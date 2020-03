Por el coronavirus, se complica la logística y frenan entrega de 0Km a concesionarios

La cuarentena decretada por el Gobierno empezó a replicarse en diferentes sectores y se puso en dudas la entrega de autos a los puntos de ventas

Las medidas anunciadas por el presidente Alberto Fernández, después de la reunión realizada el domingo pasado con diferentes integrantes del Gobierno, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, empieza a hacer eco en cada sector económico del país.

Mientras que, en las empresas que se puede realizar home office, se fueron adaptando a esa modalidad, eso no ocurre en otros sectores, donde es imposible quedarse en casa, y ya hay cuestionamientos.

El transporte es uno de esos negocios que preocupa, ya que, aunque se aseguró el abastecimiento de supermercados, que no faltaría nada en los comercios, y que la entrada y salida de mercadería del país no tendría cambios, ya empiezan a sentirse las primeras repercusiones.

En este sentido, las automotrices comenzaron a ser advertidas por el gremio de camioneros, quien dijo que desde mañana se bloquearán algunas plantas y no saldrán los vehículos hacia los concesionarios.

"Nos acaban de informar que el Sindicato de Camioneros bloqueará a partir de mañana los ingresos y egresos a la planta por el coronavirus, por lo que no podremos despachar Onix ni Cruze en todas sus versiones hasta nuevo aviso", anticiparon desde un concesionario Chevrolet.

En otras compañías no hay advertencia, pero crece la preocupación por el faltante de piezas, ya que la entrega de autopartes empieza a ser más lenta.

De la mano de este problema llegan algunas medidas que tomó el Gobierno y que no son claras. Por un lado, anunció el cierre de fronteras terrestres para turistas y no residentes, no así para la mercadería. Sin embargo, los choferes que salieron del país para buscar o descargar productos en países limitrofes, como Chile, tendrán que volver y permanecer en cuarentena, lo que empieza a paralizar a los transportistas que quedarán sin conductores.

En otras plantas del mundo, ya advirtieron que lo peor y más grave es que no llegan piezas para fabricar, más allá de la necesidad de cuidar al personal, porque muchas de ella ingresaban de China, donde se paralizaron las operaciones.

De esta manera, en Europa, Volkswagen, Ford y Renault, entre otras, decidieron bajar la persiana por ahora.

En la Argentina, hasta ayer, todo seguía igual, según confirmaron desde las terminales locales, pero minuto a minuto, las noticias empiezan a preocupar al sector que ya atraviesa una gran crisis.