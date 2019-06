Renault resuelve una disputa con Nissan y podría retomar el proyecto de fusión con Fiat

El grupo automovilístico japonés Nissan y el francés Renault resolvieron una disputa sobre el gobierno corporativo del fabricante nipón

El grupo automovilístico japonés Nissan y el francés Renault resolvieron una disputa sobre el gobierno corporativo del fabricante nipón, lo que relaja las tensiones que frustraron el proyecto de fusión con Fiat Chrysler Automobiles, según publica The Wall Street Journal.



El diario, que cita una fuente cercana a Renault, señala que este acuerdo permitirá a Nissan instalar un nuevo consejo, un paso que los directivos del grupo francés ven como una vía para reanudar el diálogo con la italo-estadounidense Fiat.



Las negociaciones fracasaron después de que Nissan no apoyara la integración y el Gobierno francés pidiera una aplazamiento hasta que el grupo japonés diera el visto bueno a la operación. En ese punto, Fiat retiró su propuesta.



Según la fuente citada por The Wall Street Journal, los ejecutivos de Renault son partidarios de relanzar la negociación en un futuro inmediato, antes de que cambien las condiciones del mercado.



Se espera que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, aborde la alianza entre Renault y Nissan cuando se reúna con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, la semana que viene.