verdad que éticamente, creo que hoy en día, cuando es (un embarazo) gemelar, que puede ser de riesgo... yo lo respetaría. Entiendo a Pilar, tuvo la primicia y la quiso dar".

"Hizo lo que cualquiera hubiera hecho, ¿De qué trabajamos, si no?", intervino Karina Iavícoli. "Coincido con Karina. Somos unos hipócritas", dijo Tauro. "Y encima son chicos que salieron de Gran Hermano, que me parece una plataforma fantástica para saltar a la fama. Quieren ser famosos y cuando se habla de ellos después se enojan. Estamos todos locos", añadió Iavícoli.

"Pero está bueno no juzgar a los colegas", opinó Flor de la V., conductora del programa. "Jamás, por algo estamos en el medio hace mucho", señaló Tauro, quien de inmediato se dirigió a Ubfal: "Además, te voy a decir una cosa. Perdón, y no es un pase de factura: Vos no decís un embarazo, pero dijiste la muerte de mi mamá".

"Pero, Marcela, me lo contaste vos", respondió, abrumada por la sorpresa, la propia Ubfal. "Bueno, pero yo no lo dije para que lo publicaras, Laura", replicó la panelista del ciclo.

"Pero no me dijiste que no lo diga", se defendió la panelista de El debate de Gran Hermano. "Porque estaba desarrollando el tema en ese momento", retrucó Tauro. "Marcela, vos sos muy querida en el medio. No fue el afán de la primicia", explicó Ubfal.

Carmen Álvarez, madre de Marcela Tauro, falleció el 7 de agosto y su hija se enteró poco después de terminar la edición de Intrusos de ese día. Ese mismo día, Ubfal publicó en Twitter la noticia, con estas palabras: "Me acaba de decir Marcela Tauro que falleció su mamá. Estamos con vos Marce querida".

"Me refiero, yo también me equivoqué. Yo me equivoco. Lo que te quiero decir... el punto es que yo estoy diciendo que yo también lo hago y digo: a veces nos prima más la cosa periodística que la humana. ¿Me entendés? Por eso no estoy juzgando ni a Pilar, ni a vos, ni nada", trató de cerrar la discusión Tauro.