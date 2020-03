Sin Salón de Ginebra, Audi presentó el A3 en una conferencia digital

La marca de los anillos reveló uno de los modelos más importantes de su gama de productos. Lo hizo a través de una conferencia online

Después del Volkswagen Golf 8, del Skoda Octavia de cuarta generación y del nuevo Seat León, presentados hace algunas semanas, quedaba por presentarse el nuevo compacto de Audi, el A3 Sportback, basado en la plataforma MQB Evo. Y finalmente lo hizo de forma digital, como consecuencia del cancelado Salón de Ginebra.

Si bien todos comparten la misma plataforma, el A3 de cuarta generación está a un nivel superior, ya que debe enfrentarse a la dura competencia del Mercedes Clase A y al reciente BMW Serie 1, que ha hecho su revolución técnica al cambiar a la tracción delantera.

El nuevo modelo ha optado por un diseño que a pesar de las apariencias rompe con la anterior generación. El frontal cuenta con faros complejos, flancos cóncavos y aletas ensanchadas.

Nuevo Audi A3, con diseño renovado.

Tras estos cambios, Audi también decidio eliminar las carrocerías de tres puertas y cabrio de la gama A3, con las que el nuevo modelo no contará. Sí habrá una versión sedán más adelante, ya que sigue siendo la favorita en algunos mercados, como el chino o el estadounidense.



En términos de dimensiones, no hay mucha variación con respecto al modelo saliente y apenas ha crecido. Así, el nuevo A3 mide 4,34 m de largo (+2 cm) y 3 cm más ancho que el actual modelo. Se sitúa entre un BMW Serie 1 (4,32 m) y un Mercedes Clase A (4,42 m).



La distancia entre ejes no cambia con respecto al discontinuado y su baúl gana 20 litros de capacidad, quedando ahora en 380 litros. Es la misma capacidad que un Serie 1 y 10 litros más que un Clase A.

Aunque las pantallas dominen el tablero, quedan algunos botones físicos (los de uso más habitual) en pro de la ergonomía.

El mayor cambio y más visible está en el tablero. El A3 de 2012 tenía en el diseño depurado. La nueva generación sigue la tendencia actual y apuesta por las pantallas táctiles para llenar el interior



El cuadro de instrumentos digital de 10,1 pulgadas puede ser de 12,3 pulgadas en opción. El software es el mismo que en el Golf 8.

El renovado Audi A3 presenta nuevo diseño.

Otra tendencia a la que no podía faltar el Audi A3 es la de ser un auto conectado. Aunque no posea un asistente vocal como el típico "Hola Mercedes" en el momento de su lanzamiento, ni la posibilidad de cambiar de carril en conducción semi autónoma (pulsando el intermitente como en el nuevo SEAT León), incluye un equipamiento tecnológico muy completo.

El sistema de navegación integra funcionalidades avanzadas, lo que permite, por ejemplo, buscar plazas de estacionamiento disponibles con solo presionar la pantalla de la consola central.

Al igual que el Golf, el Audi A3 también cuenta con la interfaz Car-to-X que se comunica con la infraestructura urbana y en particular con los semáforos de la ciudad (actualmente, está función es compatible con pocas ciudades europeas). Poco después de su lanzamiento comercial, podrá equipar el asistente de voz de Amazon Alexa.



Según las versiones, el A3 podrá de serie o en opción la compatibilidad Apple CarPlay y Android Auto, el control de crucero adaptativo junto con el asistente de mantenimiento de carril con una función "Stop & Go" en atascos, que funciona ahora hasta 210 km/h.