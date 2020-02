Jubilaciones de jueces: en sesión polémica, oficialismo consiguió media sanción en Diputados

Juntos por el Cambio cuestionó la presencia de Daniel Scioli, quien fue nombrado como embajador en Brasil. El FdT dijo que aún no asumió ese cargo

En la tarde este jueves, el oficialismo consiguió la media sanción en la Cámara de Diputados para el proyecto de ley que apunta a modificar los esquemas jubilatorios de jueces y diplomáticos. La iniciativa se aprobó con 128 votos a favor y 2 abstenciones (de los diputados del Frente de Izquierda), y la semana próxima recibirá tratamiento en el Senado.

La sesión se realizó con la ausencia del interbloque de Juntos por el Cambio.

Con la ayuda de aliados, el Frente de Todos había conseguido un agónico quórum casi una hora después del horario pactado para abrir la sesión extraordinaria de este jueves, destinada a debatir el proyecto del Poder Ejecutivo que modifica los regímenes especiales de jueces y diplomáticos. La reunión arrancó a las 12.59, con la presencia de 129 legisladores.

Pasados 45 minutos, la diputada Cecilia Moreau solicitó media hora más para esperar a reunir el quórum, que el presidente de la Cámara, Sergio Massa, otorgó. Sin embargo el diputado radical Ricardo Buryaile argumentó que, por razones de usos y costumbres de la Cámara, ese plazo debía ser de 15 minutos.

Juntos por el Cambio, el principal interbloque opositor, no aportó quórum tal como lo había anticipado. Por su parte, se sentaron en sus bancas los diputados cordobeses del bloque que encabeza Eduardo Bucca y los ocho de la bancada de José Luis Ramón, más la neuquina Alma Sapag. A las 12.59 se produjo el ingreso de la diputada fueguina Mabel Caparrós, quien fue la que permitió alcanzar el quórum y dar inicio a la sesión.

Tras un intercambio de acusaciones, la oposición –que había bajado al recinto tras el quórum-decidió retirarse del recinto y no dar debate.

El reclamo de Juntos por el Cambio se originó porque entre los 129 diputados se encontraba Daniel Scioli, quien fue designado embajador en Brasil.

"Estoy denunciando en el recinto de la Cámara de Diputados que el oficialismo consiguió quórum de una forma totalmente irregular porque el designado embajador en Brasil Daniel Scioli dió quórum. Es totalmente inválida esta sesión", dijo el radical Mario Negri, jefe del interbloque opositor.

Luego, el exgobernador bonaerense explicó que será embajador a partir del 3 de marzo ya que su pliego aún no fue publicado en Boletín Oficial.

Para aplacar los ánimos, el titular de la cámara baja Sergio Massa aclaró que "hasta que el cuerpo no acepte la renuncia, el diputado (Scioli) sigue siendo diputado, no hemos tratado su renuncia aún".

El propio Massa quiso dar por concluido el tema y le dio la palabra al diputado Marcelo Casaretto, miembro informante por el oficialismo, pero el radical Facundo Suárez Lastra pidió la palabra para plantear otra cuestión de privilegio, al considerar "vulneradas las prerrogativas que la Constitución y el reglamento otorgan", y denunció al oficialismo por hacer un "rigor absoluto del uso de las mayorías".

"Estamos para derogar los privilegios, no para que se atropelle al Congreso de la Nación", enfatizó, y concluyó dirigiéndose al presidente de la Cámara, al que dijo haber visto en su momento En una cancha de fútbol llena diciendo que iba a "limpiar de corruptos la Argentina", ante lo cual le pidió: "Ayúdenos a que este Congreso pueda hacerlo".

Sergio Massa dijo que haber hecho una alusión personal iba a contestarle después personalmente, y reiteró que Scioli sería embajador en el momento en que se publicara su designación en el boletín oficial.

Arrancó finalmente y entre gritos Casaretto con su discurso, pero minutos después le fue concedida la palabra a Mario Negri, quien señaló: "Nos anima el mismo interés respecto a que no haya privilegios" y aseguró que siempre habían sostenido que debían trabajar para derogarlos. "Llegamos a esta sesión con dictamen de minoría; estuvimos 30 minutos y 15 más, cosa que no fuimos beneficiarios nosotros durante mucho tiempo… Pero quiero decir que no es un problema de horas ni de minutos. Se ha producido una absoluta anormalidad, disfrácenlo como quieran, acá no se le dio (a Scioli) licencia para ser embajador un rato".

Recordó entonces que el excandidato presidencial ya había estado en Brasil, se había reunido hasta con el presidente del país vecino y que "de la noche a la mañana, porque les falta uno, lo sientan en la banca… Es una vergüenza en la que han metido al Congreso nuevamente. Trae a recuerdo a lo peor de los 90, que todos creíamos superado".

A continuación negó que estuvieran eludiendo debatir el tema de las jubilaciones de privilegio. "De ninguna manera, y lamentamos que además sean cómplices de esta anomalía y anormalidad que se ha producido en el Congreso", agregó, y dirigiéndose a Massa, le dijo: "Si usted no levanta la sesión, nos vamos a levantar y vamos a judicializar esta cuestión. ¡No lo queríamos, ustedes lo buscaron!".

"El show que está armando Cambiemos para que no se trate la disminución de los privilegios de los jueces no tiene nombre. Vergonzoso, pero comprensible: no es fácil defender una inmoralidad semejante de cara a toda la sociedad", indicó el diputado del Frente de Todos, Itai Hagman.

Luego comenzaron las distintas exposiciones de los diputados que se quedaron sesionando.

El presidente de la Comisión de Previsión Social, Marcelo Pablo Casaretto, arrancó su discurso como miembro informante de manera bastante incómoda, pues lo hizo entre gritos de la oposición, que insistía en considerar inválida la sesión por la presencia "irregular" de Scioli en su banca.

El diputado del Frente de Todos pidió mirar lo sucedido en 2019 en materia de movilidad. "En el régimen general hubo una movilidad del 51%, ¿y sabe cuánto aumentaron los beneficios de quienes están en el Poder Judicial? El 67,8%. O sea que en una situación de emergencia de la Argentina, el sistema judicial tuvo 18 puntos de aumento por encima de los beneficiarios del sistema general", puntualizó, agregando que los últimos cuatro años hubo una movilidad en el sistema general del 227%, y en el sistema judicial una movilidad del 295%.

"Casi 70 puntos por encima de lo que fue la movilidad del sistema general. O sea que hay una situación de desigualdad, que no es nueva, que se va profundizando año a año", precisó, remarcando que "es una decisión de nuestro Gobierno abordar este tema desde un concepto de solidaridad y de redistribución del ingreso, priorizando a aquellos beneficiarios que están en el orden de los 16 mil pesos, y no aquellos que están por encima de los 330 mil pesos, o aún los 770 mil pesos".

Dictamen de mayoría

Entre las modificaciones que ya incorporaron al dictamen se decidió mantener la edad jubilatoria de mujeres judiciales en los 60 años -como hasta ahora- y elevar a 65 la de los varones, de forma escalonada, como estaba previsto.

Además, eliminaron el inciso que estipula la necesidad de haberse desempeñado como mínimo 20 años en el Poder Judicial o en el Ministerio Público, aunque sostiene el requisito de haber trabajado, como mínimo, 10 años de corrido o 15 de manera discontinua.

A su vez, retocaron un artículo para clarificar la forma en que se van a calcular los aportes: fijaron que se aplicará el 82% móvil sobre el promedio de las remuneraciones –de los últimos 10 años- actualizadas al valor del salario correspondiente a cada categoría del cargo vigente al momento del cese. Es decir, teniendo en cuenta los sueldos al valor actual y no lo que el funcionario percibió cuando desempeñó en dicha actividad.

Además se eliminó el inciso permitía que magistrados y funcionarios jubilados pudieran ser convocados como reemplazos en casos de licencias o vacancias.