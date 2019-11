COFA reclama una deuda millonaria a PAMI, IOMA e Incluir Salud

Desde COFA aseguran que algunas farmacias ya no atienden esas coberturas porque no pueden financiar los medicamentos

La Confederación de Farmacéutica Argentina (COFA) refiere que al día de hoy el Estado tiene una deuda de más de 1500 millones de pesos con las farmacias de todo el país. Así lo asegura la presidente de la entidad, Isabel Reinoso, que detalla que la deuda viene de organismos nacionales y provinciales, que son PAMI, IOMA y el Programa Federal Incluir Salud.



Pero el problema no es de ahora, sino que data de varios meses. En el caso de Incluir Salud, la titular de COFA aclara que los últimos pagos se hicieron en el mes de marzo. Desde entonces, la cobertura de salud no ha pagado su deuda, por lo que "prácticamente ya no se atiende en ninguna farmacia del país", aseguró Reinoso.



Por su parte, PAMI había entregado a las cámaras del sector un cronograma de pago que indicaba que saldaría su deuda para el 15 de noviembre. No obstante, "llegó ese día y PAMI no pagó, pero ya se les había dicho a las farmacias que iban a recibir ese dinero", señala la titular de COFA. A su vez, agrega que todavía no les han entregado un nuevo cronograma de pago y que están a la espera de que eso suceda.



IOMA había asegurado que pagaría esta semana, pero el pago tampoco se realizó, por lo que COFA no tiene certeza de cuándo se hará. Esto es así porque los titulares del organismo no han brindado respuestas hasta el momento, a pesar de los reclamos realizados por las entidades del sector.



El problema es severo porque "hay muchas farmacias que se han quedado sin crédito en las droguerías, es decir, que no les entregan medicamentos y no pueden continuar brindando la prestación", afirma Reinoso. Es importante tener en cuenta que cuando se habla de la suspensión de una prestación implica que hay personas que no pueden conseguir sus medicamentos porque su cobertura no le paga a las farmacias.



Por último, "la farmacia es el eslabón más débil de la cadena que empieza en los laboratorios, pasa por las droguerías y llega hasta las farmacias", sentencia Isabel Reinoso. En este sentido es importante tener en cuenta que las farmacias más pequeñas son las más afectadas, y precisamente son las que tienen el mayor porcentaje del mercado en Argentina. "El porcentaje de cadenas en el país es del 5 o 6%, más del 90% del mercado está en manos de farmacias independientes", concluye la titular de COFA.