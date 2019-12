En el campo creen que el fallo contra los cortes de rutas es una advertencia del gobierno

Dirigentes rurales consideran que "volverán las represalias" si comienzan a manifestarse contra las decisiones del nuevo gobierno

El procesamiento que dispuso el Juzgado Federal N° 1 de San Nicolás a ex directivos de la Mesa de Enlace no hizo más que generar polémica y acrecentar el grado de preocupación que existe en el campo por un eventual aumento de retenciones.

Es que el fallo del juez Carlos Villafuerte Russo, por un corte en la ruta 9 en pleno conflicto por la 125, no sólo llega más de 11 años después del hecho, sino que se dispuso al día siguiente de la asunción de Alberto Fernández como Presidente.

Los procesados y embargados por Villafuerte Russo -que ya adelantaron que van a apelar la medida- son Eduardo Buzzi (Federación Agraria), Mario Llambías (CRA), Fernando Gioino (Coninagro), Luciano Miguens y Hugo Biolcati (Sociedad Rural).

Además fueron procesados, por el mismo corte a la altura de San Pedro, el productor y referente de la zona Raúl Victores, la entonces diputada Margarita Stolbizer, la dirigente María del Carmen Alarcón y el sindicalista de la carne Silvio Etcheún.

La respuesta por parte del campo no se hizo esperar. En diálogo con LPO, Buzzi dijo que "sería oportuno que algún funcionario se lamente públicamente por lo que está pasando ya que va a contramano de lo que dijo Alberto en su discurso".

"Hay fantasmas que empiezan a sobrevolar esta situación. Los productores sospechan que van a volver las represalias, el ensañamiento y la persecución contra los críticos y que si protestan el camino, entonces, será la judicialización", advirtió Buzzi.

"Nosotros no incurrimos en ningún tipo de delito porque no convocamos a cortar rutas jamás. Solo reclamábamos por una confiscación autoritaria del Gobierno de aquél entonces. Le pedimos a la Justicia que nos libere de esto", señaló el dirigente.

Buzzi reclamó además un trato equitativo: "Si van a juzgar a todos con la misma orientación, van a tener que armar en la Argentina unos 20 tribunales del tamaño de la cancha de River para poder guardar todos los expedientes", apuntó.

Villafuerte Russo, asimismo, trabó un embargo de 50.000 pesos a los dirigentes procesados, "por haber entorpecido el normal funcionamiento de los transportes de tierra con el reclamo", según establece el fallo que emitió el magistrado.

En tanto, las cuatro entidades que conforman la Mesa de Enlace se solidarizaron con los procesados. CRA indicó que "es llamativo que al mismo tiempo que se escuchan voces que apuntan contra el campo, se reaviven procesos cerrados luego de 11 años".

Federación Agraria, por su parte, se manifestó en la misma línea. "Es sospechoso que ahora se reactive una causa por una protesta de hace casi 12 años en un país en el que la protesta social, lamentablemente, es algo tan cotidiano", dijeron.

Por el lado de la política, uno de los que opinó sobre el tema fue el ex ministro y actual diputado radical Ricardo Buryaile. "Cuántos procesamientos se dictaron por los cortes realizados por dirigentes K. Empezó el Ministerio de la venganza?", escribió en Twitter.

Luis Miguel Etchevehere, que busca posicionarse como referente rural de la oposición, también opinó. "Es sugestivo el procesamiento de dirigentes gremiales y políticos por oponerse a medidas abusivas. La revancha no es el camino", consideró.

En este sentido, Santiago Hardie, ex secretario de Emergencia Agropecuaria, dijo que "quiero creer que no se busca disciplinar o amedrentar al campo. Si esta es la reforma judicial que se viene estamos en un problema serio, claramente no es por acá".