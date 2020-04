Pichetto dijo que el proyecto sobre grandes patrimonios es "para la tribuna"

El ex candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, señaló que el nuevo proyecto sobre grandes patrimonios es "para la tribuna"

El ex candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, señaló que el proyecto sobre grandes patrimonios es para la tribuna

Te puede interesar El caos contable por el coronavirus disparó la demanda de servicios profesionales

Pichetto, en tanto, criticó en declaraciones radiales que el presidente Alberto Fernández cuestionara públicamente a Paolo Rocca por los despidos en Techint.



"El Presidente tiene cosas positivas, creo que cuando engancha el tono moderado funciona muy bien, y cuando le pone muchos calificativos a las palabras, me parece que ahí se equivoca", señaló Pichetto.



Sobre las críticas al empresario, subrayó: "Creo que se equivocó y que fue muy extremo en la calificación a Rocca.

Pichetto también afirmó que la cuarentena "no puede ser para siempre", por lo que "hay que empezar a salir con definiciones claras", ya que si se extiende más allá del 13 de abril "los efectos van a ser letales".



"Esto no puede ser para siempre, cuarentena para siempre no", dijo, como si existiera esa posibilidad en la mente de alguien.



Y siguió: "Está bien lo que ha hecho el Presidente y la oposición ha tenido una actitud responsable, ha acompañado. Lo que me parece es que el 13, inevitablemente, va a haber que flexibilizar y empezar a mover la rueda de la economía".