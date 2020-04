Descontrol en bancos y colas de cuatro cuadras: abrirán el fin de semana para pagar jubilaciones y planes sociales

Se busca descomprimir las largas filas que se generaron este viernes en el marco del día de reapertura de las entidades en medio de la cuarentena

Miles de personas realizaban desde las primeras horas de este viernes extensas filas en las puertas de los bancos públicos y privados que abrieron a las 10:00 para poder cobrar jubilaciones y asignaciones sociales que paga la ANSeS.



Las colas fueron filmadas por las propias personas que formaban parte de ellas en sucursales bancarias del Gran Buenos Aires y ciudades del interior del país como Corrientes capital; en algunos lugares había colas de hasta 300 metros.



Las aglomeraciones de miles de personas se veían ya desde a medianoche del jueves por ejemplo en José C. Paz, Rafael Calzada y Quilmes dado que las personas -entre las que había jubilados- temían no llegar a entrar a la sucursal antes del cierre del horario bancario.





Por tal motivo, el Banco Central ordenará este viernes a las entidades financieras que pagan jubilaciones que abran sábado y domingo para descomprimir la situación en las sucursales, donde hoy se agolparon miles de personas para poder acceder al dinero en efectivo.

El presiente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, emitirá una circular durante este viernes para ordenar a las entidades públicas y privadas que abran sus puertas sábado y domingo en el horario habitual de día hábil.

Pesce llamó esta mañana, en medio de la polémica por las colas en los bancos, al secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, para informarle que estaba a punto de firmar la resolución.



"Me llamó Pesce y me dijo que los bancos estarán abiertos sábado y domingo. Trataremos que cumplir con esta tarea de la mejor manera posible", dijo Palazzo en declaraciones al canal de noticias A24.

Palazzo lamentó que miles de personas se hayan agolpado en las sucursales de distintos bancos en la mañana de este viernes y señaló que, según un relevamiento de los trabajadores bancarios, "el 70% de la gente que entra a las entidades tiene tarjeta de débito".

Los bancos permanecerán entonces abiertos sábado, domingo, lunes, martes y miércoles; aún resta definirse qué ocurrirá jueves y viernes santo, días en los que habitualmente no hay atención al público dado que se celebra la Semana Santa católica.



Los bancos reabrieron hoy sus puertas exclusivamente para pagar jubilaciones, pensiones o planes sociales de personas con DNI terminados en 0, 1, 2 ó 3, que "no posean tarjeta de débito", en el marco de la aplicación de "estrictos controles" para no perjudicar la cuarentena.

Así lo informó el Banco Central, al indicar que en las sucursales habrá un "estricto cumplimiento" de las normas de aislamiento social por el coronavirus, y pidió que quienes sí posean tarjeta de débito o sus documentos tengan otras terminaciones, "no se presenten este viernes".

El resto de las terminaciones de DNI cobrarán a lo largo de la semana próxima, según el calendario fijado por la ANSES: el lunes los terminados en 4, 5 ó 6; y el martes en 7, 8 ó 9, siempre únicamente para los casos que no tienen tarjeta de débito.

La fila rodea a toda la manzana en la sucursal del banco del chubut a minutos de la apertura.

Buscan reabrir los bancos paulatinamente para atención a las pymes

En ese contexto, el Banco Central ya analizaba una progresiva normalización del sistema financiero que, en los hechos, se viene negociando con el gremio de La Bancaria, que se muestra renuente a una exposición de los trabajadores al virus.

Pero así como existió una fuerte presión social para que las sucursales bancarias abrieran las puertas, a partir de este viernes, para atender a los jubilados y pensionados sin tarjetas de débito, también se escuchan las quejas de los empresarios -sobre todo pymes- que necesitan entrar a las sucursales cuanto antes.

"Estamos estudiando que la apertura sea paulatina. Todavía no sabemos con quiénes vamos a seguir, pero sí que los empresarios tienen problemas. Los estamos escuchando", dice una fuente del Banco Central a iProfesional.

Hoy viernes, el Gobierno accedió a agrandar la lista de actividades esenciales pero volvió a dejar afuera a los bancos. El argumento es que esa actividad se puede llevar a cabo por la vía electrónica. Algo que quedó bajo sospecha luego de ver las tristes imágenes de miles de jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales haciendo filas desde la madrugada para cobrar haberes.

En un hecho pocas veces visto, en las últimas horas, unas 80 cámaras representantes de pequeñas y medianas empresas se juntaron para reclamar tanto a bancos privados como públicos a "poner en marcha mecanismos financieros que permitan superar de la mejor y más rápida manera los efectos de la inactividad económica por el coronavirus", para evitar el corte de la cadena de pagos.

En la previa al fin de semana se intensificaron los contactos entre funcionarios del BCRA con el gremio de los bancarios, con el objetivo de aflojar la postura del sindicato y lograr que las sucursales -así como abrieron sus puertas para la atención de jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales- puedan volver a atender a empresarios pymes, que necesitan hacerse de dinero en efectivo.

Según avisaron los pequeños empresarios, el stock de cheques diferidos negociados por las pymes en poder de los bancos ronda los $220.000 millones, de los cuales "entre 35% y 40% vence en abril, es decir, durante la cuarentena y la post cuarentena".

A eso "se suman los valores en cartera que no fueron depositados y las facturas emitidas que deberían haber sido cobradas en este período", añadieron.

También, según admitieron algunos pequeños empresarios a iProfesional, hay quienes disponen de dólares en cajas de ahorro y en cajas de seguridad, y que quisieran vender esos ahorros para pagar salarios. Quisieran hacerlo en el mercado paralelo para no tener que malvender esas divisas.