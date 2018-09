GLC350e El primer híbrido de Mercedes Benz en el país: cuánto sale, cómo se carga y cuánto se ahorra

El modelo forma parte de la nueva submarca EQ, que comercializará modelos eléctricos. Es muy fácil de usar y más económico en el andar. Datos claves

Mercedes Benz presentó la submarca EQ en el país, la división exclusiva bajo la cual se comercializarán los vehículos eléctricos en todo el mundo y que la convierte en la primera de alta gama en la Argentina en sondear este camino de autos con nuevas tecnologías.



En el mercado local, el debut fue con un modelo híbrido, el GLC350e, un SUV mediano que se define como un híbrido naftero-eléctrico enchufable.



El modelo ya está disponible en la red de concesionarios de la marca en la cual se encontrará un "rincón" especial con la sigla EQ que será exclusivo para comercializar estos productos.

Lejos de ser el más caro de la gama, el GLC350e tiene un precio de u$s88,500, lo cual lo ubica en el medio de las versiones de entrada de gama del GLC y la tope de gama, que es la más deportiva.

Esto sucede porque el vehículo cuenta con un 35% de exención aduanera que dispuso el Gobierno para los modelos con este tipo de tecnología que tienen fábricas en el país.



Sin embargo, más allá del valor, en la marca destacan que la ventaja de este vehículo es dar paso a una nueva era logrando un gran ahorro en el uso diario, ya que es un auto inteligente y detecta por sí mismo el momento oportuno para usar el motor a combustión o el eléctrico, el cual se va recargando también al momento de usarlo.



“Su consumo es inteligente ya que la tecnología se adapta a lo que se le exija al vehículo. El automóvil optimiza el consumo utilizando combustible para largas distancias o en su modo eléctrico para tramos cortos. Ssabe exactamente qué condición de manejo debe tener para que el consumo de combustible sea el menor posible. Así mismo, se puede recargar la batería a través de la recuperación”, explicó durante la presentación Christian Kimelman, director de división Autos de Mercedes-Benz Argentina.

En cuanto a sus características, el SUV cuenta con un motor 2.0 turbo, con 211cv y un motor eléctrico que genera 116 cv. Cuando trabajan de manera combinada entregan 320 cv y 560 Nm a las cuatro ruedas. La caja es automática 7G tronic plus, tiene función de arranque y parada ECO y tracción integral permanente 4MATIC con sistema electrónico

El motor eléctrico tiene una autonomía de 34 kilómetros, sin embargo en la marca recalcan que este se recarga con el uso, en momentos en que se frena, o cuando no se está acelerando y el auto anda con su propia inercia.

Esto hace que el trayecto recorrido pueda ser mayor en la combinación entre ambos motores y que se logre un consumo mixto de combustible cada 100 km de 2,5 a 2,7 litros, con una aceleración de 0 a 100.

Al mismo tiempo, el modelo cuenta con cuatro modos posibles de conducción: Hybrid, E-Mode, E-Save y Charge.



- Hybrid: Es una conducción con motor eléctrico y a combustión. Selección de modo automático, combinación inteligente de motor eléctrico/ combustión. Todas las funciones híbridas como el motor eléctrico, la recuperación, están disponibles y se combinan automáticamente para optimizar el consumo de combustible.



- E-Mode: Sólo conducción eléctrica, dosificación de la potencia gracias a la ayuda del pedal del acelerador. Máxima disponibilidad de la conducción eléctrica. Manejo eléctrico únicamente, por ej. En la ciudad.



- E-Save: Se mantiene el nivel de carga actual, el manejo puramente eléctrico es posible dentro de un cierto límite. Retención del nivel de energía para un manejo posterior puramente eléctrico.



- Charge: La batería se carga durante el viaje. La función ECO no está disponible. Conducción eléctrica no disponible. El motor de combustión cargará la batería durante el manejo. La conducción eléctrica será posible luego, una vez finalizada la carga o cuando se cambie de modo.



Para el sistema de carga, además hacerlo por recuperación (mientras se anda en el SUV), se puede recargar en el enchufe regular del domicilio u oficina; o también existe el Wallbox Mercedes-Benz, una estación de uso domiciliario rápida y segura que tiene un costo de 2000 euros aproximadamente.

Con el Wallbox, el cable de carga se enchufa en el vehículo durante la carga y un LED indica el estado de carga en el Wallbox. Su beneficio es la reducción de hasta un 50% del tiempo de carga domiciliaria. Para su instalación se debe cumplir con requisitos básicos en la red eléctrica los cuales están especificados en la Guía de Instalación. Estos requisitos no difieren con los recomendados para electrodomésticos de uso particular.



En caso de no contar con red eléctrica con la potencia/corriente máxima sugerida, el vehículo cuenta con limitador de carga para proteger tanto la instalación como el vehículo.

En un enchufe tradicional, la carga lleva aproximadamente 4 horas. Para tener en cuenta, completar la batería en una toma común consume la misma energía del hogar que usar el aire acondicionado por 4 horas, explicaron en la marca, con un valor estimado de gasto en la factura de luz de 100 pesos.

Diseño y equipamiento

Además de la motorización híbrida, el nuevo SUV cuenta con pintura metalizada, barras longitudinales de aluminio en el techo, luces LED High Perfomance Headlamps, retrovisores con anti deslumbramiento automática y abatibles eléctricamente, retrovisores exteriores calefactados, ajustable eléctricamente y techo corredizo panorámico.

Por dentro tiene paquete de alumbrado y visibilidad, asientos con tapizado símil cuero, volante deportivo multifunción de 3 radios en cuero negro con sección inferior plana, levas de cambio y aplique en cromo plateado, asientos delanteros regulables eléctricamente, con memoria y apoyo lumbar con 4 vías de ajuste. A esto suma climatizador automático de 2 zonas Thermatic, control de velocidad Speedtronic y portón trasero easy-pack con accionamiento eléctrico para apertura y cierre.



Además cuenta con sistema multimedia Comand Online con DVD, navegador, ranura para tarjetas de memoria SD, visualizador color de 8,4” y el sistema Parktronic con ayuda activa para estacionar, cámara de 360°.



En seguridad, el SUV está equipado con airbags delanteros frontales, laterales, de rodilla para conductor y windowbags; monitoreo del cansancio del conductor; control de la presión de los neumáticos; extintor de incendios montado debajo del asiento del conductor; programa electrónico de estabilidad (ESP) y sistema de control de tracción (ASR); sistema antibloqueo de frenos (ABS) y servofreno de emergencia (BAS); sistema de frenos ADAPTIVE BRAKE, incluyendo la ayuda de arranque en pendientes y función de frenos secos y función HOLD