ARBA patente automotor 2022: calendario con los 5 vencimientos que comienzan el 10 de marzo

Se dieron a conocer todas las fechas para el pago de ARBA patente automotor 2022. Te contamos cuáles son las cinco fechas que no se te deben pasar

El año ya está en marcha y se sabe que marzo es un mes clave donde "todo vuelve a la normalidad" después de los dos meses más fuertes de vacaciones. Y entre esas cosas, lo que empieza a correr es el pago de impuesto, obligaciones, actividades escolares, entre otros. En este caso, nos ocuparemos del calendario de ARBA patente automotor 2022.

De acuerdo a a Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires –ARBA- este año el pago comenzará el 10 de marzo y la última cuota será el 10 de noviembre.

Además, junto con el establecimiento de ARBA patente automotor 2022, también se dejaron sentadas las fechas para el pago de impuestos de embarcaciones, y otros compromisos que hay que enfrentar y están a cargo de la Agencia como los impuestos inmobiliarios y rurales.

ARBA patente automotor 2022: las cinco cuotas

ARBA patente automotor 2022: ya están las fechas de pagos.

Para estar al día con el pago de ARBA patente automotor 2022, hay que anotar las siguientes fechas claves que fueron definidas este año para el pago del impuesto. Los días son los siguientes:

Primer vencimiento: 10 de marzo

Segundo vencimiento: 10 de mayo

Tercer vencimiento: 12 de julio

Cuarto vencimiento: 13 de septiembre

Quinto vencimiento: 10 de noviembre

El calendario fiscal da a los contribuyentes la información necesaria para cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones impositivas.

En cuanto a las embarcaciones deportivas, los pagos fueron establecidos en dos veces: 17 de marzo y 17 de noviembre.

Hay que tener en cuenta que dentro del calendario ARBA patente automotor 2022, se establecieron también las bonificaciones que permiten ahorrar hasta un 20% en los impuestos Inmobiliario, Automotor y a las Embarcaciones Deportivas, y para obtener el descuento se tiene que abonar a término y estar adherido a la boleta por mail o al débito automático. También se puede acceder al mismo si se opta por el pago anual.

Los incrementos del año

Cuando se habla del ARBA patente automotor 2022, hay que recordar que a fines de diciembre, el gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la suba anual de impuestos provinciales para 2022, que comenzó a regir desde este 1° de enero para los tributos a los Automotores (Patentes) y Inmobiliario tanto urbano edificado, baldío o rural, e Ingresos Brutos, e Ingresos Brutos.

Los cambios, que incluyen los pagos del calendario ARBA patente automotor 2022, se hicieron después que la Legislatura provincial sancionó las leyes de Presupuesto y la ley Impositiva 2022.

Los incrementos para los impuestos patrimoniales tendrán "topes progresivos" con el objetivo de que la mayor parte de los contribuyentes tenga incrementos de 35% o "menos".

En el caso de ARBA patente automotor 2022, también se estableció que el impuesto Automotor en la provincia de Buenos Aires se actualizará "para adecuarse a las valuaciones vigentes. Se fijaron topes ascendentes a mayor valor de automóviles, camionetas, camiones, pick-ups, jeeps o furgonetas, a fin de "procurar el objetivo de progresividad".

ARBA patente automotor 2022: el valor aumentó este año.

La tabla de valuación fiscal (modelos de 2012 a 2022) y la cuota para el calendario ARBA patente automotor 2022 quedó de la siguiente manera:

Entre $350.000 y $420.000: $11.568

Entre $420.000 y 490.000: $14.680

Entre $490.000 y $560.000: $18.167

Entre $560.000 y 630.000: $21.876

Entre $630.000 y $700.000: $25.718

Entre $700.000 y $770.000: $29.627

Entre $770.000 y $840.000: $33.633

Entre $840.000 y $910.000: $37.697

Entre $910.000 y $980.000: $41.847

Entre $980.000 y $1.050.000: $46.051

Entre $1.050.000 y $1.190.000: $50.311

Entre $1.190.000 y $1.400.000 $58.960

Ente $1.400.000 y $8.000.000: $72.156

Más de $8.000.000: $489.474

Pago de la patente y documentación del vehículo

Pagar la patente es una de las obligaciones cuando se tiene un auto, y por eso debe conocerse el calendario ARBA patente automotor 2022. Pero existen más cosas que hay que tener al día.

De acuerdo a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA), más allá del ARBA patente automotor 2022, hay preguntas frecuentes que se hacen los ciudadanos en torno a los requisitos que se deben cumplir al momento de comprar un auto, especialmente un usado.

ARBA patente automotor 2022: muchas veces se realizan controles en ciudades turísticas.

En este sentido, en caso de compra-venta de un usado, el vendedor, al adquirir el automotor, necesita el Formulario 08 firmado por el titular y su cónyuge; el Título del Automotor o la Constancia de Asignación del Título digital (CAT) en su caso; y las cédulas de identificación del automotor.

A esto se suma un libre deuda de patentes y multas más el certificado de dominio y la verificación física (policial) de la unidad.

Una de las preguntas que más se hacen es si se puede transferir un automotor con deuda de patentes o infracciones de tránsito. Para ello es importante estar al día también con el ARBA patente automotor 2022.

En el caso de la deuda de patentes se inscribe la transferencia pero no se entrega la documentación si el vehículo no está al día. Y en el caso de las multas, la transferencia se inscribe igualmente, pero antes deberá abonar el monto adeudado o firmar una negativa de pago ante el registro. Estos controles se realizan al momento de retirar la documentación.

Extravío chapas patente del vehículo

Un tema a tener en cuenta además del ARBA patente automotor 2022, es que, si las chapas se pierden, no se puede circular y se debe solicitar el trámite de reposición de placas.

En caso de robo o extravío de la patente del automotor deberá realizar la denuncia en la comisaría más próxima donde le darán un permiso para poder circular por un período de 5 días. También se le pedirá que haga el trámite en la DNRPA para acreditar que está realizando el trámite para el reemplazo de las patentes.

ARBA patente automotor 2022: el extravío de las chapas tiene un costo.

DNRPA le otorgará una patente provisoria de papel blanco con letras y números rojos, siguiendo siempre con los pagos del ARBA patente automotor 2022.

Se solicita mediante el Formulario 02 o TP impreso por el registro seccional, luego de haber hecho la precarga y solicitado turno de manera online. Debe ser solicitado por el titular registral o quien acredite ser el adquirente del automotor.

¿Cómo consultar las deudas de patentes?

Muchas veces no se cumple con el ARBA patente automotor 2022, por eso hay que saber que existe la forma de averiguar una deuda de patente antes de comprar un auto o de uno mismo, si se perdió algún comprobante y no se recuerda.

De esta manera, se puede averiguar el estado del vehículo y del ARBA patente automotor 2022 a lo largo del año por medio de cinco pasos, ya sea que el pago se realice en la Ciudad de Buenos Aires o en la provincia, aunque prácticamente es un sistema se replica en todos lados del país. Estos pasos son los siguientes:

Ingresar al portal de patentes (AGIP, ARBA o ente correspondiente).

Consultar la deuda de patente.

Verificar el monto total.

Seleccionar las facturas a liquidar.

Efectuar el pago.

Deuda de patente en CABA

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, más allá del ARBA patente automotor 2022, se puede consultar la deuda de patente en la web de Administración General de Ingresos Públicos -AGIP-, ingresando con el dominio del auto. En ese espacio, una vez indicada la numeración, se podrá ver el detalle de lo adeudado.

Para pagar las que tiene deuda, se seleccionan las facturas que se quieran abonar y se podrá elegir el medio de pago que se prefiera (tarjetas de débito o crédito, Pago mis cuentas, o imprimir una boleta para pagar en bancos o cajeros automáticos).

Otra opción para hacer averiguaciones sobre deuda en CABA, que no sigue las reglas del ARBA patente automotor 2022, es a través de un espacio en la web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En este caso, en la sección del gobierno de la Ciudad llamada consulta de Saldos e Impresión de boletas de Patentes, se puede conocer el estado e imprimir las boletas.

Los requisitos son que el vehículo registrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y conocer el dominio del vehículo. Los pasos para realizar el trámite son ingresar a la página de AGIP y seguir los indicaciones.

Deuda de patente en Buenos Aires

En el caso de corresponder a la provincia de Buenos Aires y de no cumplir con el ARBA patente automotor 2022 o de cualquier otro año, se puede saber la deuda ingresando al portal de ARBA Buenos Aires, en la opción "Automotor", se accede a la "consulta de la deuda de patente". En esta alternativa, debe realizarse concretando los siguientes pasos:

Ingresar a la página de ARBA. Allí, para acceder a la patente, hacer clic sobre el botón "consultar" ubicado en la parte superior derecha

Allí, para acceder a la patente, hacer clic sobre el botón "consultar" ubicado en la parte superior derecha Luego seleccionar el apartado de "consulta tu deuda".

Para finalizar solo se debe elegir el tipo de consulta que quiera efectuar e ingresar los datos como CUIL/CUIT o en su respectivo caso el número de dominio. Presionar el botón de ingresar y se obtiene el resultado de la deuda de patente.

ARBA patente automotor 2022: se pueden consultar los pagos online.

En cualquier caso, se puede descargar la boleta, realizar la consulta, hacer el pago o elegir un plan de pagos para deudas viejas o para el ARBA patente automotor 2022. Los pagos pueden ser en efectivo, con tarjeta de crédito o pago electrónico. También se puede usar cheque o débito.

Se puede pagar la próxima cuota a vencer de los impuestos Inmobiliario, Automotores y Embarcaciones deportivas, sin necesidad de la boleta impresa, sólo con el número de partida, patente o embarcación, en los Provincia NET habilitados, Rapipago.

Plan de deuda de patente

En el caso de la provincia de Buenos Aires, además del ARBA patente automotor 2022, existe un plan que permite regularizar deudas de patente en instancia prejudicial, por medio de un plan de pagos, estableciendo un compromiso formal de pago y el reconocimiento de lo adeudado.

El mismo incluye deudas en instancia prejudicial vencidas hasta el 31/12/2019 y excluye las provenientes del impuesto Automotor en proceso de ejecución judicial, en instancia de fiscalización, de determinación o de discusión administrativa.

Los requisitos son: la identificación del objeto (patente); presentar el documento único o Pasaporte (sólo Extranjeros); boleto de Compraventa o Contrato de Usufructo (con firmas certificadas y pago del impuesto de Sellos), sólo en caso de no ser titular.

En el caso de conocer la radicación del vehículo y que se encuentre en el interior del país, la consulta de deuda de patente se debería realizar en la entidad que fiscaliza la actividad tributaria en dicha provincia.

Por ejemplo en Córdoba, el organismo oficial encargado de registrar que no haya deuda de patente es la Dirección General de Rentas, igual que la provincia de Formosa, la Agencia Nacional de Rentas en Catamarca, Agencia de Recaudación Tributaria en Río Negro. Y de esa manera con el resto de las provincias.

Los vehículos comprendidos entre 1990 y 2010 se encuentran municipalizados. Para ello, se debe consultar en qué jurisdicción se encuentra radicado tu automóvil.

Datos a tener en cuenta

Cuando se piensa en la deuda de patente de un auto y el ARBA patente automotor 2022, hay que tener en cuenta que son varios los aspectos a considerar al realizar la compra-venta de un automotor.

En este sentido, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA), dio a conocer una guía de orientación con las respuestas más frecuentes que se hacen los ciudadanos en torno a los requisitos que se deben cumplir al momento de comprar, a un particular o en una agencia, un auto usado, y evitar la deuda de patente.

ARBA patente automotor 2022: se pueden hacer consultas online para estar al día.

Para realizar una transacción correcta, es preciso solicitar y chequear que toda la documentación esté en regla. En ese sentido, la guía de la DNRPA contribuye a clarificar las dudas más usuales del público para evitar cualquier problema con el trámite y lograr que la experiencia sea exitosa.

Deuda de patente: los que no pagan

Cuando se habla de la deuda de patente, una de las preguntas que surge es cuándo no corresponde el pago. Cabe mencionar que sólo algunos casos particulares no deberán pagar este tributo.

En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, los autos a partir de los 25 años de antigüedad no pagan patente, tampoco los vehículos, nuevos o usados, destinado al uso o traslado de personas con ciertas discapacidades (para los casos que el beneficiario de la exención no sea titular de dominio, la valuación fiscal del vehículo no puede superar los $325.000), vehículos oficiales o automóviles de funcionarios extranjeros, entre algunos otros casos puntuales.

Pero todos aquellos que no respondan a estas excepciones, y tengan auto, deben pagar el impuesto sino terminarán teniendo deuda de patente.

Cómo calcular la patente

Existen diferentes cálculos para saberlo, y los mismos dependen de la provincia. Sin embargo, en términos generales, hay algunas reglas a seguir:

Para los vehículos usados se aplica el coeficiente de 0,95 al Valor Fiscal para determinar la base imponible, mientras que en los vehículos nuevos (0Km) la base imponible será determinada aplicando el coeficiente de 1,00 a la Valuación Fiscal.

El cálculo del impuesto automotor se realiza anualmente teniendo en cuenta el inciso en el que se encuentra incluido el vehículo conforme la Ley Impositiva vigente y los valores asignados. Es importante saber que la base imponible que se toma si el auto es OKM es el 100% de la Valuación Fiscal, en cambio, si es un auto usado se toma como base imponible el 95% de la Valuación Fiscal.

Se deberá tener en cuenta, más allá del ARBA patente automotor 2022, con respecto a los vehículos usados que el Impuesto, no podrá exceder en más del treinta y dos por ciento (32%) al calculado en el año 2020, para el mismo vehículo.

A continuación, se presenta un ejemplo para comprender el cálculo del impuesto automotor y evitar deuda de patente. Para un Clío Mío 5P, modelo 2016, con una valuación fiscal de $ 385.600 y una base imponible de $366.300 (95% de la valuación fiscal):

