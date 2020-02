Carlos Melconian: "La deuda externa fue mal usada y se jubiló a millones de personas que nunca aportaron"

Sobre las jubilaciones, Carlos Melconian opinó que el gran problema es haber sumado al sistema a más de tres millones de jubilados que nunca aportaron

El economista Carlos Melconian se refirió al pago de la deuda externa y las jubilaciones. En declaraciones a TN, dijo que el problema es grave y que la deuda en la Argentina fue mal usada y que tanto la vicepresidenta como el presidente no pueden ignorar que era imposible que el Fondo Monetario Internacional (FMI) hiciera alguna quita de la deuda.

Sobre las jubilaciones opinó que el gran problema es haber sumado al sistema a más de tres millones de jubilados que nunca aportaron.



"Es grave el problema de la deuda y es sinónimo de droga, porque fue mal usada y fue a parar a un déficit fiscal. Esto vale para muchos gobiernos anteriores. Fue un elemento utilizado para mantener una situación fiscal y de gasto insostenible en varios períodos de la historia Argentina", dijo el economista.



Según Melconian, otro problema que tiene la Argentina es su "mala fama", dado que recurrentemente no cumple lo que promete y que no tiene "la capacidad de encontrar una solución".

También analizó la comparación que habitualmente se hace con los países como Grecia o Portugal y dijo que no son comparables. "Allá tendríamos las facilidades que ellos tienen. Lo que hay que ver es que acá está Chile, Brasil o Perú que tiene un gran conflicto político pero que paga un punto más que un bono americano. Está casi a la par del riesgo americano. Por lo tanto, es un problema obstaculizador para crecer ineludiblemente".

Respecto a lo que anunció recientemente la directora del FMI, Kristalina Georgieva, acerca de que no habrá quitas como lo pedía la vicepresidenta Cristina Fernández y el presidente, Alberto Fernández, subrayó: "El Fondo nunca otorgó ni otorgará quitas. Está dentro del estatus de acreedores privilegiados integrado por argentinos que aceptaron tomar deuda porque es barato y los socorrió. Ni Cristina ni Alberto pueden ignorar que no está dentro de los eventos políticos del Fondo hacer una quita".



Luego, agregó que "el gobierno anterior recibió un agujero infinanciable y no pudo financiarlo ni con reservas ni con emisión de billetes".

Dijo que lo único que hizo el gobierno de Cambiemos fue "tomar y tomar deuda", hasta el propio expresidente lo dijo. Agregó que "por suerte eso terminó" y ahora "hay que dividir el mercado voluntario de deuda del sector privado del fondo como organización".



También opinó que son responsables tanto los que tomaron deuda como el que prestó. Por eso, "cuando vas a un default tenés que sujetarte a lo que te oferte el que no puede pagar o termina mal como fue el tema del juez Griesa".



Manifestó que hay un tercer tema, "que no es privado ni voluntario sino que tiene tinte político y es que el préstamo del Fondo fue de un monto inédito y en tiempo récord. No ví que se preste con tanta rapidez y sin hacer los deberes que corresponden para saber si corresponde o no".



Ante la pregunta del periodista sobre si el FMI le dio el préstamo a Macri para que los argentinos compren dólares y se los lleven afuera, respondió que "eso no es así de ninguna manera" ya que existe una tecnicidad en el acuerdo donde te controlan que no pase. "Queda por escrito para que no puedas trampear al Fondo". Y agregó: "Si lo hacés es porque evadiste el contenido técnico implícito para que no lo trampees".



Sobre las jubilaciones, el economista señaló: "Alrededor del 2008 se jubiló a una cantidad de personas que le sistema después no puedo aguantar. Por populismo o lo que sea, se metió en el sistema a todo un conjunto de gente que nunca había pagado. Estamos hablando de millones". Para Melconian la extensión del sistema previsional a los sectores que nunca aportaron generó una "pelota" donde quedaron también envueltas las jubilaciones especiales y las de privilegio.



Luego aludió como parte del problema al sistema de reparto que fue el fin de las AFJP y se conoció como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. "¿Dónde está la plata que depositó esa gente durante tantos años?", se cuestionó el economista. Luego agregó: "Si fuiste a una AFJP durante un tiempo largo depositaste y una vez por mes te llegaba una carta que te decía "esto es tuyo". Podía ser mucho o poco, te cobraban caro, que era una vergüenza, pero era tuyo".



De acuerdo con su análisis no se trata de un tema de bandos o de grieta. Para Melconian el expresidente Macri hizo un ajuste a los jubilados ligando la fórmula de pago a la inflación. "Ahora vino este nuevo gobierno con la excusa del carácter distributivo y del vamos con los de abajo. Agarró a un poco menos de los de la mitad de los que estaban arriba como si fueran millonarios y les pegaron a todos esos", opinó.



Por último Melconian apuntó al problema de credibilidad que tiene la Argentina y opinó que toda la clase política junto con técnicos e intelectuales se va a tener que sentar a resolver el problema.