¿Cuándo volverán a producir las automotrices tras el parate por el coronavirus?

La actividad del sector quedó totalmente paralizada tras la pandemia. De a poco, en diferentes mercados, empiezan a analizar cuándo volver al ruedo

El coronavirus fue un golpe letal a muchas industria de todo el mundo, entre ellas la automotriz, que todavía tiene sus puertas cerradas tanto en la Argentina como en otro países.

Sin embargo, con diferentes políticas y estrategias, en algunos mercados están volviendo al ruedo, como sucede en China, que fue el epicentro de la pandemia.

En lo que concierne a España, uno de los países más golpeados por el coronavirus, la mayoría de los fabricantes ya tienen fechas para sus planes de reapertura y vuelta paulatina a la producción, que deberá hacerse cumpliendo un protocolo sanitario acordado con los sindicatos.



Volkswagen ya puso fecha para que la producción en la fábrica de Navarra: sería el 27 de abril. No obstante, por el momento, no trascendió ninguna fecha concreta para la reapertura de SEAT Martorell, que ya paró la producción de respiradores en la que estuvo volcada durante los últimos días.

En Renault España, se planea que el 15 arranquen de nuevo su actividad a un turno las plantas de motores en Valladolid y Sevilla, y que del 20 al 24 de abril comience la producción de autos -también en Palencia-, dando prioridad al Renault Captur.



Iveco y PSA Vigo también apuntan al comienzo de la próxima semana (20de abril) para iniciar la progresiva vuelta al trabajo.



Una semana más tarde, no antes del 27 de abril, harán lo propio los trabajadores de Mercedes-Benz en Vitoria y de Ford Almussafes (Valencia).

Te puede interesar Se subieron a un plan ahorro, se disparó la cuota y no pueden pagar: qué medida tomó el Gobierno

En lo que respecta a la marca del óvalo, la fábrica valenciana será la primera de todas las que tiene en Europa que retome la producción, de acuerdo con el comunicado de la compañía.



Al igual que SEAT Martorell, continuarán cerradas hasta nuevo aviso la de Nissan en Zona Franca, y las de PSA en Madrid y Figueruelas.



Por su parte, proveedores como Michelin, Bridgestone, Vestas, Sidenor, Tubos Reunidos o Tubacex han anunciado su regreso al trabajo de forma paulatina desde este lunes.



En suma, se trata de unos planes que esperan poder llevarse a cabo en las fechas previstas con un único objetivo: atenuar la caída de un sector cuyas ventas se derrumbaron un 70% en el primer del coronavirus y que se enfrenta a meses aún más nefastos.

Te puede interesar Cómo hay que cuidar el auto cuando está parado por mucho tiempo

Según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), asciende a 1.465.415 el total de vehículos que se han dejado de producir a consecuencia de la pandemia y en 1.138.536 los empleados que se han visto afectados por los cierres de las plantas europeas.



En el resto de los mercados y marcas más exclusivas también analizan cuándo volver a producir.

Aston Martin, por ejemplo, anunció el cese temporal de la producción hasta, por lo menos, el lunes 20 de abril. Entonces "se revisará la situación y se buscará reanudar las operaciones tan pronto como sea razonable hacerlo".



En BMW, de acuerdo con la prensa alemana, se alargará la suspensión de su producción hasta por lo menos el 30 de abril tanto en las plantas europeas como en Estados Unidos. La medida es general para el grupo, por lo que incluye a sus filiales MINI y Rolls-Royce.



Daimler regresará a partir del próximo 20 de abril a la actividad, siendo las primeras plantas en hacerlo las de motores en Alemania, y las de turismos y furgonetas de Mercedes-Benz en Sindelfingen y Bremen, además de reanudar la producción de camiones y autobuses.



Asimismo, la planta de autos en Hambach, Francia, está programada para reanudar la producción el 20 de abril, mientras que la fábrica de Mercedes en Hungría se reabrirá el 22 de abril. En Finlandia esperarán hasta el 5 de mayo.



Ferrari, por su parte, extendió la suspensión de su producción en Maranello y Módena (Italia) hasta el 3 de mayo, después de que el Gobierno Italiano anuncie el mantenimiento de las medidas de contención del coronavirus. Italia es el tercer país con más números de infectados (más de 157.000) tras EEUU y España.



Fiat, al igual que ocurre con Ferrari, ambas al amparo del Grupo FCA, deberá esperar a que el gobierno alivie las restricciones a la actividad comercial establecidas para contener el brote de coronavirus, si bien ya se ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos sobre cómo debe retomarse la actividad una vez sea posible.



En Ford, en lo que respecta a todas las fábricas europeas, estarán paradas hasta el 4 de mayo, con la salvedad mencionada de Almussafes, que tratará de retomar la producción el 27 de abril.



Honda, que trabaja en Swindon, Inglaterra, dependerá del asesoramiento del gobierno y las autoridades sanitarias, así como de las condiciones del mercado y el suministro, según detalló la marca.



Hyundai es otra de la que buscará aperturas inminentes. Será el 14 de abril, en Nosovice (República Checa) y en su fábrica de Turquía.



Jaguar Land Rover, por su parte, quiere reanudar en la semana del 20 de abril su actividad, siempre que las circunstancias lo permitan.



Kia, que opera en Eslovaquia, está trabajando desde el 6 de abril; mientras que Nissan, tanto en Reino Unido como en España, no tiene fecha concreta a pesar de que todo apunta a que no será antes de mayo cuando retomen la actividad.



Toyota, por su parte, suspendió la producción en todas sus fábricas en Europa (en Rusia sigue operando), y se espera un reinicio no antes del 20 de abril.



Grupo Volkswagen, además del panorama en España, en Alemania deberá mantener al menos hasta el 19 de abril un parate que le cuesta 2.000 millones de euros a la semana. La misma fecha que tiene en el horizonte Volkswagen para Eslovaquia, mientras que en Portugal o Rusia las fábricas están cerradas sin fecha de reapertura.



Audi, por su parte, prevé retomar la fabricación en Gyor, Hungría, este 14 de abril. En Alemania, Bruselas o Bélgica esperará hasta el 20 de abril, y su piedra angular, Ingolstadt, no abrirá sus puertas hasta al menos el 27 de abril.



Porsche hará lo propio hasta el 20 de abril, mientras que Bentley cerrará sus planta de Crewe hasta finales de este mes y Bugatti aún no tienen fecha de reapertura en Molsheim (Francia).



Volvo, con todas las plantas europeas cerradas, volverá a la actividad en Torslanda y Gante, el 20 de abril.