Contribuciones patronales: qué cambios regirán sobre sueldos de diciembre que se paguen en enero

La ley estableció que Pymes de hasta 25 empleados pagarán contribución patronal a la Seguridad Social a partir de $17.003 de salario por cada trabajador

La reglamentación de la Ley de Emergencia Económica estableció que las medidas sobre las contribuciones -cambios en los niveles del mínimo no imponible y en las alícuotas de manera segmentada-, entrarán vigencia para las obligaciones que deben pagarse en enero y que corresponden a los sueldos devengados en diciembre, según el articulo 8 del decreto reglamentario.



La ley, que rige desde el pasado lunes, estableció que las pymes de hasta 25 empleados pagarán la contribución patronal a la Seguridad Social (ANSeS y PAMI) a partir de los $17.003,68 de salario por cada trabajador. Y la alícuota será del 18%. Hasta noviembre, pagaban esas contribuciones a partir de los $7.003,68 por trabajador y una alícuota del 18%.



La ley 27.541 de Solidaridad y Reactivación Productiva además aclara que las empresas medianas o grandes, según los niveles de ventas, y no estén en las categorías de comercio o de servicios, también pagarán el 18% aunque a partir de los 7.003,68 pesos de salario por trabajador. Por ejemplo, las industrias con independencia del tamaño o nivel de ventas abonarán el 18%. Comercio y Servicios contribuirán con el 20,4%, según detalló el especialista Marcelo Rodríguez de MR Consultores para Clarín.



La alícuota del 18% también se aplicará a las entidades y organismos del sector público.



Por su parte, los sectores denominados en crisis, como salud o marroquinería, cueros, seguirán abonando las contribuciones a partir de $17.509,20 de salario por trabajador, salvo que tengan menos de 25 empleados, en cuyo caso contribuirán a partir de $27.509,20.



La misma detracción tendrán los empleadores concesionarios den servicios públicos en la medida en que el capital social de la concesionaria pertenezca en no menos del 80% al Estado Nacional.



En 2019 las alícuotas fueron 20,4% para comercio y servicios, y 18% para el resto. En 2020, según la reforma tributaria aprobada en 2017, debían ser de 20,10% y 18,5% hasta converger al 19,5% en 2022. Esto quedó anulado, así como la mayor reducción de las contribuciones patronales: ahora se mantienen en 18% y 20,40% con las aclaraciones sobre Pymes y sectores en crisis