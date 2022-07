Sin baterías: por las trabas a las importaciones habría escasez inminente y suspensión de empleados

La Cámara Argentina de Fabricantes de Acumuladores Eléctricos (Cafae) advirtió por una fuerte crisis para el sector que podría derivar en una inminente escasez de productos, al tiempo que aseguraron que en los próximos 30 días varios fabricantes se verán en la necesidad de a suspender personal por falta de insumos.

Desde la entidad, lo hicieron por medio de una carta enviada al Banco Central, quien por medio de la reciente Circular "A" 7030 restringió las condiciones de pagos al exterior.

La falta de baterías empieza a preocupar.

"Lamentablemente, en los próximos 30 días varios fabricantes se verán en la necesidad de suspender personal por falta de insumos. Esto podrá afectar a más de 4.000 personas de mano obra directa y unas 5.300 de mano de obra indirecta de los proveedores locales en los diferentes rubros. La fabricación de nuestras empresas asociadas sustituye importaciones por más de cincuenta millones de dólares por año a la vez que nuestras importaciones pueden llegar a nueve millones de dólares al año", dijo Cafae en la nota firmada por su presidente Yamil Jalit.

Los problemas en este sector de la cadena tendrían un impacto directo en la fabricación local de vehículos. Si bien la industria también fabrica baterías y componentes para móviles, la mayoría son importados por los fabricantes y ensambladores locales.

Problemas con las baterías

La entidad destacó que "la mayoría de los fabricantes de baterías de todo el país, que a la fecha no pueden abastecerse de insumos importados, que no se producen en el país, ya que las condiciones de pago a 180 días hacen que el proveedor del exterior no esté dispuesto a otorgar un crédito a tan largo plazo".

En ese contexto le pidieron al Banco Central que conduce Miguel Pesce, y también a Daniel Scioli, a cargo del Desarrollo Productivo y a quien copiaron la misiva, que "revean o atemperen esta situación, porque nuestros asociados quieren seguir trabajando y mantener la fuente de trabajo para sus empleados y crecimiento del país".

Cafae aseguró que las empresa que las componen, que emplean a unas 4.000 personas, "tienen una capacidad productiva para satisfacer la totalidad de las necesidades del mercado doméstico, pero al no poder contar con los insumos productivos, repuestos, moldes y bienes de capital están imposibilitadas de cumplir con el normal proceso productivo".

Preocupación por falta de dólares para importar insumos y fabricar baterías.

"Por todo lo expuesto, solicitamos a las autoridades revean o atemperen esta situación, porque nuestros asociados quieren seguir trabajando y mantener la fuente de trabajo para sus empleados y crecimiento del país", cerró la carta.

Trabas en varias industrias por falta de insumos

Los problemas para importar se dan en varias industrias. Días atrás, Agrale, un fabricante de carrocerías para colectivos y camiones avisó por carta a sus proveedores que frenen las entregas.

Luego, la autopartista japonesa Yazaki informó que no le puede pagar a quienes les envían insumos desde el exterior. "La interrupción o retraso de los pagos como consecuencia de la restricciones impuestas por el BCRA, están completamente fuera de nuestro control", aseguró la empresa que es parte de un grupo global con 300.000 empleados y presencia en 46 países.

Las empresas nucleadas en Caehfa, Cámara de Equipamiento Hospitalario de Fabricación Argentina, también aseguran haber enviado notas a distintos organismos, como el Banco Central, Anmat y los ministerio de Desarrollo Productivo, Salud y Relaciones Exteriores, advirtieron los problemas. "Las limitaciones impuestas por el gobierno en materia de importación podrían llevar a un desabastecimiento del sistema de salud nacional de productos hospitalarios descartables, implantables y electromédicos", aseguraron.

"La presente situación se genera como consecuencia de la primera Comunicación del BCRA, la A7466, motivando que las SIMI que se tramitan solicitando la importación de insumos productivos están saliendo con condición B, lo cual no permite el pago a los proveedores del exterior que, de acuerdo a las condiciones comerciales que tienen casi todas nuestras empresas asociadas, exigen se pague por adelantado las materias primas necesarias para producir. Gran cantidad de los insumos que utilizan provienen del exterior, no existiendo alternativa en el mercado nacional. Se trata de insumos muy específicos con pocos fabricantes a nivel mundial", detalló entonces Alberto Morales, gerente general Caehfa.