Volvo suma la versión de entrada de gama del XC40

Es uno de los modelos más exitosos por su seguridad, conectividad e infoentretenimiento. Llegó a la Argentina en 2018 y ahora suma más opciones

Volvo lanzó en Argentina el XC40 T4 Kinetic, la nueva versión de entrada de gama del SUV.



El XC40 es el primer SUV compacto de Volvo, gran éxito en la industria automotriz mundial. Con este modelo, el fabricante de automóviles amplió aún más su gama de productos SUV, potenciando su portafolio y rejuveneciendo a la marca.

Entre sus características, el modelo resalta por el diseño, su espacio interior, sus tecnologías e innovaciones en materia de seguridad, las que están pensadas en una nueva generación de clientes.



Una de las grandes novedades es que es el primer vehículo que integra la nueva Arquitectura Modular Compacta (CMA) de Volvo Cars, la cual servirá de base para todos los demás automóviles de la serie 40, incluidos los vehículos totalmente electrificados.



CMA fue diseñada para ser la plataforma de la próxima generación de vehículos compactos de la marca y se destaca por ser flexible y adaptable, esto quiere decir que puede variar en altura o en el ancho de los ejes, según el vehículo.

Te puede interesar Barco con 3.500 autos de Nissan, a la deriva y sin tripulantes

Las características adaptables y flexibles permitirán desarrollar una gran cantidad de variantes, las cuales incorporarán características Premium para el segmento compacto gracias a las distintas tecnologías que comparte CMA con SPA (la plataforma de nuestra línea 90 y 60).



Por otro lado, CMA fue desarrollada pensando en los motores Drive-e, así como también en propulsores híbridos y eléctricos gracias a una red interna de alta velocidad que permitirá la adaptabilidad según cada motorización.

Por dentro, una parte importante de los nuevos modelos Volvo es su pantalla central de 9 pulgadas, la cual incorpora el ya conocido sistema de infoentretenimiento Sensus, el cual conecta al usuario con su Volvo y con el resto del mundo manteniéndolo informado, entretenido y al mando siempre.

Versiones, equipamiento y seguridad

Te puede interesar Marcas de autos lanzarán más de 50 novedades en 2019, pese a la crisis del sector

Hasta el momento, Volvo comercializa en Argentina un motor y dos variante nafteras de cuatro cilindros Drive-E powertrain: T5 R- Design y T5 Momentum



El motor T5 es un 2.0 Turbo de 247 hp y un torque de 350 Nm, que combinado a una tracción integral inteligente, permite alcanzar los 100 km/h en 6,4 segundos. Alcanza una velocidad máxima de 230 km/h y equipa una caja automática de 8 velocidades Geartronic que entrega un rendimiento combinado de 7,1 L/100km.



La nueva versión que se comienza a comercializar a partir diciembre es la T4 Kinetic, con motor 2.0 Turbo de 190 hp con caja automática de 8 velocidades Geartronic y tracción delantera.



En lo que respecta a la T5 R-Design, el equipamiento interior de serie incluye alarma con sensor de movimiento interior, asientos de cuero y alcántara eléctricos, asiento delantero con soporte lumbar eléctrico, cargador inductivo de Smartphone, climatizador bi- zona más guantera refrigerada, sistema de sonido Harman/Kardon de 600 Watts, pantalla multimedia 9”, panel de instrumentos digital 12,3”, velocidad crucero adaptativo, techo panorámico, freno de mano eléctrico, levas al volante, entre otras cosas.

Mientras el equipamiento exterior de serie de este modelo cuenta -por ejemplo- con llantas de aleación de 20” exclusivas de R-Design, keyless entry, techo bicolor negro, luces delanteras LED+Thor con luces altas automáticas más lavafaros, retrovisores rebatibles eléctricamente, sensor de lluvia, baúl con apertura eléctrica y caños de escape duales.



Por su parte, la versión XC40 T5 Momentum ofrece: llantas de 19”, faros LED+Thor, pantalla multimedia 9”, Apple CarPlay/Android auto, GPS, panel de instrumentos de 12,3”, sistema de sonido Volvo High Performance de 240 Watts, asientos de cuero/eléctricos, sistema keyless, techo panorámico, cámara de estacionamiento, climatizador bi-zona, control de ascenso y descenso de pendientes, entre otros.



Esta nueva versión XC40 T4 Kinetic, el equipamiento interior de serie incluye alarma con sensor de movimiento interior, asiento delantero con soporte lumbar, cargador inductivo de Smartphone, Apple CarPlay / Android Auto, navegador GPS, climatizador bi-zona más guantera refrigerada, pantalla multimedia 9”, panel de instrumentos digital 12,3”, freno de mano eléctrico, sensores y cámara de estacionamiento, control de descenso y asistente de partida en pendiente.

Mientras el equipamiento exterior de serie de este modelo cuenta - por ejemplo- con llantas de aleación de 18”, luces delanteras LED+Thor con luces altas automáticas más lavafaros, retrovisores rebatibles eléctricamente, sensor de lluvia, entre otros.



En seguridad, The New XC40 incorpora las premiadas tecnologías de seguridad, conectividad e infoentretenimiento conocidas en los nuevos modelos de las series 90 y 60. Estas tecnologías hacen que The New XC40 sea uno de los SUV de primera categoría mejor equipados del mercado.



En relación a la seguridad y la asistencia al conductor, The New XC40 incluye los conocidos sistemas de la marca: City Safety, Lane Keeping Aid (ayuda de mantención de carril), BLIS (alerta de punto ciego) y la alerta Cross Traffic con frenado automático.



IntelliSafe es el nombre de las tecnologías inteligentes e intuitivas que ayudan al usuario a la hora de conducir, mientras que City Safety es el núcleo de IntelliSafe e incluido de serie, el cual actúa como un copiloto que asiste en todo momento, detectando el peligro con antelación y advirtiendo e interviniendo si es necesario.



De aquí se desprenden todos los sistemas de asistencia para el conductor como Lane Keeping Aid y Oncoming Lane Mitigation, tecnologías que ayudan mediante alertas y pequeños movimientos en el volante para que el auto mantenga el carril por el que circula, así como detecta también una posible colisión con un vehículo que viene por la pista contraria y vuelve al automóvil al carril correcto.

Precios:

- XC40 T4 KINETIC u$s67.900



- XC40 T5 MOMENTUM u$s76.900



- XC40 T5 R-DESIGN u$s84.900