Jeep y Ram ya están en Cariló listas para el rescate

Las marcas del grupo FCA presentan sus productos en Cariló, en el Off Road Park y también ofrecen un servicio para quienes quedan "atrapados" en la arena

Esta temporada, Jeep y Ram exhibirán sus productos en diferentes puntos de la costa argentina, además de estar presentes en la tradicional fiesta de FCA en Punta del Este.

Sin embargo, una de las acciones más innovadora que lanzaron las marcas del grupo FCA el año pasado y que volverán a repetir en 2019 es el servicio de rescate gratuito para quienes quedan en la arena con sus 4x4. Esta situación, que sucede muy seguido en los médanos de Pinamar y Cariló, demanda una buena suma de dinero si se contrata algún servicio especial, pero en este caso es gratis.

El Jeep Summer Rescue está formado por un equipo especializado en ocuparse de salvar a todos los vehículos, sin importar la marca que sean, que se atascaban en las dunas.



En el ingreso de la Frontera habrá un Centro de calibración e información y un Centro de Rescate en la playa, donde habrá 4 vehículos para rescates (Wrangler y Cherokee Trailhawk).

Para solicitar un rescate de forma gratuita se encuentra habilitada la línea 11-5600-JEEP(5337), y este año también estarán a disposición un Wrangler, Cherokee y RAM 1500 para realizar pruebas de manejo en el lugar..



En la temporada pasada, la marca rescató más de 1000 vehículos.



En cuanto al resto de las acciones, Jeep y Ram estarán nuevamente presentes en Cariló exhibiendo su gama de modelos y también con unidades para pruebas dinámicas en el Off Road Park, de Villa Gesell, con clínicas de conducción 4x4 con modelos de ambas marcas.



Desde el 22 de diciembre, en su stand en Av. Divisadero y Cerezo, se podrán ver los siguientes modelos: Grand Cherokee Overland, Grand Cherokee SRT, Wrangler Rubicon, Renegade Trailhawk, Renegade Longitude MY2019, Cherokee Trailhawk, Compass Limited Plus, Compass Longitude AT6 y Willys 1941.



El público también podrá realizar test drive del Renegade Longitude MY19, Compass Limited Plus, Cherokee Trailhawk y Grand Cherokee Limited, con salidas programadas todos los días.



Además de conocer todas las novedades de la marca, dentro del stand contará con un “Tatoo Studio” (tatuador de henna) y música “chill out” con un DJ con vinilos. Y por primera vez, la marca de las 7 ranuras tendrá una Playlist verificada por Spotify. La playlist que hace debut para la marca se llamará “Jeep Summer” y fue creada en conjunto con el equipo de Spotify.

Con 4 horas y 10 minutos de Rock la playlist dura lo que se tarda en auto desde Buenos Aires al stand de la marca en Cariló.

La Url de la lista es: https://open.spotify.com/playlist/4zFsDlIDXfjeqGhglmPB0F



Otras de las actividades estarán centradas en el Off Road Park, ubicado en la Ruta 11, Km 407, Villa Gesell, en esta novena temporada estará a disposición de los clientes de Jeep y RAM, así como del público interesado en realizar pruebas de manejo 4x4 con alguno de los modelos de la marca de las 7 ranuras o con la siempre vigente RAM 1500.





También se encontrará la posibilidad de realizar una clínica de manejo exclusivo para clientes de Jeep denominada Jeep Academy, como así también las tradicionales travesías nocturnas de todos los miércoles.



En cuanto a las acciones en Punta del Este, Jeep también estará presente en Uruguay el 13 de enero, día en el que se realizará una nueva edición de la Fiesta de FCA en Tequila para sus marcas Jeep y Fiat. El evento convoca personalidades del mundo empresario y de los medios y con el que se cierra el calendario de fiestas esteñas.