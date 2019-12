Empresarios de automotores negocian para que impuestazo al auto no afecte a vehículos nacionales

La alternativa que proponen desde el sector es subir el valor de $1.300.000 a un nivel que deje afuera a los modelos producidos localmente

Los empresarios agrupados en la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), que se reunieron este jueves con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quedaron conformes con la buena predisposición del funcionario a escuchar sus planteos.

Desde el lado de la entidad. explicaron que el encuentro sirvió para repasar la situación del sector, el impacto de las últimas medidas anunciadas, como el alza de los impuestos, y comenzar a diagramar los próximos pasos para avanzar en las propuestas establecidas en el Acuerdo Automotor 2030 que se presentó junto a toda la cadena de valor días atrás.



Y quedaron aún más conformes con la posibiiidad de que quede la puerta abierta para modificaciones al impuestazo a la compra de autos en el punto más sensible para los fabricantes: los vehículos de producción local.

Según la norma, se verían afectados todos los modelos de más de $1.300.000 de precio mayorista (alrededor de $1.800.000 al públco), sin discriminar si son importados o nacionales. Esto es un tema que preocupa a las empresas ya que una alícuota impositiva de 20% haría que los precios de esos modelos aumenten 25% lo que, en la práctica, provocaría que queden fuera del mercado y se dejen de producir, informa Ámbito.



Pero acá no solo importa que entre en vigencia la ley de Emergencia, sino también lo que irá pasando con los meses ya que además de incrementar la presión tributaria, también modifica la forma de actualización. El ajuste, hasta ahora, se hacía automáticamente de forma trimestral en base a la inflación acumulada en el trimestre anterior.



Si bien el impuesto va a afectar a algunos modelos nacionales, al no recibir una actualización antes de junio, terminaría alcanzando a más versiones y modelos, y así deberán pagar impuesto el Toyota SW4 y las versiones más equipadas del Chevrolet Cruze, Peugeot 208 y Honda HR-V.



La alternativa sería subir el valor de $1.300.000 a un nivel que deje afuera a los modelos producidos localmente, aunque también beneficie a los importados, debido a que no se puede discriminar impositivamente por origen.