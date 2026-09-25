El Gobierno avanza con la digitalización del Registro Automotor: qué trámites ya son virtuales, cuáles se sumarán y qué pasará con las oficinas

La digitalización del Registro Automotor no comenzó este año: herramientas como RUNA y RUV ya se utilizan para determinadas operaciones. Lo que cambió en 2026 es que el Gobierno formalizó un plan integral para ampliar ese proceso, revisar los trámites existentes y reorganizar el funcionamiento del sistema registral.

La iniciativa quedó establecida mediante la Resolución 306/2026 del Ministerio de Justicia, que creó el Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor.

El objetivo es avanzar desde un esquema con documentación física y distintas instancias presenciales hacia otro con mayor cantidad de operaciones digitales, interoperabilidad entre organismos y documentación electrónica.

El proceso será por etapas. Por eso, no todos los trámites del Registro Automotor son actualmente 100% online.

Cómo funcionan RUNA y RUV

Dos de las herramientas centrales del proceso son el Registro Único Nacional del Automotor (RUNA) y el Registro Único Virtual (RUV).

El RUV permite instrumentar de manera virtual peticiones de inscripción, mientras que RUNA es la plataforma utilizada para gestionar, tramitar y consultar operaciones registrales.

Esta interoperabilidad permite realizar determinados controles de manera electrónica y utilizar información que ya se encuentra registrada en otras bases oficiales.

Qué trámites ya tienen un circuito digital

Uno de los procedimientos que cuenta con un esquema digital específico es la inscripción inicial de vehículos 0 km.

La normativa contempla la utilización del RUV para la inscripción inicial de automotores y motovehículos nuevos, tanto nacionales como importados. En este circuito, el adquirente valida el instrumento de petición virtual, mientras que la concesionaria o comerciante habitualista interviene en la certificación de los datos de la operación.

El sistema también permite que determinados documentos registrales sean emitidos y puestos a disposición en formato digital. Por eso, en el caso de los 0 km, la digitalización ya tiene una aplicación concreta dentro del sistema registral.

Qué pasa con los autos usados

La Resolución 306/2026 establece un proceso de revisión y rediseño de los procedimientos existentes.

La idea es simplificar trámites, eliminar pasos innecesarios, unificar criterios y adaptar los distintos circuitos antes de avanzar con su digitalización.

Qué pasará con los legajos en papel

Uno de los cambios estructurales previstos por el plan es la digitalización de los legajos que actualmente se encuentran en los Registros Seccionales.

La iniciativa contempla avanzar hacia un Legajo Único Digital Automotor (LUDA), que concentrará la información registral correspondiente a cada dominio. Para llegar a ese esquema será necesario digitalizar documentación histórica y organizar la información existente para incorporarla al nuevo sistema.

El objetivo es que los antecedentes registrales de cada vehículo puedan quedar integrados en un soporte digital, en lugar de depender exclusivamente de los tradicionales legajos físicos.

Qué cambia con los aranceles

En paralelo, el Gobierno modificó el esquema arancelario mediante la Resolución 308/2026, que creó el Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor (MRPA) como nueva unidad de referencia.

La modificación forma parte del proceso de reorganización del sistema y acompaña la revisión de los distintos trámites.

Para los usuarios, esto supone otro cambio a tener en cuenta al momento de realizar una operación sobre un vehículo, independientemente de que el trámite se efectúe de manera presencial o mediante una modalidad digital.

Qué pasará con los Registros Seccionales

La transformación tecnológica está acompañada por una reorganización de la estructura registral. El plan contempla reducir la dependencia de las oficinas físicas a medida que aumente la cantidad de trámites que puedan gestionarse de manera remota.

Eso no significa que la atención presencial desaparezca de inmediato. El proceso contempla una transición y mecanismos de asistencia para quienes necesiten apoyo para utilizar las nuevas herramientas. La reorganización de los Registros Seccionales forma parte del mismo proceso de transformación del sistema.

La Resolución 306/2026 estableció que la Dirección Nacional debía proponer un cronograma de implementación dentro de los 30 días corridos posteriores a su publicación.

Hacia un Registro Automotor digital

El objetivo establecido por el Gobierno es avanzar hacia un Sistema Registral Automotor Digital Integrado, con documentación electrónica, intercambio de información entre organismos y una mayor cantidad de operaciones gestionadas a distancia.