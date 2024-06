El mate y el asado son dos tradiciones argentinas que nadie quiere dejar, y aún viviendo lejos de casa, muchos hacen lo imposible por tener siempre yerba guardada o comer una buena carne a la parrilla.

En esta oportunidad, los que tuvieron que elegir por uno de los dos fueron los jugadores de la Selección Nacional, a quienes les preguntaron qué dejarían si tuvieran que optar por mate o asado.

En un divertido momento, los futbolistas empezaron a votar, aunque se les hizo muy difícil la decisión, y hasta hubo frase como: "Estoy enojado con la pregunta".

Este tipo de encuestas y entretenimientos son las que usan en los tiempos de concentración, cuando pasan largos ratos en el hotel donde se alojan, que reparten entre descansos, visitas de las familias, momentos distendidos y algunas actividades protocolares, como sesiones de fotos oficiales para utilizar en el torneo.

¿Mate o asado? las preferencias de la Selección Argentina

¿Qué prefieren: vivir sin asado o vivir sin mate? Una disyuntiva que apunta ahí, justo en el corazón celeste y blanco.

Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul... uno a uno los campeones del mundo fueron parándose frente a la cámara y eligiendo.

Los juagadores de la Selección Nacional, amantes del asado y el mate.

Por los gestos que hacían, para ninguno fue sencillo. "Estoy enojado con la pregunta", dijo el siempre bromista Nicolás González. "Uh, qué difícil", se sorprendió Licha Martínez. "No, el mate a la mañana no puede faltar nunca", sentenció Nahuel Molina. Guido Rodríguez directamente eligió no elegir: "Las dos".

¿Cómo terminó el resultado final? Fueron 13 los jugadores que respondieron, pero la encuesta no contabilizó la respuesta de Guido, que no se inclinó por ninguna.

Los comicios finales indicaron que la mayoría prefiere dejar el mate antes que el asado. El conteo arrojó 7 decisiones a favor de vivir sin la típica infusión nacional, y 5 decisiones a favor de vivir sin la carne a las brasas.

El próximo partido de la Selección Argentina

Tras el triunfo de la Selección Argentina por 1 a 0 frente a Chile, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, por la segunda fecha del grupo A de la Copa América 2024, Argentina se aseguró el pase a los cuartos de final de la Copa América 2024.

La siguiente presentación del seleccionado nacional será el jueves 4 de julio a las 22 en el NRG Stadium de Houston ante el elenco que termine segundo en el grupo B, que está integrado por Venezuela, México, Jamaica y Ecuador. Hoy el rival sería el Tri, pero aún faltan dos fechas y todo puede cambiar.

En cambio, si Argentina finaliza segundo tendría que jugar el viernes, también a las 22, pero en el AT&T Stadium, Arlington. La segunda fecha del grupo B se llevará a cabo este miércoles, por lo que los de Scaloni deberán estar pendientes del desenlace.

Si la Albiceleste no pierde contra Perú en la última fecha se quedará con la zona A. El segundo lugar se lo disputarán entre Chile, Perú y Canadá.