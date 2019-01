Alta gama a largo plazo: BMW ofrece financiación para autos, motos y Mini

Más del 20% de las operaciones de la marca se realizan con crédito, una opción que permite fidelizar clientes. Cuáles son las opciones

Las marcas de alta gama forman parte del aspiracional de aquellos que realmente gustan de los autos, más allá de tenerlos como un medio de transporte. Y sin dudas algunos logos, como el de las tres letras mayúsculas que representan a la alemana, generan ese status adicional que contribuye al ego.



Si bien siempre fueron para unos pocos, el acceso a estos modelos fue cambiando con el tiempo y en el caso de la Argentina, muchas veces fue el dólar atrasado el que permitió que entren a nuevos hogares.

Sin embargo, también las marcas fueron sumando nuevas propuestas de entrada de gama, con modelos más juveniles, que permitieron ganar mercado.



En este contexto de lograr más llegada a nuevos clientes, o facilitar el acceso a sus compradores tradicionales, también la financiación se convirtió en una buena herramienta para que cada persona pueda acceder al 0km con una propuesta a medida.



Según Julieta Szegeri, gerente de Servicios Financieros de BMW Group Argentina, entre un 20 y un 25% de las ventas de la marca se realiza con crédito mientras que tienen un porcentaje más alto que el mercado en cuanto a compra mediante leasing.

Este éxito se da, entre otras cosas, gracias a un sistema cícloco mediante el cual el cliente termina de pagar un auto e inmediatamente entra en el circuito nuevamente para renovarlo por otro.

¿Cómo llegar al BMW?

Las opciones para acceder a un modelo de Mini, BMW o una moto son varias. Una es a través de créditos que ofrecen de forma conjunta con el BBVA Francés, con créditos prendarios o UVA; otra es por medio de Comafi, especialista en leasing.



Un dato importante es que en cualquiera de los concesionarios de la marca, considerando también Mini y la división de motos Motorrad, se puede hacer uso de cualquiera de estas opciones. Es decir, no es necesario acercarse al banco, sino que en el mismo punto de venta se cierra la compra.



En el caso del BBVA Francés, el banco ofrece créditos prendarios de 1 a 5 años con una tasa que va del 48 al 55 por ciento.



En el caso de los créditos UVA, las tasas son del 18 al 19.5%, pero como opción especial hasta el 31 de marzo para toda la gama de motos, se ofrecerán tasas 0% en UVA, que también se implementará en Mini.

Otra herramienta que tiene la marca, de las más nuevas e innovadoras, es el plan Select, el cual se usa mucho en países de Latinoamérica como Chile, Colombia y México.



En este caso lo que se hace es pagar entre el 20 y el 50% del auto y el resto se establece en cuotas fijas en pesos, con lo cual una vez finalizado el pago se puede renovar el auto recurriendo a la misma medida.



Select funciona de la siguiente forma: se elige el auto que más le gusta al cliente, ya sea nuevo o usado seleccionado. Luego se elige una opción de entrega al contado y el resto dentro del marco temporal que va de los 12 a los 48 meses.



El cálculo de entrada y el pago mensual se hace mediante el sistema denominado Valor Futuro Garantizado. Todo queda fijado al inicio del contrato. Ese Valor Futuro se calcula mediante los kilómetros anuales que el cliente estime que vaya a realizar y los años elegidos para pagar. Se fija una cuota por mes y ya está el auto a disposición.



Una vez con la cuota de entrada queda el precio fijo mensual y el modelo disponible. Cuando se acerca la fecha del fin del contrato de financiación, el titular puede tomar diferentes caminos:



- Quedarse con el auto, mediante el cual solo se debe pagar el Valor Futuro que se concretó al inicio del trato. El pago puede realizarse de una sola vez o financiándolo.



- Devolver el auto. Siempre que no hayas sobrepasado los km/año concertados, no tienes más que depositar el vehículo en buen estado, en el concesionario.



- Decantarse por un nuevo vehículo. Se iniciaría un nuevo contrato de financiación, habiendo cumplido las condiciones del punto anterior. Uno de los detalles a tener en cuenta en esta tercera alternativa es la del modelo seleccionado. Si está disponible no hay más que repetir el proceso de nuevo, pero si buscas un modelo que todavía no está en el mercado, se tramita una opción por la que puedes seguir con tu BMW hasta la adquisición del nuevo.



Por último el leasing, es otra de las opciones más buscadas para llegar a un BMW.

“El mercado general tiene un 1% de ventas a través de leasing, acá es aún más alto el porcentaje porque puede acceder desde una persona física hasta una jurídica, en plazos de 36, 48 y 60 meses con solo un anticipo del 5 al 10%", explicó Szegeri.

En este caso, el trámite se realiza a través del Banco Comafi, que se ocupa también del mantenimiento posterior del auto.

Por último, en cuanto a los modelos más demandados para comprar a través de financiamiento, van desde el Serie 1, Serie 2 y Seria 3 hasta el X1 y X3.

También un dato a destacar, es que el 40% de los créditos son para motos. “Es muy común que el cliente que se compra el auto después quiera la moto, y siempre la paga en cuotas”, explicó la Gerente.



En general, el comprador de un BMW se vuelve un “comprador recurrente”, finalizaron en la marca, haciendo mención de que comúnmente vuelven a comprar un 0km y que son especialmente fieles.