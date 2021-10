Más de 60 motos participarán del Adventure Rally Raid edición "Los Andes"

La aventura amateur organizada por profesionales, con motos Trail Adventure de diferentes marcas, se realizará en Mendoza, del 8 al 12 de noviembre

Un nuevo Adventure Rally Raid, en su edición "Los Andes", se llevará a cabo del 8 al 12 de noviembre en la provincia de Mendoza. Este evento está destinado exclusivamente a usuarios de motos Trail Adventure multimarca, y contará con la participación de más de 60 pilotos que irán en busca de una gran aventura y mucha diversión.

El objetivo para los pilotos de este raid es completar el recorrido viviendo la aventura y llegar hasta el final, en un marco de camaradería y seguridad, transitando por diferentes caminos (incluyendo pistas por donde pasó el Dakar), paisajes y experiencias inolvidables.

El encuentro será liderado por Andrés Memi, piloto vinculado al mundo de la moto desde hace más de 35 años e instructor certificado internacionalmente, junto a un equipo que se ocupará de las necesidades de los participantes durante los más de 1.000km (95% off road) que se recorren en los 5 días que dura la actividad, lo que hace que la aventura y la seguridad estén garantizadas.

Travesía durante la edición 2020.

"El Adventure Rally Raid es algo totalmente amateur, se arman equipos simulando una competencia, pero sin que lo sea. El objetivo es que el participante viva esta experiencia deportiva, que no es una carrera, donde lo importante es el espíritu de aventura, la diversión, el aprendizaje y el compañerismo. Nosotros nos ocupamos de todo, fundamentalmente de la seguridad y el cuidado a los pilotos", expresa Andrés, y agrega: "No es necesario ser un experto en conducción off road para participar, con tener algo de conocimiento y muchas ganas de buscar nuevas aventuras y diversión es suficiente, invito a todo aquel interesado a que nos contacte para contarle todo del viaje".

Tras su exitoso paso por Catamarca en 2020, el sur de la provincia de Mendoza es el escenario elegido para este nuevo Adventure Rally Raid "Los Andes". Los pilotos a bordo de sus motos partirán desde San Rafael, e irán uniendo los bivoucs ubicados en diferentes localidades de la provincia, superando caminos de tierra, ripio y algo de arena.

"No todos tienen la capacidad de armar un viaje, hacer un scouting previo, coordinar agenda con amigos, considerar temas de seguridad, etc. Entonces nosotros lo hacemos por ellos, preparamos todo con lujo de detalle y los participantes solo vienen a disfrutar. Contemplamos absolutamente todo: el traslado de las motos, un kit de bienvenida, alojamiento, comidas y bebidas, campeonatos de truco, etc., y por supuesto todo lo relacionado a la seguridad del evento" completa Andrés.

Decenas de motos participaron del evento 2020.

La seguridad es una prioridad para la organización, por lo que esta edición del Adventure Rally Raid contará con tres vehículos de asistencia con mecánicos en pista, dos ambulancias 4x4, monitoreo de rastreo satelital y botón de emergencia conectado con la organización para cada equipo participante y un helicóptero de rescate. Además, diez "Marshalls" experimentados son los encargados de supervisar constantemente a los equipos de motos durante los trayectos. Como medida de seguridad ante el Covid-19, la organización requerirá a sus participantes un hisopado previo y la firma de una DDJJ, además de contar con kits de testeo en caso de necesidad durante la actividad.

KINTO, la marca de soluciones de movilidad de Toyota a nivel global, se incorpora este año como sponsor de la movilidad del Adventure Rally Raid, proveyendo los vehículos que servirán de asistencia en pista durante esta nueva edición del evento.

Actualmente KINTO ofrece tres opciones de servicios en su plataforma de movilidad: KINTO SHARE para el alquiler de vehículos por períodos cortos, KINTO ONE Fleet para gestión de flotas corporativas y KINTO ONE Personal para suscripción de vehículos para particulares por un plazo de dos años, con la posibilidad de uso un segundo vehículo de KINTO SHARE por 30 días.