BMW lanza el esperado BMW Serie 3, más deportivo y tecnológico

El nuevo modelo se presenta al mismo tiempo que en los mercados globales. Se renovó por completo, tiene más potencia y es más grande

El más deseado. Ese dote le cabe a la perfección al BMW Serie 3, un sedán tan clásico como rupturista, que en cada nueva generación ha sabido conquistar miradas y compradores.

El Serie 3 es uno de los autos con más historia en la marca alemana, y también uno de los más exitosos en la Argentina.

Dueño de un estilo único, supo conservar su esencia a lo largo del tiempo, pero siempre lo hizo con pequeñas innovaciones que aumentaron las expectativas en los clientes, pensando en el próximo que vendrá.

En esta séptima generación, la marca ha logrado un hito importante, que es que su desembarco se de casi al mismo tiempo que en los mercados más importantes del mundo, un gran paso si se tiene en cuenta que las ventas de 0km en el país no atraviesan el mejor momento. A esto se suma que BMW es una automotriz premium, y tiene precios en dólares y el impacto del impuesto al lujo.

Más allá de eso, el Serie 3 ya está en el país y desde la firma alemana celebran el lanzamiento que en principio será con una sola versión 330i SportLine y un precio sugerido al público de 65.900 dólares.

En detalles

La presentación del sedán se realizó en el Hotel Sofitel, La Reserva Cardales, a 60km de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se pudo tomar conctacto con el vehículo y conocerlo en detalles.

La versión 2019 es más grande. Este modelo aumentó en tamaño, tanto el largo como el ancho, lo que se traduce en un mayor espacio y confort en las plazas delanteras y en las traseras.



También cambió el diseño, con un lenguaje diferente aunque se identifica como un fiel BMW por su doble riñón en la parrilla, una característica de la marca, acompañado por los faros que sobresalen y los antiniebla integrados en las tomas de aire externas que toman la forma de una T horizontal.



En su parte trasera se distinguen las líneas horizontales y luces LED delgadas y oscurecidas, que le dan un aspecto más musculoso. Su equipamiento se completa con las llantas bicolor de aleación de 18 pulgadas.



Por dentro, el sedán tiene detalles deportivos tanto en sus asientos, con comandos eléctricos y memoria, como en el diseño del tablero. Cada uno de sus detalles siguen esa línea, desde la distribución de su cuadro de instrumentos, hasta la la consola central y los materiales y terminaciones.



Un detalle para destacar es su nuevo panel de instrumentos, el cual da la sensación de estar flotando por sobre la consola central. El botón Start / Stop ahora se ubica en el panel de control de la consola central donde la palanca de cambio de velocidades se une con el controlador del iDrive, los botones de control Driving Experience y el freno de estacionamiento electromecánico.



El climatizador es tri-zona y tiene volante M de cuero, los cuales conviven con el sistema de altavoces HIFI y el sistema de infoentretenimiento preparado para sincronizarse vía Apple CarPlay. Todo esto se completa con el techo solar eléctrico que le da tanta personalidad por dentro como por fuera.

Motor y conducción

El BMW que se ofrece en la Argentina corresponde a la versión 330i SportLine, la cual está impulsada por un motor 2.0 litros de 4 cilindros capaz de erogar 258hp y 400 Nm de torque. El mismo se complementa con una transmisión automática Steptronic Sport de 8 velocidades.



El chasis tiene nueva estructura tanto en carrocería como en tecnología, con una dinámica de manejo mejorada, más ágil, con alta precisión de dirección y rendimiento de frenado superior.

En cuanto al manejo, el modelo suma un asistente de conducción semi-autónoma, ofreciendo Asistente de Estacionamiento paralelo y perpendicular que asume los cambios de dirección, aceleración, frenado y cambio de marchas con la transmisión Steptronic al entrar y salir de un espacio.



También tiene una serie de equipamientos y tecnologías que establecen un nuevo estándar dentro de su segmento. Por ejemplo, emulando la conducción autónoma, el sistema tiene la capacidad de retroceder -hasta los últimos 50 metros recorridos- copiando la trayectoria realizada e, incluso, esquivando obstáculos, sin que el conductor deba accionar los pedales o controlar la dirección.

Las asistencias se completan con el BMW Head-up display, fuente de información proyectada sobre el parabrisas que facilita su lectura sin desviar la vista del conductor.

Tecnología

Es otro de los rubros donde la marca dio un paso adelante. Cuenta con el Sistema Operativo 7.0 de BMW y BMW Intelligent Personal Assistant, un nuevo desarrollo basado en la intuición y conectividad.



El BMW Live Cockpit Professional ofrece pantallas diseñadas de forma consistente vinculadas a la situación y personalizables en el cuadro de instrumentos completamente digital de 12.3 pulgadas y en la pantalla de control de 10.25 pulgadas. Para una operación intuitiva, el conductor puede elegir desde el control táctil de la pantalla, el controlador iDrive, los botones del volante y control por voz.



Por otro lado, el BMW Intelligent Personal Assistant, es un personaje inteligente y digital que responde al aviso "Hola BMW", cuyo saludo puede ser personalizado. Este sistema debuta en el Serie 3 como el copiloto ideal, que mediante comandos de voz, auxilia al conductor en numerosas tareas, como mejorar la productividad, entretenimiento y definir un manejo más eficiente.

Su historia

Hace más de 40 años, BMW estableció un nuevo segmento de vehículos: el coche ejecutivo deportivo compacto, con un motor potente, un diseño emotivo y una respuesta dinámica que crearon el puro placer de conducir.

Estas son las virtudes que definen los valores centrales de la marca BMW desde entonces.

Las seis primeras generaciones del BMW Serie 3 y sus derivados ya vendieron más de 15 millones de unidades en el mundo, con 25.000 de ellas en la Argentina.

En cada generación dio los siguientes pasos:

Primera generación: Serie 3 E21 (1977-1983): Tenía el nombre de 320i y bajo su capot, tenía un motor de 2.0 litros 4 cilindros con 110 caballos de fuerza dirigidos al eje posterior. Fue catalogado como el mejor sedán del mundo, según varias revistas europeas de entonces. Se dejó de producir en 1983 con 4 modelos en el catálogo: 316, 318, 320 y 320i. lLegaron a venderse un total de 1,4 millones de unidades del Serie 3 E21.



Segunda generación: Serie 3 E30 (1983-1991): Es una de las más buscadas en la actualidad por los coleccionitas, pues dio paso a uno de los vehículos más icónicos de la historia, el primer M3. Sin embargo, los modelos convencionales también fueron de gran aceptación, teniendo como opción más potente un motor de 168 CV y que podía ir de 0 a 100 km/h en 7.4 segundos. El E30, BMW había mejorado su aerodinámica.



Tercera generación: Serie 3 E36 (1991-1998): El Serie 3 E36 se caracterizó por su diseño más redondeado y moderno y una distribución de peso perfecta del 50/50 en ambos ejes. El motor de 3.0 litros 6 cilindros de 24 válvulas hizo su debút en esta generación con 189 CV. Aparecieron por primera vez, las carrocerías coupé y convertible. También fue la generación con la cual el Serie 3abandonó el esquema de suspensión trasero de eje semirrígido para recibir a un juego de enlace multipunto en forma de Z, que mejoró su tenida en curvas.



Cuarta generación: Serie 3 E46 (1998-2006): Esta cuarta edición adopta un estilo más agresivo y desde allí muchos lo catalogaron como el más agresivo y deportivo hasta entonces jamás fabricado. El motor más potente de esta generación era un 6 cilindros en línea de 3.0 litros con 225 CV que impulsaba al 330i. Empezó a ofrecer como opcional el sistema xDrive para tener tracción en las 4 ruedas.



Quinta generación: Serie 3 E90, E91, E92 y E93 (2006-2012): Recordada por la aparición de nuevas carrocerías. Al sedán (E90), al coupé (E92) y convertible (E93), se suma la silueta rural, llamada E91. Para este cambio generacional, el Serie 3 tuvo que crecer en dimensiones de manera considerable. Aparece por primera la tecnología iDrive System y la dirección activa. Dentro de esta serie, nació el M3 con un motor V8 de 4.0 litros que entregaba 400 CV.



