ANSES: cuándo cobro el subsidio para la compra de garrafas sociales

La Administración Nacional de la Seguridad Social otorga subsidios para la compra de garrafas en viviendas que no estén conectadas a la red de gas natural

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) otorga subsidios para la compra de garrafas en viviendas que no estén conectadas a la red de gas natural

El monto mensual del subsidio para el gas es fijado por la Secretaría de Energía y todos los meses se realizará un control para definir el mantenimiento del subsidio. La vigencia desde el otorgamiento será por 12 meses.

A quiénes les corresponde

A las personas que viven en zonas sin servicio de gas natural o que no se encuentren conectados a la red de distribución domiciliaria de gas.

Requisitos

- Ningún integrante del grupo familiar puede tener un medidor de gas a su nombre.



- Tener actualizados los datos personales y del grupo familiar (padre/madre-hijo/tenencia y cónyuge/conviviente) en ANSES.



- Se considerarán los ingresos del grupo familiar y se tomará aquel de mayor ingreso, el cual no debe superar 2 salarios mínimos, vitales y móviles.



- Si en la vivienda reside una persona con certificado de discapacidad (CUD) emitido por autoridad competente, el mayor ingreso de los habitantes del domicilio no debe superar 3 salarios mínimos, vitales y móviles.



- Si la vivienda se encuentra en La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego o Carmen de Patagones, el mayor ingreso de los habitantes del domicilio no debe superar 2,8 salarios mínimos, o hasta 4,2 salarios mínimos si en el hogar reside una persona con certificado de discapacidad (CUD) emitido por autoridad competente.

Monto

El monto mensual del subsidio por gas es fijado por la Secretaría de Energía y varía en función del grupo familiar, la ubicación de la vivienda y del calendario estacional. Desde julio de 2019 el monto es de $183 por garrafa.



Al cobro básico, puede sumarse un adicional:



- Durante los meses de invierno.



- Si en la vivienda habitan más de 5 personas.



- Si vivís en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Carmen de Patagones, La Puna y Malargüe, podés solicitar garrafas adicionales.

ANSES : cuándo cobro el subsidio para el gas

Trámite

Podés hacerlo por internet ingresando a Mi ANSES.



En los siguientes casos deberás acercarte a una oficina con turno:



- Si vivís en las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego y el partido de Carmen de Patagones de la provincia de Buenos Aires y tenés que hacer cambio de domicilio.



- Si vivís en una provincia o localidad con red de gas natural pero tu vivienda no tiene conexión del servicio, deberás presentar una constancia de la empresa prestadora del servicio que indique que no tenés conexión de gas natural en tu domicilio.

Paso a paso: cómo realizar el trámite para el subsidio para el gas

1 - Iniciá la solicitud



Ingresá con Clave de la Seguridad Social. Si no tenés Clave podés crearla en el momento.



2 - Verificá y cargá tus datos



En la columna izquierda, elegí Programas > Tarifa Social.



Verificá que tus datos personales y relaciones familiares están actualizados. Luego de cargar tus datos de contacto, recibirás un código de confirmación al celular y al correo electrónico que hayas informado. Si no te llega el código utilizá la opción Reenviar Códigos.



3- Solicitá la Tarifa Social para Programa Hogar



Seguí los pasos del sistema. Debés elegir la opción Programa Hogar.



4 - Finalizá la solicitud



Aceptá los Términos y Condiciones. Recibirás un correo electrónico con tu constancia de solicitud del subsidio para la compra de garrafas.

Certificación negativa de la ANSES: cómo la obtengo

La Certificación Negativa es un comprobante emitido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), y con una validez perentoria de 30 días, que le permite a todo individuo conseguir la constancia de que no registra movimientos de dinero en dicha entidad, sea por obligaciones patronales, para los casos de los trabajadores activos o pasivos, como por beneficios otorgados por el Estado a través de distintos programas o subsidios.



Esta certificación negativa de la ANSES puede ser requerido para constatar ausencias de registros en el banco de datos, tanto para empleados en relación de dependencia, autónomos, monotributistas, jubilados, pensionados o trabajadores de casas particulares.

Qué permite ver la consulta de la Certificación Negativa

- Aportes como trabajador bajo relación de dependencia.



- Declaraciones Juradas de Provincias no Adheridas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), tanto para trabajadores Activos como Pasivos.



- Transferencias como Autónomo y/o Monotributista y/o Trabajadores de Casas Particulares.



- Pago de Asignación por Maternidad para Trabajadora de Casas Particulares.



- Pago de la Prestación por Desempleo.



- Pago de Planes sociales.



- Asignación Universal por Hijo.



- Asignación por Embarazo.



- Becas PROGRESAR.



- Obra social.



- Pago de Prestaciones previsionales vigentes a la fecha de la solicitud.



Además, según explica la ANSES, en la certificación negativa figura si la persona que realiza la consulta se encuentra o no "registrado como Monotributista Social, informado por el Ministerio de Desarrollo Social.



La certificación negativa es requerida para acceder a algún tipo de beneficio social. También es solicitada por la propia ANSES para integrarse a su obra social, CODEM, que está destinada a trabajadores en actividad, desempleados, jubilados y pensionados, todos con sus correspondientes familiares a cargo.

Cómo obtener la certificación negativa de la ANSES y no morir en el intento

También podría ser necesaria para presentar en un hospital público, para de esa forma constatar que una persona no tiene cobertura social y facilitar el acceso a la atención en dicho establecimiento sanitario.

Pasos para obtener la Certificación Negativa

1. El trámite se realiza únicamente a través del sitio web www.anses.gob.ar, y no requiere de firma ni sello autorizantes de agentes oficiales del organismo.

Es gratuito y sólo se necesita del número de CUIT o CUIL de la persona que realiza la consulta, para comprobar que no percibe aportes ni subsidios por parte del ente, como que tampoco está registrado como monotributista social.

Tampoco es necesario que lo haga la persona involucrada, sino que puede efectuarlo un tercero, sea un familiar o un apoderado designado por el solicitante.



2. Una vez que haya ingresado al sitio de ANSES, en el margen derecho de la página hay un banner en fondo azul que contiene "Accesos rápidos" a distintos trámites, entre los que está la Certificación negativa.

Al hacer click allí, se abre una planilla de registro en la que se solicitan el número de CUIT o CUIL, el período por el cual se realiza la consulta y un código numérico que figura en la misma pantalla.



3. Al lograr la certificación negativa de ANSES, se puede descargar el documento con formato pdf o bien se lo puede imprimir directamente. Al pie de dicho documento figura un código de barras que confirma su carácter oficial y que a su vez evita la posibilidad de falsificaciones o uso indebido de la información allí contenida.



3. También explicita que "la información que se presenta en esta certificación podrá corroborarse al acceder a la página web de ANSES y que el documento obtenido "es válido como constancia de CUIL/T".



Ante cualquier duda con la certificación negativa , se puede consultar vía telefónica al número 130 (si se requiere de atención personalizada, hay que contactarse de 7 a 20).