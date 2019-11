Por dólar alto y cepo, el comercio con Brasil dejó en octubre el mayor superávit del 2019

Las importaciones se desplomaron 32% por la crisis doméstica, mientras que las exportaciones al mayor socio comercial apenas subieron 4%

En octubre de 2019, la balanza comercial bilateral entre Brasil y Argentina arrojó el mayor superávit del año de u$s290 millones, más que revirtiendo el déficit de u$s70 millones alcanzado en igual mes del año pasado.

Sin embargo, esto fue consecuencia más de la crisis local que a un salto de las ventas al mayor socio comercial.

De acuerdo con Ecolatina, "la mejora obedeció al desplome de las importaciones (-32%), ya que las exportaciones, aunque estuvieron en terreno positivo, avanzaron a una menor cuantía (+4%).

Además, como consecuencia de los controles cambiarios y el desplome de la demanda, se produjo un "fuerte deterioro del flujo comercial, que marcó un piso para el mes desde 2005".

Te puede interesar Cepo al dólar: empresas importadoras, en alerta por las nuevas restricciones del Banco Central

"Dada la importancia de tener un intercambio aceitado con nuestro principal socio, esta dinámica enciende algunas señales de alarma", indicaron desde la consultora.



Además, señalaron que la mejora de las exportaciones se atenúa al tener presente que las compras de Brasil al resto del mundo crecieron más de 10%. Como resultado, la participación argentina en el gigante sudamericano pasó de 6,1% en octubre de 2018 a 5,7% en 2019.

En cuanto al acumulado de los primeros diez meses del año, la Argentina registra un saldo positivo de u$s665 millones, de modo que casi la mitad se explicó por el resultado del último mes-, más que contrarrestando el déficit totalizado en el acumulado enero-octubre de 2018, del orden de los u$s4.160 millones.

"Lamentablemente, esta recuperación obedece al desplome de las importaciones (-50%) ya que las exportaciones también retrocedieron en la comparación interanual (-4%), algo que era esperable dado el estancamiento de la economía brasileña", indicaron.

Considerando la tendencia del último mes y que la economía argentina no se recuperará en lo que resta del año, como así tampoco la brasileña, desde Ecolatina estimaron que el saldo comercial alcanzaría los u$s950 millones en 2019.



De cara a lo que viene, "hay que reparar en las dudas que se generaron sobre el futuro de la relación con nuestro principal socio comercial luego de las declaraciones cruzadas entre Bolsonaro y nuestro próximo presidente, Alberto Fernández. En tiempos de vacas flacas para nuestro país es importante que los mercados externos no se cierren, En consecuencia, si el conflicto político atenúa las posibilidades de vender en Brasil podría agravar una caída de la demanda interna que, al menos hoy, no encuentra piso ni luz al final del túnel".