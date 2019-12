Motomel denunció "irregularidades" en la venta judicial de la marca de motos Zanella

La Emilia, propietaria de Motomel, dice que la oferta que realizó ante un juzgado Civil de San Luis duplica el monto propuesto por el oferente aceptado

La empresa La Emilia, propietaria de las motos Motomel, denunció "irregularidades" en la venta de Zanella ya que la oferta que realizó ante un juzgado Civil de San Luis, duplica el monto propuesto por el oferente que fue aceptado.



"La Emilia representada por el Estudio Pagano se presentó en el juzgado Civil Nº 4 de San Luis con una propuesta de compra de la marca y la continuidad de la producción en San Luis, pero el juez Agustín Ruta prefirió aceptar la oferta de IMSA", expresó en un comunicado.



Según esta denuncia, IMSA - Industria Metalúrgica Sud Americana- quiere pagar u$s1.942.149 lo que equivale a $122.355.387, mientras que La Emilia ofreció $245.000.000.



"La propuesta de Motomel fue de más del doble de lo valuado por las empresas que hicieron la valuación de la marca. Este plan significaba un beneficio de la masa concursal, de los trabajadores y para la provincia porque incluía un contrato de locación de la planta de Zanella en San Luis para continuar con la producción", reseñó.



El escrito presentado por Motomel, alertó que se encontró con una curiosa valuación "muy por debajo del valor de mercado, de una sociedad a la que el juez de San Luis le estaría cediendo esa valiosa marca en detrimento de los trabajadores de Zanella".



"Hay un manejo absolutamente discrecional y arbitrario que el Juez ha demostrado", aseveró el comunicado de La Emilia, al resaltar que Motomel pide participar en el proceso concursal como "legítimos interesados en adquirir las marcas comerciales de la concursada, ofreciendo mejorar cualquier oferta, al ser participantes principales del mismo mercado de la concursada"



Motomel planeaba fabricar distintos modelos, en especial aquellos que representan a una de las tres principales empresas a nivel mundial como la japonesa Suzuki.



La firma apeló la decisión del juez al considerar que el precio es un "valor bajo tasado mañosamente" y que está dispuesta a mejorar sustancialmente esa oferta, al cuestionar que el juez haya dejado "de lado una propuesta mayor que hubiera permitido mantener activa la planta" de San Luis.



"Es curiosamente llamativo, -finalizó el comunicado- como se está autorizando la venta del activo más valioso de la empresa a un valor excesivamente bajo. De esta forma, todos los trabajadores, acreedores concursales y post concursales estarían siendo gravemente perjudicados porque se esta "vaciando" a la empresa".



"La Emilia , no solo busca continuar con la producción haciéndose cargo de una planta en inminente cierre y con la consiguiente pérdidas de trabajo, en una marco de absoluta transparencia y Seguridad Jurídica, que parece estar ausente en el Juzgado a cargo del Dr Ruta con la sindicatura del Contador Ricardo Manzano, razón por la cual ha recusado al magistrado, en la esperanza cierta que se haga cargo un juez que haga cumplir aquellos principios." Declaró el Dr. Roberto Pagano, representante legal de Grupo La Emilia.