Hay 200.000 0km sin vender: automotrices retrotraen precios y dicen que es el peor momento desde 2005

La caída en los patentamientos y la producción preocupan al sector. Hay despidos, modelos discontinuados y un stock muy alto imposible de sostener

El mercado automotor atraviesa por uno de los peores años de su historia, no solamente por los resultados en ventas y producción, sino por haber tenido que cambiar, en cuestión de meses, perspectivas que hablaban de patentamientos que llegarían a 1 millón de unidades a otro escenario donde, con suerte, se promediarán las 500.000 o 600.000.



Este cambio abrupto en las expectativas no hizo más que dejar a los concesionarios con un alto nivel de stock, a las terminales con un ritmo de producción demasiado elevado como para la cantidad de unidades a fabricar; y a las exportadoras con el único aliento de que Brasil se recupera, pero con una baja en sus ganancias por el cambio en las reglas de juego (quita en los reintegros y más retenciones).

En este contexto, el sector acumula hoy un total de 200.000 unidades en stock, que a un ritmo de venta de 40.000 autos por mes, como se espera que alcance marzo, alcanzaría para abastecer cinco meses a los concesionarios sin fabricar un auto.

De ahí que las grandes marcas están con suspensiones y programas de fabricación muy reducidos. Trataron hasta último momento de evitar la medida, pero en marzo, estallaron todas las terminales y no quedó opción.



Este mes, unas 7.000 personas tendrán jornadas más cortas o directamente no irán a sus trabajos. Son 1000 personas de PSA Peugeot; otras 2000 de Fiat, unas 900 de Honda, otras 900 de Iveco, unas 1000 de Honda y 2.500 de Renault. A estas se suman otros planes alternativas de trabajo en Volkswagen, Chevrolet y Ford.



Con este escenario, hay que remontarse al 2005 para dar con un nivel de producción automotriz tan bajo como el que las terminales productoras de autos vaticinan para este 2019.



En 2005, se fabricaron unos 320.000 autos. El año pasado fue de 466.000 y este año se espera una contracción del 10%, es decir, unos 420.000 autos. El pico de la historia reciente se dio en 2011, cuando se produjeron casi 830.000 unidades.



El problema que se suma para 2019 es que varias marcas dejaron de producir, o lo harán en breve, algunos modelos que eran "made in Argentina" y que aún no tienen reemplazo. Ellos son el Volkswagen Suran, Ford Focus, Renault Fluence; mientras que los Peugeot 308 y 408 se fabricarán únicamente para el mercado local, es decir, ya no se exportarán.



En cuanto a las ventas, la incertidumbre que existe en el mercado está provocando una caída más acentuada mes a mes, y tampoco permite que las proyecciones hacia delante mejoren.

Si bien algunas marcas retomaron la política de descuentos y bonificaciones que intentaban abandonar, y también ofrecen algún plan de financiación con tasas más bajas para ciertos modelos, la suba reciente del dólar vuelve a ponerlas en una encrucijada.

Desde los concesionarios estiman que no se dará el mismo traslado a precios que se vivió el año pasado, cuando tras la gran devaluación que empezó a sentirse en el segundo semestre, los 0km aumentaron más de 50% en tres meses, pero con un dólar que pasó la barrera de los $40 y que llegó a vencer la de $43, las especulaciones son cada vez más fuertes.

En algunos puntos de venta, ante tal panorama, prefieren no facturar o esperar las pocas ventas que tienen a fin de conocer que pasará esta semana que es completa (la pasada fue corta por el feriado de Carnaval) para ver como reacciona el mercado.

Con este panorama, la crisis se agudiza y las preocupaciones se agrandan. Desde la consultora Abeceb.com estiman que se patentarán en 2019 unas 618.000 unidades; otras terminales con suerte vaticinan unos 550.000 autos.

En cualquier caso, la recuperación se ve cada vez más lejos, y ahora los más optimistas consideran que recién en el último cuatrimestre podrían empezar a verse números más positivos. Hasta julio, el escenario es "negro".