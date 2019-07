Desde la UIA son prudentes con los alcances del acuerdo Mercosur-Unión Europea

Funes de Rioja, uno de los vicepresidentes de la entidad industrial, consideró que "si la línea de largada fuera hoy, la competencia sería muy desigual"

Uno de los vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, consideró este lunes que si la "línea de largada" del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea "fuera hoy mismo, la competencia de los productos nacionales contra las importaciones sería muy desigual".

El empresario advirtió que aún "no conocemos los detalles, la letra chica, ni las negociaciones que van a venir. Entonces, veremos cómo cae a cada sector en particular".

Funes de Rioja señaló además que "en una economía en recesión no se trata de dejar desguarnecido a ningún sector, pero requerirá de nosotros como empresarios, tener la capacidad de cambiar y adaptarnos" al este acuerdo.

"La visión no es perder sectores. No coincido con que algunos tengan que desaparecer. Hay que dar la posibilidad de competir y eventualmente transformarse. Hasta ahora, estamos al tanto desde el punto de la información política pero no desde lo técnico", enfatizó.

A su criterio, "el acuerdo tiene que ser beneficioso para la Argentina, pero el primer síntoma es que el Mercosur resurge".

"Ahora, es necesario que hayan políticas de Estado que hagan que los cambios electorales no impliquen sustanciales cambios del destino económico del país", concluyó.