Mazazo a venta de autos: cierran el Registro del Automotor y anticipan serio derrumbe

La caída empezaba a desacelerarse, pero la crisis sanitaria y el cierre de los registros anticipa un marzo mucho más duro de lo que se preveía

A raíz de la expansión del coronavirus en la Argentina y en el marco del conjunto de medidas tendientes a promover el aislamiento, el Gobierno tomó otra decisión: desde este viernes estarán cerrados todos los registros de la propiedad del automotor.



La disposición cita en sus considerandos la declaración de la emergencia sanitaria publicada en el Boletín Oficial como consecuencia de la expansión del coronavirus.



La medida, en concreto, ordena el cierre de los registros seccionales de la Propiedad del Automotor en todas sus competencias el día 20 de marzo de 2020. La disposición no especifica hasta cuándo deberán mantenerse cerrados.



Cabe destacar que en el país hay más de 1.000 registros de la propiedad del automotor. Allí se realizan trámites para autos, motos, maquinaria y créditos prendarios.

Anticipan un desplome mayor

Después de un primer bimestre con un derrumbe del 28% en las ventas de 0Km, y con proyecciones para cerrar 2020 con un 30% de patentamientos por debajo de 2019, en marzo parecía que empezaba a desacelerarse la caída y a traer algo de calma al mercado.



Sin embargo, la pandemia del coronavirus volvió a poner al sector en el ojo de la tormenta. Y ahora, el cierre de los Registros del Automotor se convierte en otro mazazo para el sector.



De acuerdo con los datos anticipados por fuentes del sector a iProfesional, hasta el 16 de marzo, los patentamientos de 0Km caían casi 10% frente al mismo período del año anterior.

Pasando en limpio: en los 16 primeros días de marzo, se patentaron en 12.972 unidades, con un promedio diario de 1.179 unidades, un 6% más que las ventas realizadas por día en febrero. Pero por debajo de marzo del año pasado.



Además, en el acumulado desde enero, la cifra llega a 84.661 ventas, un 25% menos que en el mismo período de 2019.



"La industria venía bastante mejor que en febrero, se estaban generando boletos, operaciones que se verán plasmadas este mes", comentó un empresario del sector.



"Sin embargo, ahora no será como lo proyectado y se están ajustando los objetivos con un 10% menos de lo previsto hace 15 días", agregó la fuente, antes de conocerse la noticia del cierre de los Registros del Automotor.

Por marcas, en los 16 días de marzo, Toyota viene siendo líder con 2.399 patentamientos, seguida por Chevrolet con 1.971 y Volkswagen con 1.838. En el acumulado, la alemana retiene el primer puesto, seguida por Renault y luego la japonesa.



Las tres automotrices del podio de marzo, muestran un crecimiento frente a febrero, dato que mantenía latentes esas buenas expectativas.

Abastecimiento, también con coronavirus

En los próximos días, no solo una menor cantidad de gente en los concesionarios marcaría el ritmo negativo del sector, sino que hay temor por la entrega de partes a las fábricas, que trabajan con la mayor cantidad de piezas importadas.



Por ahora, mantienen el ritmo de producción, aunque el cambio es minuto a minuto, y las medidas pueden alterar la agenda de un día para otro.



Por ejemplo el martes, el gremio de Camioneros amenazó con cerrar la salida e ingreso de camiones a la planta de Chevrolet, en Alvear, por lo cual, la marca no enviará Cruze ni Onix a los concesionarios.



Si bien hay stock en los puntos de venta y eso no es una causa de caída en las ventas, el transporte y las amenazas en el sector de logística puedem anrir nuevos interrogantes.

"Ahora será la entrega de autos, pero luego puede ser la entrega de partes. Ahí si podría haber problema para producir", dijeron en una automotriz.



El problema es que, muchas de las piezas que vienen de Brasil vía terrestre, pueden ingresar por la frontera (caso que se restringió a las personas), pero esos choferes deberán entrar en cuarentena. Entonces, ¿hasta cuándo puede resistir un transporte?.

Coronavirus: Prevención en las plantas

Hasta que haya cambio de planes, en todas las terminales del país activaron protocolos de seguridad para evitar los contagios.



El área administrativa, en casi todas las marcas, hace home office. En los sectores que no se puede, como las áreas de manufactura, agudizaron los cuidados con más higiene, comunicación interna, y distancia entre los operarios.

Las fábricas en dudas por el futuro de la producción.

De todos modos, ninguna fábrica está con un ritmo de producción al 100%, en un contexto que ya venía crítico, y por eso se pueden adaptar mejor a las medidas de prevención.



A diferencia de esto, a nivel mundial, sí muchas marcas bajaron la persiana. En España, Volkswgen, Ford y Renault, son algunas de las que pararon la producción para detener los contagios y permanecer en las casas, como pide el gobierno.

Descuentos para reactivar

Con un mercado donde la inflación no se detiene, y con precios de los 0km que aumentaron hasta un 10% en tres meses, se aplicaron descuento que llegan a los $380.000, a fin de liquidar stock.

El problema es que la imposibilidad de registrar un vehículo va a ser un mazazo para el sector, sin importar las bonificaciones.



En el caso de Chevolet, ofrece dos modelos con rebajas especiales. Uno es el Onix Joy 1.4 N, en su versión de cinco puertas y caja manual, que integra el stock de la versión anterior. Este auto con un precio de $733.400, tiene un descuento de 25,1%, es decir, de 246.500 pesos.

Chevrolet Onix, con descuento en algunas versiones.

En el caso del Cruze ofrece una rebaja en la versión LT hatchback de 289.250 pesos. Asi, queda en 1.326.150 pesos.



Para el SUV Tracker Premier, versión automática, la rebaja es de $145.000, quedando a $1.744.400 de precio final. Cabe recordar que en breve llega la nueva versión. También el Spin LT de cinco asientos, tiene un incentivo de $185.500, quedando con un valor final de 1.168.400 pesos.



En Citroën también tiene varias opciones para elegir. Una de ellas es la versión 1.6 Live del Citroën C3 Aircross, con 167.000 pesos de descuento. Esto equivale al 15,6%, para que quede un precio de 897.500 pesos.



La línea C4 ofrece descuentos en el Lounge 1.6 manual y en el Cactus 1.6 Live. Y entre los utilitarios livianos, dispone del Furgón 1,6 VTI Business.



En Fiat hay diferentes propuestas. Por un lado en los utilitarios, con Fiorino Top, que tiene un descuento de $120.000 y lo rebaja a $865.400, y la pick up Toro Freedom 2.0 Multijet CD 4x4 AT9 MY19, con una rebaja de 35.000 pesos.



En el segmento de vehículos de pasajeros cuenta con el Argo Drive con motor 1.3 (Pack Conectividad) con rebajas de $105.000 y un precio de 852.000 pesos.

Otra opción es el Cronos Drive 1.3, con un descuento de $80.000, quedando en un precio final de $884.600, mientras que en el Mobi Way se descuentan 45.000 pesos.



Ford tiró la casa por la ventana con Ranger. La marca del óvalo se sumó al mercado con descuentos en tres modelos. Por un lado, para la pick up Ranger XI 2C 4x2 TD 2.2, que sale a la venta con un precio de $1.775.548. Es decir, rebajaron 387.552 pesos.

Ford Ka, con fuerte descuento en marzo.

La EcoSport 1.5 baja a $1.214.733 gracias a la bonificación de 228.167 pesos, y el Ka SE 1.5 baja la barrera del millón de pesos quedando en un precio de $942.707 por el descuento de 201.793 pesos.



En Peugeot, antes que salga a la venta la nueva versión del 208, que se fabricará en la Argentina y será lanzado en mayo, el 208 1.6 Feline tiene un incentivo que supera los $193.000, quedando en 1.142.200 pesos.



El 308 Tiptronic, con motor turbo THP, también ofrece una importante rebaja: 195.000 pesos. De esta manera, se puede comprar por 1.592.000 pesos.



En el caso del SUV chico, el 2008, para la versión 1.6 se ofrece una promoción con recortes de $175.300 para llegar a un valor final de 1.364.100 pesos. Y el 408 turbo Tiptronic queda en $1.524.900 gracias a una rebaja de 70.000 pesos.

Peugeot 2008, otra oportunidad en marzo.

En el segmento de utilitarios, a la Partner Furgón HDI le descuentan $81.700, quedando en 981.925 pesos.



Renault, por su parte, ofrece el Kwid con fuerte rebajas para ser el más barato. La marca presenta diferentes opciones con precios rebajados. Empieza por el Kwid, uno de los más baratos del mercado, que en su versión Iconic tiene un descuento de 80.000 pesos, llegando a 747.533 pesos.



El Sandero Life, del segmento B, tiene una bonificación de $65.000, quedando finalmente en 832.733 pesos. También el Logan tiene una rebaja de 45.000 pesos, logrando un valor final en la versión Zen de 923.567 pesos.