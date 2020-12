Volkswagen afirma que el mercado argentino se recupera y da buenas señales

Pese a la crisis generada por la pandemia, la marca logro incrementar dos puntos su participación en el mercado argentino y crecer en otros países

El presidente y CEO de Argentina, Thomas Owsianski, afirmó este viernes que el mercado local se está recuperando y muestra "buenas señales" tras la crisis por la pandemia de coronavirus, y reveló que en ese contexto la marca logró en 2020 aumentar dos puntos su participación en la Argentina y mejorar su desempeñó en el resto de la región.

Así lo destacó Owsianski al encabezar esta tarde de manera virtual la presentación de resultados de las marcas que componen el Grupo Volkswagen, que se integra por la división de vehículos de pasajeros, la unidad de comerciales pesados, la marca premium Audi y la de motos Ducatti.

La marca es líder en el segmento de SUV, tanto en Argentina como en Brasil

"Pese a que el mercado recibió un golpe duro por la pandemia, está recuperándose y muestra buenas señales, contexto en el cual Volkswagen logró mantener el liderazgo en ventas en la Argentina con 17 años consecutivos y un incremento de participación de 2 puntos respecto de 2019", afirmó el presidente de la filial local de VW.

Crecimiento sostenido

Con un crecimiento sostenido en los distintos países en que opera, la marca alemana prevé cerrar el año con el 17,4% de participación de mercado en la Argentina y en Brasil con 16,8%, mientras que en otros países de la región subió a casi un casi 5%, explicó el directivo.

"Además -agregó-, somos líderes en el segmento de SUV, tanto en Argentina como en Brasil", un rango para el cual la industria prevé el mayor crecimiento a nivel global hasta alcanzar un 50% de las ventas para 2025.

También en la Argentina, VW en el segmento premium alcanzó el liderazgo con Audi y un 34% de participación, se consolidó en el segundo lugar en ventas en motos premium con la marca Ducatti y el tercer lugar en camiones y buses

"Pese al contexto global, en Argentina logramos resultados muy satisfactorios", enfatizó Owsianski al cumplirse 40 años de presencia de la marca en el país y 25 de la construcción de la planta industrial de la localidad bonaerense de General Pacheco.

Volkswagen ya no vende sus autos más baratos en el país

Volkswagen cesó la comercialización del Up en la Argentina. Con muy pocas unidades todavía en stock en los concesionarios, el city car fabricado en Brasil se retiró del mercado local casi seis años después de haber sido lanzado.

Por ahora, el Up sigue en la lista de precios del sitio oficial de la marca alemana. Hay tres versiones publicadas: Take Up ($1.221.250), High Up ($1.300.476) y Cross Up ($1.502.326). Es porque aún quedan algunas unidades en los puntos de venta, lo que puede significar una buena oportunidad para los compradores.

La retirada del Up se debe, en gran parte, a que el público argentino no se acostumbró al segmento A, el de los autos más chicos, y prefirió en los últimos años optar por modelos de una categoría superior (B). De hecho, rivales del Up a la venta quedan únicamente los Chery QQ, Fiat Mobi y Renault Kwid, mientras que en el segmento B hay muchos más competidores.

El pequeño Up fue discontinuado.

Por su parte, en el segmento B, hay diferentes propuestas de Volkswagen, como Gol y Polo, al tiempo que en el resto de la marcas se ofrecen Toyota Etios, Peugeot 208, Renault Sandero, Fiat Argo y Citroën C3, entre otros.

El Up se vendió en el país desde un primer momento con un motor naftero de tres cilindros. Es un 1.0 litros de cilindrada, con apenas 75 caballos de potencia. Y más adelante sumó una variante también 1.0, pero con turbo y 101 caballos.

A futuro, el Up podría volver a la venta, pero en una versión 100 por ciento eléctrica llamada e-Up. Volkswagen reconoció haberla probado en el territorio nacional. Por eso, tras lanzarse el año pasado a la venta en Europa, no sería descabellado imaginar que la tendremos en las calles de la Argentina.

La variante eléctrica del Up tiene un motor de 82 caballos de potencia y 210 Nm de torque máximo, con el que puede acelerar de 0 a 100 km/h en 11,3 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 135 km/h. La autonomía máxima ronda los 258 km y la batería se puede recargar al 80 por ciento en una hora.

Fabricado en Europa, llegará al país con leves diferencias estéticas en base al Up brasileño, y además con control de estabilidad de serie, entre otros equipamientos que el modelo regional no ofrece. El precio se confirmará al momento del lanzamiento, pero es un hecho que contará con el beneficio impositivo que baja el arancel extrazona del 35 al 2 por ciento para vehículos eléctricos importados.