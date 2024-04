Una discusión entre Jorge Lanata y Javier Milei podría terminar en la Justicia

El periodista Jorge Lanata denunciará por calumnias e injurias a Javier Milei luego de que el Presidente lo cuestionara en duros términos en redes sociales.

Esta mañana, en el inicio de su programa en radio Mitre, el conductor cuestionó la presencia del embajador de Israel en la reunión de gabinete realizada anoche en Casa Rosada. "Me parece bien que Milei esté o no preocupado por Israel, lo que no me parece bien es que un embajador extranjero, sea de Israel o sea belga, no me importa, esté en una reunión de gabinete en Argentina, me parece que hay formas que mantener", analizó Lanata.

"Sería bueno que el larretista Lanata se informe bien sobre la reunión", introdujo Milei en redes sociales, a los pocos minutos.

"Jorgito, no mientas. En la reunión, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró dando así comienzo a la reunión formal del CC", continuó Milei.

"Críticas sí. Mentiras No. ¿Decir la verdad requiere sobre?", cerró su posteo el mandatario.

La pregunta fue interpretada por Lanata como una difamación. Por ese motivo, recogió el guante y anunció en su programa radial que llevará el tema a la Justicia.

El tuit de Javier Milei contra Jorge Lanata

Lanata podría demandar a Javier Milei

"Lo vamos a analizar esto con mi abogada y mi abogado, pero si llegamos a esa conclusión yo le voy a hacer una demanda al presidente por calumnias e injurias así se acostumbra a no insultar con libertad", aseguró el comunicador.

Y suscribió: "Él no puede decir que uno recibe sobres al menos que tenga las pruebas, sea el presidente de las Naciones Unidas o de la Argentina. Entonces nos encontraremos en tribunales con el Presidente y veremos si él lo puede sostener".

Minutos más tarde, Lanata retomó la cuestión y analizó junto a su equipo los dichos del Presidente.

"Me parece que no puede ser que el Presidente insulte a quién carajo se le ocurre diciendo cualquier barbaridad, porque nosotros no decimos cualquier barbaridad sobre él. Que nosotros criticáramos a Milei y critiquemos a Milei no quiere decir que nosotros le adjudiquemos delitos, que nosotros lo hayamos denunciado con pruebas falsas o con pruebas inventadas, nosotros nunca hicimos eso ni lo haríamos. Contra Milei ni contra cualquier otra persona", dijo.

"Esta actitud del Presidente de decir cualquier barbaridad, "el larretista Lanata, el sobre de no sé qué", yo no soy larretista, podría serlo, me importa un pomo, y sobres no recibo: me parece que es público. Hace 40 años que laburo", dijo.

"Hay muchos periodistas que en el medio de los ataques lo único que han hecho es responder dialécticamente: "Esto me parece bien, esto me parece mal". Uno no le puede decir a los demás qué hay que hacer, cada uno puede hacer lo que quiera, me parece que esto está empezando un color un poquito más oscuro y tendríamos que hacer algo, no se me ocurre qué. Yo cuento lo que yo decidí. Yo le voy a hacer un juicio a Milei. Capaz lo gano, capaz lo pierdo, nadie tiene nada asegurado sobre todo en un país en donde lo mas probable vaya a perderlo, no ganarlo, vamos a ver. y vamos a ver cuáles son los argumentos para cada uno. Me parece que el presidente tiene que controlar esas cosas", completó.

No es la primera vez que Milei critica a periodistas. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) se han expresado públicamente sobre la cuestión.

Este fin de semana, Milei aseguró en una entrevista concedida al presentador estadounidense Ben Shapiro que "la peor cloaca del universo está en los medios argentinos". Para llegar a esa conclusión, el Jefe de Estado aseguró que durante la campaña electoral fue agredido y hubo medios que mintieron sobre su vida familiar y privada.