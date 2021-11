Volkswagen presenta el nuevo ID.5, el primer SUV eléctrico coupé de la marca

Al igual que el ID.3 y el ID.4, el nuevo modelo se fabrica en la planta de Zwickau y ambos son neutros en carbono. El lanzamiento de ID.5 será en 2022

Hacia el "Way to ZERO": Volkswagen acaba de presentar el nuevo ID.5, el E-SUV coupé que está equipado con la nueva versión 3.0 del software ID., que incluye un rendimiento de carga mejorado y control por voz, entre otras características. Con el uso de datos y los sistemas de asistencia al conductor de última generación, Volkswagen está dando el siguiente paso hacia la conducción automatizada.

"El ID.5 es eléctrico, deportivo y elegante. Nuestro Coupé SUV premium con propulsión totalmente eléctrica marca otro hito en nuestra estrategia ACCELERATE", sostuvo Ralf Brandstätter, CEO de la marca. "Ofrece disfrutar de una conducción totalmente neutra en carbono para los clientes más exigentes. Estamos irrumpiendo en un segmento de mercado completamente nuevo con este modelo" finalizó.

El nuevo ID5, un SUV coupé 100% eléctrico.

Con un diseño dinámico, aerodinámica sobresaliente y una gran autonomía, el nuevo ID.5 y el deportivo ID.5 GTX con tracción total y doble motor eléctrico son los nuevos modelos de la familia ID. Como todos los modelos ID., el primer coupé e-SUV de Volkswagen se basa en la plataforma modular de propulsión eléctrica (MEB) de Volkswagen.

"El ID.5 marca el estilo de carrocería del futuro: aerodinámico, expresivo, deportivo y, gracias a MEB, con voladizos cortos", declaró Jozef Kabaň, director de Diseño de Volkswagen. Además, agregó: "Así es como hemos podido garantizar un interior espacioso a pesar de la línea dinámica del techo. Esto simplemente antes no era posible".

La nueva generación de software 3.0 permite actualizaciones "over-the-air" y la activación de funciones adicionales, de modo que el ID.5 puede mantenerse actualizado durante mucho tiempo. Los innovadores sistemas de asistencia como Travel Assist permiten una experiencia de conducción aún más relajada y predictiva. Además, el nuevo Park Assist Plus opcional con función de memoria se encargará de procesos de estacionamiento personalizados.

Con 4599 mm de largo (ID.5 GTX: 4582 mm), el e-SUV coupé de Volkswagen se lanzará en 2022. Los motores son alimentados por una batería grande y de largo alcance. Un bajo coeficiente aerodinámico de 0.26 (o 0.27 en el ID.5 GTX) aumenta la eficiencia del vehículo. Esta capacidad se ve respaldada por el alerón integrado en el portón trasero de apertura ancha y forma aerodinámica. Las salidas de aire de refrigeración eléctricas en la parte delantera del vehículo se abren solo cuando es necesario, para garantizar un flujo de aire óptimo.

"El Vehicle Dynamics Manager electrónico es un desarrollo innovador de Volkswagen", manifestó Thomas Ulbrich, miembro del Consejo de Administración para el Desarrollo Técnico. "Lo hemos conectado en red con otros sistemas de control importantes, y también está integrado con la función de control de todas las ruedas. Esto aporta un nivel completamente nuevo de placer de conducción deportiva, tracción y seguridad de conducción", concluyó.

El vehículo tiene tecnología LED, con tiras de luz en la parte delantera (opcional) y trasera, identifica inequívocamente al ID.5 como un miembro de la familia ID.

Volkswagen ID.5, así es por dentro.

Varias características, incluido el llamativo paragolpes, los paneles pintados de las puertas y la nueva línea de techo, distinguen al coupé e-SUV del ID.4, que fue nombrado World Car of the year. El expresivo diseño coupé tiene un alto valor de reconocimiento. Su gran entrada de aire y coeficiente intelectual. Los faros matrix LED con luces altas inteligentes y luces traseras LED 3D de ser e le dan al ID.5 GTX una apariencia aún más dinámica. El Vehicle Dynamics Manager integra los sistemas de control de accionamiento y chasis, mientras que el chasis DCC adaptativo, opcional, garantiza una dinámica de conducción óptima. El ID.5 y el ID.5 GTX navegan en modo de conducción D y recuperan energía en modo B.

El nuevo estilo de carrocería y el concepto espacial resaltan el poder innovador de Volkswagen y su familia ID. A pesar de su forma de tipo coupé, el ID.5 tiene solo 12 mm menos de espacio para la cabeza en la parte trasera en comparación con el Volkswagen ID.4. La larga distancia entre ejes de 2766 mm facilita las condiciones espaciales interiores comparables a las de otros SUV de clases más altas. El volumen del baúl es de 549 litros, y los materiales y la fabricación del vehículo son de primera calidad. Los materiales utilizados en los asientos varían según la versión interior. Los asientos Top Sports opcionales se distinguen por logotipos ID perforados en la parte superior de los respaldos.

La cabina digital ultramoderna ofrece un nuevo concepto de funcionamiento. La pantalla del conductor y el sistema multimedia de alta resolución ofrecen imágenes sorprendentemente brillantes. Un innovador head-up display de realidad aumentada (opcional), dentro del campo de visión del conductor, presenta información adicional. El nuevo software ID. 3.0 presenta varias mejoras, incluido el control de voz natural ("Hallo ID"). Ahora está habilitado para el aprendizaje y permite el acceso en línea a la información desde la nube. Para el interior, la función de iluminación ambiental ofrece una selección de hasta 30 colores. Los servicios We Connect proporcionan al conductor información de tráfico en línea en tiempo real, actualizaciones de mapas en línea, información sobre estaciones de carga, radio web y mucho más.

Con la comunicación Car2X, Volkswagen está llevando la seguridad a un nivel completamente nuevo. Los datos de los vehículos compatibles de la flota de Volkswagen y las señales de la infraestructura en un radio de hasta 800 metros se pueden interpretar localmente en una fracción de segundo, lo que permite alertar al conductor sobre áreas peligrosas, accidentes y tráfico. La luz ID en la cabina ayuda al proporcionar advertencias visuales.

Así es la plataforma del nuevo ID.5.

Con el ID.5 y el ID.5 GTX, Volkswagen está ingresando a un segmento de mercado completamente nuevo y, por lo tanto, avanzando en su ofensiva eléctrica en todas las clases de vehículos en el marco de su estrategia ACCELERATE.

Para 2030, se espera que al menos el 70% de las ventas de unidades de Volkswagen en Europa provengan de vehículos solo eléctricos, lo que equivale a más de un millón de vehículos. En América del Norte y China, el objetivo es que los vehículos eléctricos representen al menos el 50% de las ventas de unidades. Para lograr estos objetivos, Volkswagen está lanzando al mercado al menos un vehículo eléctrico por año. Las emisiones de CO2 por vehículo disminuirá hasta en un 40 por ciento en 2030. En su "Way to ZERO", la compañía planea convertirse en carbon-neutral para 2050.

El nuevo ID.5 y el deportivo ID.5 GTX se fabrican en la planta de Volkswagen en Zwickau y son neutros en carbono al momento de la entrega al cliente. Cuando se cargan con energía 100 por ciento verde, los vehículos ya son prácticamente neutros para el clima. Con su sistema de carga We Charge, Volkswagen ofrece elsistema ecológico de más rápido crecimiento para una carga conveniente, en red y sostenible. La red cuenta con alrededor de 250.000 puntos de recarga en toda Europa. Utilizando el cable estándar Modo 3, el e-SUV coupé también se puede cargar con hasta 11 kW de corriente alterna (CA), incluso cuando está fuera de casa. El rendimiento de carga puede alcanzar hasta 135 kW de serie en una estación de carga rápida. Ambos vehículos aún no han salido a la venta.