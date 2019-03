Por qué Peugeot decidió suspender a dos tercios de sus trabajadores y parar la producción en marzo

Desde la automotriz confirmaron que tomaron la decisión por la acumulación de stock. Mientras tanto, seguirán trabajando en la nueva plataforma

La noticia sacudió a la industria automotriz el último día del mes de febrero. Peugeot, la marca del grupo PSA que está en pleno proceso de renovación, y que además está logrando buenos resultados a nivel mundial, decidió suspender la mayoría de su personal durante marzo y parar la fabricación de los modelos locales que son tres: 308, 408 y Partner.



Así lo confirmaron a iProfesional voceros del grupo, quienes aclararon que la decisión que se tomó es, unicamente, por este mes que comienza este viernes, pero que según la evolución del mercado se decidirá si se extiende o no hasta abril.

La cantidad de personas afectadas es de 1.000 de un total de 1.500 operarios, con quienes llegaron a un acuerdo, sindicato de por medio, de cuál será el salario que reciban.

Si bien la idea de la empresa era que ese monto no trascendira a los medios, por eso no dieron detalles sobre el tema, fuentes sindicales indicaron que cobrarán el 75% del sueldo.



La decisión se tomó por la caída en las ventas en el mercado local y las bajas exportaciones a Brasil, un mercado donde nunca fue muy fuerte la francesa.

"Lo que se busca es achicar stock en la empresa y en la red de concesionarios, para ser más eficientes, y por eso dejamos de fabricar en marzo. De acuerdo a cómo evolucioné el mercado y cómo va la demanda, se verá la reactivación o no en el mes de abril", reiteraron.



Mientras tanto, en la planta seguirán trabajando en la transformación industrial que comenzó en 2017, con una inversión de u$s320 millones, que será destinada a la instalación de una nueva plataforma que permitirá fabricar diferentes modelos por sus características modulares.



"La transformación y el proyecto están en marcha. Estamos ya en la etapa final y este parate nos sirve para intervenir algunas zonas que no podíamos hacerlo con la planta en funcionamiento. La salida de los primeros prototipos y modelos de serie está activa y cada vez más cerca", comentaron. A este proyecto serán destinados los otros 500 operarios que no fueron suspendidos.



Por otro lado, y como para traer algo de tranquilidad, desde Peugeot destacan que a nivel mundial el grupo PSA obtuvo en 2018 excelentes resultados, y que tomaron la decisión de entrar a Estados Unidos para ampliar su posicionamiento global, lo que indica que detrás de los resultados locales hay una empresa cada vez más solvente.



También agregaron: "Con la inversión local, nuestro país está en el mapa mundial para atraer más inversiones y ser más eficientes en la producción".



Por otro lado, consultados sobre la continuidad de la producción de los modelos 308 y 408, los cuales se fabrican en El Palomar, fuentes del grupo coincidieron en que la tendencia mundial es que los sedanes y autos medianos van perdiendo terreno.

"Naturalmente la nueva plataforma viene a albergar nuevas configuraciones. Los actuales modelos seguirán en producción pero el nuevo producto irá ocupando más espacios. Además, trabajamos para ganar otros proyectos. Estamos en el mapa de inversiones del grupo y eso nos da muchas oportunidades", aseguraron.



En cuanto al sector en general, desde PSA prefieren ser cautos en cuanto a las estimaciones para los próximos meses ya que enero es un mes muy particular, donde en general hay muchas ventas (aunque este año se derrumbaron), y recién en febrero empiezan a normalizarse marcar tendencia (los datos finales se conocerán hoy).

"Queremos ser más cautos, cuidarnos entre nosotros para no generar expectativas que luego no se cumplan", comentaron.

Sector en crisis

En una mirada general de la industria, la situación no es fácil para ninguna automotriz, de hecho Ford anunció hace poco que dejará de producir el Focus en la planta de Pacheco; mientras que lo mismo hizo Renault en Córdoba con el Fluence. Al igual que el Peugeot 408, son productos que corresponden al segmento de los sedanes medianos, los cuales caen en ventas en todo el mundo.

También las suspensiones abarcan a otras marcas como Honda, Chevrolet y Fiat, que tienen sistemas acordados con los sindicatos de lunes a viernes o rotativos. Toyota, la más sólida del sector, lo que hizo fue cortar las horas extras que para muchos empleados era el gran diferencial que lograban a fin de mes.

Durante enero, la producción nacional de vehículos fue de 14.803 vehículos, un 27,7% menos respecto del mes anterior y un 32,3% por debajo del mismo mes del año pasado, según los últimos datos de la Asociación de Fábricas de Automotores -ADEFA-.



El sector exportó en enero 7.403 vehículos, un 67,7% menos respecto del mes anterior y una caída de 28,9% si se lo compara con el volumen de enero de 2018. En las ventas mayoristas, en tanto, hubo una caída del 38% con respecto a diciembre y del 53,4% en comparación con enero del año pasado.