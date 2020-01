Por qué Nissan analiza ponerle fin a su alianza con Renault

El fabricante japonés intentaría dividir la ingeniería y fabricación para desligarse de la automotriz francesa, pero el proceso no sería sencillo

La empresa fabricante de autos Nissan está evaluando posibles estrategias para concretar una separación de Renault. De acuerdo con Financial Times, estaría intentando llevar a cabo una división total de ingeniería y fabricación, así como realizar una serie de cambios en su propia junta directiva.

Esta idea se habría originado a partir de los conflictos surgidos en la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi tras la salida de Carlos Ghosn, su anterior director ejecutivo. Según el ex directivo, Nissan y las autoridades japonesas frenaron la fusión total entre Renault y Nissan aprovechándose de las pocas garantías que ofrece el sistema penal de Japón.

Ghosn, que se encuentra refugiado en Líbano, dado que autoridades japonesas lo acusan de cometer distintos delitos fiscales, asegura que la Alianza no sobrevivirá a la situación actual. La relación se ha vuelto tirante, y pese a algunos intentos de Renault, Nissan no demuestra intenciones de recomponer la situación.

Sin embargo, no es tan sencillo el proceso para que se produzca la separación. Renault es dueña del 43,4% de Nissan, la cual solo posee un 15% de Renault y no cuenta con los fondos suficientes como adquirir su porcentaje. Además, la empresa japonesa no atraviesa un buen momento, ya que hace dos años registra bajas en la cantidad de ventas y, por lo tanto, tiene ingresos cada vez menores.

En 1999 Renault compró un porcentaje de la empresa, formando la Alianza Renault-Nissan y evitando, de ese modo, que Nissan desaparezca. Quien ideo este movimiento fue el propio Carlos Ghosn. Actualmente, en medio de una crisis de venta, el conflicto con Renault perjudica las posibilidades de la automotriz japonesa.