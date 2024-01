Gran Hermano copó el rating con el ingreso de Virginia, la nueva participante

Virginia es una mujer de 55 años, madre de dos hijas y contó que hace espectáculos de "stand up". Fue bien recibida en la casa de Gran Hermano

Gran Hermano, con Santiago del Moro en Telefe, fue lo más visto del jueves en la TV abierta porteña, y se impuso en la carrera del rating con el ingreso de Virginia, la nueva participante que reemplazó a Carla "Chula".

El siguiente dato revela la influencia del ciclo de telerrealidad en la pantalla chica: el programa más visto de la tarde del jueves fue la emisión en vivo de Gran Hermano en Telefe cerca de las 17.00, con 8,3 puntos. La suma del rating del resto de los canales no superó ese número.

El horario estelar del jueves comenzó con Telefe Noticias con 9 puntos; seguido por Telenoche, en eltrece, con 5,6 puntos; Bendita, con Beto Casella en El Nueve, con 4,5 puntos; y LAM, con Ángel de Brito en América, con 4,3 puntos.

Escape perfecto, con Iván de Pineda en Telefe, comenzó la franja siguiente, con 10,2 puntos; seguido por Los 8 escalones de los tres millones, con 5,6 puntos; y Bailando, con Marcelo Tinelli en América, con 5,1 puntos.

El ciclo de Telefe creció hasta 12,3 puntos; Los 8 escalones, hasta 7 puntos; y Tinelli apenas subió dos décimas. Gran Hermano calentó la pantalla al inicio con 15,9 puntos, más que la suma de su competencia directa: Kaczka tenía 7,9 puntos, y Tinelli, 5,9 puntos.

El pico de Gran Hermano fue de 17,9 puntos. La suma del rating del resto de los canales apenas superó la mitad de ese número: Buenos chicos, en eltrece, 4,6 puntos; Tinelli, 4,4 puntos; Telenueve, 2,4 puntos; y Festival país, en la TV Pública, 1,1 puntos.

Quién es Virginia, la nueva participante de Gran Hermano

Tras la salida de Chula por decisión propia, la casa de Gran Hermano recibió a una nueva participante.

Se trata de Virginia, una mujer de 55 años, madre de dos hijas, que contó que hace "stand up" y se sube a las tablas en algunos shows.

En su video de presentación a programa, la mujer rubia dijo: "Estuve 35 años haciendo lo mismo, pasó algo y dije listo, arranco de cero con lo que me gusta. Me encanta hacer humor, hace 13 años que hago stand up".

"Lo que más quiero es derribar mitos y prejuicios, que hay un montón a nivel sexual", expresó. Y agregó: "Me hice tatuajes en el pecho para tapar las arrugas".

"Yo para ganar Gran Hermano haría de todo sin joder a nadie. Quiero demostrar que se puede, que a toda edad está buenísimo, que hay que disfrutarlo y que todos los días se aprende algo", aseguró.

Cuando entró a la casa, los participantes la recibieron con buena predisposición, la escucharon, se rieron con ella y hasta recibieron pequeños regalos que les llevó. Rosina fue una de las que la consideró "una mamá", una expresión que le agradó a Virginia.

Momento tenso en el Bailando entre las parejas de "Coti" Romero y "Cone" Quiroga

"Hoy, noche de eliminación", exclamó Tinelli apenas arrancó el Bailando. De esta manera, en la noche del jueves se decidió cuál fue la pareja que el público eligió para abandonar la pista más famosa del país.

Los sentenciados fueron dos exnovios: "Coti" Romero y "Cone" Quiroga. Ambos se habían conocido en la edición de Gran Hermano (Telefe) del año anterior y estuvieron varios meses en pareja hasta que se separaron apenas comenzó el concurso de baile.

Pasaron a la pista las once parejas que quedaron en el certamen, y Tinelli recordó que una tendría que abandonar el certamen. Cada participante eligió a otro para que quede nominado.

Cuando fue el turno de Coti, la exparticipante de Gran Hermano eligió darle su voto en contra al Cone, su exnovio. "Te recuerdo que era tu novio", le dijo Tinelli, pero la joven no acusó recibo.

Las dos parejas que quedaron sentenciadas para irse fueron las de Coti y el Cone. "La definición más esperada del Bailando. El gran duelo telefónico entre dos exnovios", dijo el conductor.

"La pareja que pasa, pasa con el 51,2% de los votos, la pareja que deja el certamen lo deja con el 48,8%. Así que los que se meten entre los finalistas son: ¡el Cone Quiroga y Martina Peña!", exclamó Tinelli ante los gritos de euforia de los ganadores.

Con lágrimas en los ojos y con una sonrisa, la joven aplaudió a su expareja. Y se abrazó finalmente con su exnovio. "No puedo creer esto que estoy viviendo. Estuve en el Bailando de Marcelo Tinelli", dijo la exparticipante de Gran Hermano, mientras Cone lloraba de alegría.