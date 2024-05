"A mí me da terror despedir gente. Esa persona que estaba empleada, llega a su casa, se encuentra con la mujer y le dice vieja, me echaron", opinó la diva

Durante el programa de este sábado, La Noche de Mirtha Legrand, la canciller Diana Mondino se cruzó con la conductora cuando se planteó en la mesa el tema de los despidos en el sector público.

Cómo se generó el cruce entre Legrand y Mondino

El debate comenzó apenas iniciado el programa, cuando el periodista Osvaldo Bazán se refirió a la situación del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa). "Pienso que el país tiene que tener cine; ahora, si el 90% del presupuesto estaba en sueldos, no estamos defendiendo el cine, sino los sueldos", comentó, y Mirtha Legrand agregó: "Han despedido a mucha gente [en ese organismo]".

El periodista se dirigió a la diva y afirmó: "Había mucha gente que no tenía nada que hacer en el Incaa".

"A mí me da terror despedir gente. Esa persona que estaba empleada, llega a su casa, se encuentra con la mujer y le dice ‘vieja, me echaron’", replicó Legrand.

Entonces se sumó al debate el secretario General de La Nación, José del Rio: "El número es de 63 mil puestos los que se despidieron en el sector privado. La estimación con marzo va a ser cerca de 100 mil, y me refiero solo al sector privado". Y agregó: "La realidad hoy en el empleo está complicada".

"Tenemos que defender al que trabaja", aseguró Mondino al justificar los despidos en el Estado

Mientras que Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, fue otro de los comensales que sumó su opinión al tema, y destacó: "Hay mucha más estabilidad en el empleo público que en el privado".

Cuando parecía que la conversación iba a tomar otro rumbo y Mirtha Legrand se refería al cruce de Javier Milei con su par en España, Pedro Sánchez, Mondino interrumpió a la diva y volvió reflotó el tema del empleo.

"Tengamos en cuenta que todo lo que gasta el Estado son impuestos que pagamos las personas. El salario promedio del sector público es mayor que el del sector privado y hay gente que no viene a trabajar o que no tiene actividad útil; entonces, hay gente que está trabajando y paga impuestos para que alguien gane más, viva mejor y no haga nada", dijo la ministra de Relaciones Exteriores.

"Entonces, hay que considerar ciertos elementos, que es proteger a los que están trabajando; hay que pagarles a los médicos, a los policías, a los maestros, pero no a gente que no hace nada", añadió.

"Ese es un tema que también tenemos que decirlo. Es muy antipático y claro que nadie quiere que se quede sin trabajo… de los que trabajan", aclaró Mondino, y prosiguió, "pero acá tenemos que distinguir los que trabajan de los que tienen empleo. Empleo es un señor que cobra el sueldo sin hacer nada y trabajo es una persona que sí hace algo. Tenemos que defender al que trabaja y eso no es simpático de decirlo, pero es….".

En ese momento, Legrand interrumpió a Mondino y opinó: "No es simpático, efectivamente no", la cortó Legrand. "¿A dónde va toda esa gente que queda afuera?", le preguntó a Mondino.

La Canciller replicó: "Si no hacían nada, señora, ya estaban haciendo algo antes; no estaban en su casa, tampoco tocando la guitarra". A continuación, contó el caso de una persona en Cancillería que cobraban un sueldo, aunque pasó 12 años sin ir a trabajar.