Por qué el 24 de junio es el Día Internacional de la Mujer Conductora

El Women's World Car of the Year estableció la celebración. Pretende llamar la atención sobre la importancia de la mujer en el mundo del automóvil

El Women's World Car of the Year estableció el 24 de junio como el Día Internacional de la Mujer Conductora (International Women Drivers' Day) una iniciativa promovida con el apoyo de Newspress España que pretende llamar la atención sobre la importancia de la mujer en el mundo del automóvil.

La fecha fue elegida porque, el 24 de junio de hace apenas tres años, se levantó la prohibición de las mujeres a conducir en Arabia Saudí. Ese día se cayó uno de los grandes muros que aún quedaban por derribar en el mundo del automóvil. Las mujeres ganaron en movilidad, libertad personal y pasión por el automóvil. Se hicieron más visibles y lograron que la sociedad tomara consciencia del potencial de más del 50% de la población.

En la actualidad, las mujeres influyen en más del 80% de las adquisiciones de un automóvil en los países avanzados. Este hecho se mantendrá o crecerá en los próximos años debido a que "el porcentaje de jóvenes universitarias ya es mayor en los países desarrollados. La paridad salarial empieza a ser un objetivo alcanzable, en los Consejos de Administración han dejado de ser exclusivamente masculinos y en las listas de las personas más ricas del mundo no es extraño ver cada vez más nombres de mujeres", dice Marta García, presidenta ejecutiva del WWCOTY.

Las mujeres son claves a la hora de definir la compra de un auto.

El Día Internacional de la Mujer Conductora celebra también el papel amplificador de las mujeres a la hora de expresar sus opiniones y experiencias sobre automóviles en las redes sociales. Su voz se multiplica en Instagram, donde el número de usuarias alcanza el 50,8% a nivel mundial, 77,1% en Pinterest, 43,8% en Facebook y 44% en TikTok. Y esto es particularmente importante por la altísima concienciación medioambiental femenina en el terreno de la movilidad. No se trata solo de prestaciones y seguridad, sino también de salvar el planeta sin perder el derecho a la libertad de ir y venir donde y cuando cada uno quiera.

El Día Internacional de la Mujer Conductora es también una llamada a la reflexión sobre el camino que queda por recorrer. Aún hoy muchas mujeres se sienten examinadas por sus parejas cuando conducen, utilizan el segundo auto familiar o sienten poco apoyo en el mundo del automovilismo deportivo. Por eso es necesaria esta celebración que promueve el Women's World Car of the Year. Porque un futuro de movilidad sostenible y de igualdad no sería posible sin la contribución de las mujeres.

El Women's World Car of the Year es el único premio internacional formado exclusivamente por mujeres periodistas del motor. Fue creado en 2009 por la comunicadora neozelandesa Sandy Myhre que actualmente desempeña las funciones de presidenta de honor. La presidencia ejecutiva está a cargo de la española Marta García.

El rol de la mujer cambió en todos los ámbitos.

El objetivo de este premio único es reconocer los mejores autos del año, del cual forma parte iProfesional. El criterio de votación está basado en los mismos principios que guían a cualquier conductor cuando va a comprar un vehículo. No es "el coche de la mujer" porque tal concepto no existe, sino un coche para todos. Aspectos como la seguridad, la calidad, el precio, el diseño, la facilidad de conducción y la huella medioambiental entre otros son tomados en cuenta a la hora de la votación.

El Women's World Car of the Year también premia cada año a la mujer de más importante dentro de la industria del motor o el deporte del automovilismo. Este año la ganadora ha sido la fallecida Sabine Schmitz. El segundo lugar lo ha ocupado Loujain Al Hathloul, la activista saudí que ha defendido el derecho a conducir de todas las mujeres de su país.