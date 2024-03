El mercado de autos usados se encuentra en un momento de cambios, porque si bien las ventas caen (como sucede con los 0km), los precios no bajan y, además, cuando se trata de ventas directas, los dueño se arriesgan a pedir cada vez más por su modelo de segunda mano.

De esta manera, encontrar un precio de referencia es muy difícil, y si bien la Cámara de Comercio Automotor -CCA- tiene su guía de precios, en los sitios de venta online encontramos valores muy por encima de los que sugieren los concesionarios.

Más allá de las diferencias, hay modelos que por las marcas que los respaldan, el estado de las unidades, y por ser los preferidos desde hace años, siempre son una buena opción de compra, y por eso mantienen su precio. En este caso, con un presupuesto de $10 millones, salimos a buscar diferentes opciones para tener como referencia a la hora de pensar en cambiar el usado.

Las propuestas son variadas, siempre dentro del segmento más chico que es uno de los más buscados como primer auto, y con una antigüedad que no supere los 6 o 7 años de uso, para evitar unidades que ya tengan muchos kilómetros o problemas.

Ford Ka, un clásico de valor

Uno de los autos más buscados y que no pierde valor es el Ford Ka, a pesar de que no se fabrica y que la marca decidió no reemplazarlo. Además, es un auto que siempre tuvo más valor que la competencia, con buena calidad y equipamiento.

Para encontrar un auto por menos de $10 millones, si se busca en las páginas como Mercado Libre, el modelo de referencia es 2017, donde se encuentran varias propuestas por ese valor, con un kilometraje que va de los 60.000 a los 80.000 kilómetros promedio.

En el caso de tomar como referencia la CCA, ya hay propuestas hasta 2019 por ese mismo precio, en su nivel de equipamiento base. De esta manera, hay que saber que entre esos años será donde se debe concentrar la atención y buscar un precio intermedio.

Volkswagen Gol

Es el auto usado más vendido, también discontinuado por Volkswagen . En este caso, dentro de los modelos que se ofertan en Mercado Libre, el valor de referencia de $10 millones es para los autos 2019, 5 puertas, con un nivel de equipamiento intermedio.

En el caso de buscar en portales online, otra vez los precios están más caros, y hay que buscar entre los de 2018.

Toyota Etios

Es uno de los modelos donde, en los sitios online, los precios que se piden son muy variables, mientras que según la Cámara, un modelo 2018 de equipamiento intermedio es el que tiene un valor de $10 millones promedio.

Luego, para quienes buscan en Mercado libre, tienen que buscar un modelo 2017, donde los valores del Etios van entre los $8.500.000 y $12 millones.

En estos casos, se encuentran también todo tipo de equipamiento, y lo mismo con los kilómetros: desde 60.000 a 132.000.

Chevrolet Onix

Por último, por $10 millones, se puede encontrar un Chevrolet Onix. Si bien no es uno de los autos más buscados (si se mantienen aún el Corsa y Classic), es un auto que, según la CCA, en un modelo 2019 se puede encontrar por ese valor, que ya sería uno de los modelos nuevos con más tecnología.

En el caso de buscar en sitios online hay que ir más para atrás, y hay modelos 2018 por ese valor, que tienen la imagen anterior.

De todos modos, es un auto que está un escalón por encima de muchos chicos y también es una buena opción de compra.

Ventas de autos usados

Según los últimos números de venta de autos de enero, se vendieron en Argentina 116.135 vehículos usados, una baja del 12,73% comparado con igual mes de 2023 (133.073 unidades). Si lo comparamos con diciembre (122.024 vehículos), la baja fue de 4,83%.

"El vehículo usado sigue siendo un refugio de valor en nuestra economía, ante caídas generalizadas de ventas en otros rubros. El sector, si bien ha retrocedido en sus números de venta durante enero con respecto al mismo mes del año pasado, no lo hizo con la magnitud inusitada observado en otros sectores", mencionó Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor.

"Falta de precios de igual producto 0km (por modificación de base imponible para el cálculo de impuestos internos), y ante una inflación generalizada de la economía, este tipo de productos han sabido encontrar un precio que el mercado estuvo dispuesto a pagar", expresó el directivo.