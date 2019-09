Automotrices reclaman al Gobierno deuda de $1.100 millones de planes de descuentos

Exigen el pago de las deudas por los planes de descuento que estuvieron vigentes en julio y agosto, y que el Gobierno no puso al día

Luego de que la devaluación obligara al Gobierno a levantar el plan de descuentos para la compra de autos, las automotrices meten exigen el pago de una deuda de $1.100 millones que debe autorizar el Ministerio de Hacienda.



Hasta el momento,"el Ejecutivo no canceló los meses de julio y agosto y la deuda es de $1.100 millones. Hacienda no puede demorar una semana más", dijeron desde las automotrices a BAE.



Cabe reseñar que las obligaciones corresponden a una parte de los subsidios que debía otorgar el Estado, y que en los meses previos posibilitó que los precios de los vehículos fueron mucho más bajos en el mercado.

Te puede interesar Promo de alta gama: BMW Motorrad ofrece la 310 GS o R en cuotas sin interés

Las terminales ofrecieron dichos valores económicos y concretaron ventas pero "la plata del Estado nunca llegó y ahora están mirando para otro lado". "Espero que esto se resuelva esta semana", dijo un directivo de una marca.



Desde la cámara que agrupa a las concesionarias dejaron trascender a comienzos de septiembre que el Gobierno extendería la prórroga para este mes, pero las fábricas no estuvieron de acuerdo con la continuidad, debido a la deuda mencionada. "Si no aparece la plata, ninguna terminal va a seguir con la medida", dijeron en el rubro. El Gobierno canceló la deuda del primer mes, correspondiente solamente a junio.



"La voluntad de seguir estaba, pero tienen que aparecer los fondos de julio, agosto. Si era por el Gobierno, seguían para adelante con los descuentos pero las deudas iban a ser cada vez más gruesas porque los fondos no aparecían", expresaron desde el sector automotriz.